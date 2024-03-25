https://sputnikarabic.ae/20240325/وزير-الخارجية-الأردني-قطاع-غزة-أصبح-مقبرة-مفتوحة-واقتحام-رفح-سيؤدي-إلى-مذبحـة-إنسانية-1087369894.html

وزير الخارجية الأردني: قطاع غزة أصبح "مقبرة مفتوحة" واقتحام رفح سيؤدي إلى "مذبحـة إنسانية"

وزير الخارجية الأردني: قطاع غزة أصبح "مقبرة مفتوحة" واقتحام رفح سيؤدي إلى "مذبحـة إنسانية"

سبوتنيك عربي

اتهم وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، "إسرائيل باستخدام التجويع سلاحا في غزة"، مؤكدًا أن "ما يحدث في القطاع يجب أن يتوقف فورا". 25.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-25T13:52+0000

2024-03-25T13:52+0000

2024-03-25T13:52+0000

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وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في عمّان، إن "ملايين الفلسطينيين يواجهون المجاعة ويقتلون بالرصاص"، مؤكدًا أن "قطاع غزة أصبح مقبرة مفتوحة ليس للأطفال فقط بل للقانون الدولي أيضا وتداعيات ذلك مدمرة".وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، مؤكدًا الاستمرار في التعاون مع الأمم المتحدة لنقف ضد الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الفلسطينيين في قطاع غزة.وأكد وزير الخارجية الأردني أن "اقتحام رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مذبحة إنسانية ويجب أن نمنع ذلك"، مشيرًا إلى أن "هناك كارثة إنسانية في غزة ولا يوجد ما يبرر ارتكاب المجازر وحرمان الأطفال من الغذاء".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240325/الصين-على-مجلس-الأمن-دعم-وقف-دائم-لإطلاق-النار-في-غزة-1087355672.html

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