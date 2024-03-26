https://sputnikarabic.ae/20240326/الحكومة-الإسرائيلية-حماس-رفضت-كل-مقترحات-التسوية-ومطالبها-تظهر-أنها-غير-معنية-بالتوصل-لاتفاق-1087391807.html
الحكومة الإسرائيلية: "حماس" رفضت كل مقترحات التسوية ومطالبها تظهر أنها غير معنية بالتوصل لاتفاق
الحكومة الإسرائيلية: "حماس" رفضت كل مقترحات التسوية ومطالبها تظهر أنها غير معنية بالتوصل لاتفاق
سبوتنيك عربي
قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "رفضت كل مقترحات التسوية المطروحة"، مؤكدًا أن إسرائيل لن ترضخ لمطالبها... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T09:51+0000
2024-03-26T09:51+0000
2024-03-26T09:51+0000
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وأوضح ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان له، أن رفض "حماس" مقترح التسوية الأمريكي انعكاس للضرر الناجم عن قرار مجلس الأمن"، مؤكدًا أن موقف الحركة يؤكد أنها غير معنية بالتوصل إلى صفقة وغير مهتمة بمواصلة المفاوضات.وأضاف البيان أن "إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس الوهمية وسنواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب"، على حد وصفه.تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن "الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة"، مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.ويطالب مشروع القرار، بإطلاق سراح جميع المحتجزين بغزة بشكل فوري وغير مشروط، ويطالب أيضا كل الأطراف بالالتزام بواجباتها تجاه القانون الدولي.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240325/الرئاسة-الفلسطينية-تدعو-مجلس-الأمن-لضمان-تنفيذ-قرار-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-بشكل-فوري-1087379981.html
https://sputnikarabic.ae/20240325/غوتيريش-عدم-تنفيذ-قرار-مجلس-الأمن-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-خطأ-لا-يغتفر-1087381339.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
الحكومة الإسرائيلية: "حماس" رفضت كل مقترحات التسوية ومطالبها تظهر أنها غير معنية بالتوصل لاتفاق
قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "رفضت كل مقترحات التسوية المطروحة"، مؤكدًا أن إسرائيل لن ترضخ لمطالبها غير المعقولة.
وأوضح ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان له، أن رفض "حماس" مقترح التسوية الأمريكي انعكاس للضرر الناجم عن قرار مجلس الأمن"، مؤكدًا أن موقف الحركة يؤكد أنها غير معنية بالتوصل إلى صفقة وغير مهتمة بمواصلة المفاوضات.
وأضاف البيان أن "إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس الوهمية وسنواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب"، على حد وصفه.
تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة،
خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن "الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة"، مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
ويطالب مشروع القرار، بإطلاق سراح جميع المحتجزين بغزة بشكل فوري وغير مشروط، ويطالب أيضا كل الأطراف بالالتزام بواجباتها تجاه القانون الدولي.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي
على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.