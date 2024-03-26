الحكومة الإسرائيلية: "حماس" رفضت كل مقترحات التسوية ومطالبها تظهر أنها غير معنية بالتوصل لاتفاق

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تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
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مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
18:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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أمساليوم
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https://sputnikarabic.ae/20240326/الحكومة-الإسرائيلية-حماس-رفضت-كل-مقترحات-التسوية-ومطالبها-تظهر-أنها-غير-معنية-بالتوصل-لاتفاق-1087391807.html
الحكومة الإسرائيلية: "حماس" رفضت كل مقترحات التسوية ومطالبها تظهر أنها غير معنية بالتوصل لاتفاق
الحكومة الإسرائيلية: "حماس" رفضت كل مقترحات التسوية ومطالبها تظهر أنها غير معنية بالتوصل لاتفاق
سبوتنيك عربي
قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "رفضت كل مقترحات التسوية المطروحة"، مؤكدًا أن إسرائيل لن ترضخ لمطالبها... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T09:51+0000
2024-03-26T09:51+0000
غزة
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وأوضح ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان له، أن رفض "حماس" مقترح التسوية الأمريكي انعكاس للضرر الناجم عن قرار مجلس الأمن"، مؤكدًا أن موقف الحركة يؤكد أنها غير معنية بالتوصل إلى صفقة وغير مهتمة بمواصلة المفاوضات.وأضاف البيان أن "إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس الوهمية وسنواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب"، على حد وصفه.تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن "الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة"، مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.ويطالب مشروع القرار، بإطلاق سراح جميع المحتجزين بغزة بشكل فوري وغير مشروط، ويطالب أيضا كل الأطراف بالالتزام بواجباتها تجاه القانون الدولي.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240325/الرئاسة-الفلسطينية-تدعو-مجلس-الأمن-لضمان-تنفيذ-قرار-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-بشكل-فوري-1087379981.html
https://sputnikarabic.ae/20240325/غوتيريش-عدم-تنفيذ-قرار-مجلس-الأمن-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-خطأ-لا-يغتفر-1087381339.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

الحكومة الإسرائيلية: "حماس" رفضت كل مقترحات التسوية ومطالبها تظهر أنها غير معنية بالتوصل لاتفاق

09:51 GMT 26.03.2024
© AFP 2023 / RONEN ZVULUNرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© AFP 2023 / RONEN ZVULUN
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قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "رفضت كل مقترحات التسوية المطروحة"، مؤكدًا أن إسرائيل لن ترضخ لمطالبها غير المعقولة.
وأوضح ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان له، أن رفض "حماس" مقترح التسوية الأمريكي انعكاس للضرر الناجم عن قرار مجلس الأمن"، مؤكدًا أن موقف الحركة يؤكد أنها غير معنية بالتوصل إلى صفقة وغير مهتمة بمواصلة المفاوضات.
وأضاف البيان أن "إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس الوهمية وسنواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب"، على حد وصفه.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
الرئاسة الفلسطينية تدعو مجلس الأمن لضمان تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري
أمس, 19:21 GMT
تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن "الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة"، مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
ويطالب مشروع القرار، بإطلاق سراح جميع المحتجزين بغزة بشكل فوري وغير مشروط، ويطالب أيضا كل الأطراف بالالتزام بواجباتها تجاه القانون الدولي.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
أطفال يلعبون بين أنقاض مسجد الفاروق الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
غوتيريش: عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة "خطأ لا يغتفر"
أمس, 19:41 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
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