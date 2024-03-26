حركة حماس تشكك في صحة الرواية الإسرائيلية حول مقتل نائب قائد كتائب القسام مروان عيسى

عربي
الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
11:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هجوم "كروكوس " أوضح الفرق بين الإسلام المصنع ببريطانيا والمحمدي الأصيل
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
16:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
17:03 GMT
28 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
18:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240326/حركة-حماس-تشكك-في-صحة-الرواية-الإسرائيلية-حول-مقتل-نائب-قائد-كتائب-القسام-مروان-عيسى-1087413698.html
حركة حماس تشكك في صحة الرواية الإسرائيلية حول مقتل نائب قائد كتائب القسام مروان عيسى
حركة حماس تشكك في صحة الرواية الإسرائيلية حول مقتل نائب قائد كتائب القسام مروان عيسى
سبوتنيك عربي
أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، أن إعلان الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل نائب قائد كتائب القسام مروان عيسى في غارة إسرائيلية على قطاع غزة قبل... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T22:06+0000
2024-03-26T22:06+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102202/64/1022026445_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_91d0843322686732d24b8f98678e8d3f.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "الأقصى" التابعة لحركة حماس عن الرشق قوله "لا ثقة برواية الاحتلال عن اغتيال الأخ القائد المجاهد مروان عيسى، والقول الفصل هو اختصاص قيادة كتائب القسام".وأضاف أن "توقيت إعادة الاحتلال الإعلان عن اغتيال الأخ مروان عيسى، للتغطية على الأزمات التي تواجه نتنياهو، وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه".وبدوره، قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، بحسب قناة "الأقصى": "لم نحصل على تأكيد من قيادات القسام بشأن استشهاد القائد مروان عيسى".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل مروان عيسى، نائب قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة إسرائيلية على قطاع غزة قبل أسبوعين.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "نكشف النقاب أنه بناء على المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدينا يمكن تأكيد أمر القضاء على المدعو مروان عيسى في الغارة التي نفذناها قبل أسبوعين مع المدعو غازي أبو طماعة".وأضاف "مروان عيسى نائب الإرهابي محمد الضيف [قائد كتائب القسام] الذي كان الشخصية "رقم ثلاثة" لدى المنظمة في غزة كان من الشخصيات البارزة في الجناح العسكري لحماس وأحد مخططي مجزرة السابع من أكتوبر".وتابع البيان "أما أبو طماعة فكان سابقًا قائد لواء مخيمات الوسطى في حماس وحاليًا عمل مسؤولاً عن الوسائل القتالية والمشتريات لدى حماس بكافة منظوماتها".وأعلن الجيش الإسرائيلي بوقت سابق أن الطيران الإسرائيلي قصف في ليلة 9 - 10 آذار/مارس الجاري موقعًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كان يُعتقد أن نائب قائد كتائب القسام مروان عيسى موجود به.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري خلال مؤتمر صحفي غداة الغارة على مخيم النصيرات إنه "في ليلة السبت/الأحد [9 - 10 آذار/مارس] في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك أغارت طائرات مقاتلة على مجمع تحت الأرض لقادة حماس في وسط قطاع غزة في منطقة النصيرات حيث استخدمه اثنان من كبار قادة حماس، أولهما هو مروان عيسى نائب المدعو محمد الضيف وأحد مخططي المجزرة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ويعتبر جزءا من مثلث القيادة الحمساوي في قطاع غزة مع محمد الضيف ويحيى السنوار".وأوضح أن المسؤول الثاني هو غازي أبو طماعة الذي عمل سابقا قائد لواء مخيمات الوسطى الحمساوي ويعمل حاليًا مسؤولاً عن الوسائل القتاليّة في التنظيم.. ولكن لا يمكن حاليا تأكيد نجاح عملية الاغتيال".هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 10 آذار/مارس، مقتل "الرجل الرابع" في حركة حماس، فيما لم يذكر اسمه، وتوعد باغتيال الرجل الأول والثاني والثالث في الحركة.وقال نتنياهو، في كلمة مسجلة، "نحن في طريقنا إلى النصر المطلق وفي الطريق إلى هذا النصر قمنا بتحييد الرجل الرابع في حركة حماس، و3 و2 و1 في الطريق إليهم. كلهم سيموتون، وسنصل إلى الجميع".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.
https://sputnikarabic.ae/20240313/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مسؤوليته-عن-اغتيال-قيادي-في-حركة-حماس-باستهداف-سيارته-في-لبنان-1086936819.html
https://sputnikarabic.ae/20240104/إعلام-إسرائيلي-إسرائيل-لم-تقض-على-أي-من-قادة-حماس-في-غزة-واغتيال-العاروري-في-لبنان-مقامرة-كبيرة-1084698329.html
https://sputnikarabic.ae/20240102/مراسل-سبوتنيك-انفجار-قوي-يهز-الضاحية-الجنوبية-لمدينة-بيروت-1084651895.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102202/64/1022026445_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_559fa0adecc94ffe1048ba09e386d1f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس

حركة حماس تشكك في صحة الرواية الإسرائيلية حول مقتل نائب قائد كتائب القسام مروان عيسى

22:06 GMT 26.03.2024
© AP Photo / Adel Hanaكتائب "عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبر
أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، أن إعلان الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل نائب قائد كتائب القسام مروان عيسى في غارة إسرائيلية على قطاع غزة قبل أسبوعين، غير موثوق.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "الأقصى" التابعة لحركة حماس عن الرشق قوله "لا ثقة برواية الاحتلال عن اغتيال الأخ القائد المجاهد مروان عيسى، والقول الفصل هو اختصاص قيادة كتائب القسام".
الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد للحظة اغتيال قيادي لدى حماس باستهداف سيارته في لبنان... فيديو
13 مارس, 11:50 GMT
وأضاف أن "توقيت إعادة الاحتلال الإعلان عن اغتيال الأخ مروان عيسى، للتغطية على الأزمات التي تواجه نتنياهو، وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه".
وبدوره، قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، بحسب قناة "الأقصى": "لم نحصل على تأكيد من قيادات القسام بشأن استشهاد القائد مروان عيسى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل مروان عيسى، نائب قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة إسرائيلية على قطاع غزة قبل أسبوعين.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "نكشف النقاب أنه بناء على المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدينا يمكن تأكيد أمر القضاء على المدعو مروان عيسى في الغارة التي نفذناها قبل أسبوعين مع المدعو غازي أبو طماعة".
وأضاف "مروان عيسى نائب الإرهابي محمد الضيف [قائد كتائب القسام] الذي كان الشخصية "رقم ثلاثة" لدى المنظمة في غزة كان من الشخصيات البارزة في الجناح العسكري لحماس وأحد مخططي مجزرة السابع من أكتوبر".
وتابع البيان "أما أبو طماعة فكان سابقًا قائد لواء مخيمات الوسطى في حماس وحاليًا عمل مسؤولاً عن الوسائل القتالية والمشتريات لدى حماس بكافة منظوماتها".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بوقت سابق أن الطيران الإسرائيلي قصف في ليلة 9 - 10 آذار/مارس الجاري موقعًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كان يُعتقد أن نائب قائد كتائب القسام مروان عيسى موجود به.
صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
إعلام: إسرائيل لم تقض على أي من قادة "حماس" في غزة واغتيال العاروري في لبنان مقامرة كبيرة
4 يناير, 12:10 GMT
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري خلال مؤتمر صحفي غداة الغارة على مخيم النصيرات إنه "في ليلة السبت/الأحد [9 - 10 آذار/مارس] في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك أغارت طائرات مقاتلة على مجمع تحت الأرض لقادة حماس في وسط قطاع غزة في منطقة النصيرات حيث استخدمه اثنان من كبار قادة حماس، أولهما هو مروان عيسى نائب المدعو محمد الضيف وأحد مخططي المجزرة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ويعتبر جزءا من مثلث القيادة الحمساوي في قطاع غزة مع محمد الضيف ويحيى السنوار".
وأوضح أن المسؤول الثاني هو غازي أبو طماعة الذي عمل سابقا قائد لواء مخيمات الوسطى الحمساوي ويعمل حاليًا مسؤولاً عن الوسائل القتاليّة في التنظيم.. ولكن لا يمكن حاليا تأكيد نجاح عملية الاغتيال".
هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 10 آذار/مارس، مقتل "الرجل الرابع" في حركة حماس، فيما لم يذكر اسمه، وتوعد باغتيال الرجل الأول والثاني والثالث في الحركة.
وقال نتنياهو، في كلمة مسجلة، "نحن في طريقنا إلى النصر المطلق وفي الطريق إلى هذا النصر قمنا بتحييد الرجل الرابع في حركة حماس، و3 و2 و1 في الطريق إليهم. كلهم سيموتون، وسنصل إلى الجميع".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
انفجار يهز الضاحية الجنوبية في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري بانفجار الضاحية الجنوبية في بيروت
2 يناير, 16:18 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... ترحيب واسع بقرار مجلس الأمن بشأن غزة وغضب إسرائيلي من موقف واشنطن22:13 GMTСотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала Крокус Сити Холл - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... اعتقال الشخص الثامن المتهم في القضية14:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала