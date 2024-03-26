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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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https://sputnikarabic.ae/20240326/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-مقتل-مروان-عيسى-نائب-القائد-العسكري-في-حماس-1087412673.html
الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل مروان عيسى نائب القائد العسكري في "حماس"
الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل مروان عيسى نائب القائد العسكري في "حماس"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل مروان عيسى، نائب القائد العسكري في حركة "حماس". 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T19:58+0000
2024-03-26T19:58+0000
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ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل مروان عيسى، بعدما توفرت لديه معلومات استخباراتية، أوضحت أنه قتل في الغارة التي نفذها الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين داخل قطاع غزة.وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن مروان عيسى هو نائب محمد الضيف، الذي كان الشخصية "رقم ثلاثة" لدى حركة حماس في غزة.وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، أفادت تقارير إسرائيلية، بأن حركة "حماس تحقق فيما إذا كان مروان عيسى، العضو البارز في الحركة، قد قُتل في هجوم للجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات".وقالت التقارير: "تحقق حماس فيما إذا كان مروان عيسى، أحد كبار قادة الحركة، قد قتل في هجوم للجيش الإسرائيلي في النصيرات بوسط قطاع غزة. عيسى هو نائب رئيس الجناح العسكري لحماس "محمد الضيف"، الرجل الذي يربطه بالجناح السياسي".وبحسب التقرير فإنه إذا "كان الاغتيال قد حدث بالفعل، فهذا هو الاغتيال الدراماتيكي لأبرز شخصية حماس في قطاع غزة، الذي قتل حتى الآن".وأشارت القناة "الـ14" الإسرائيلية إلى أن "عيسى يُعرف بأنه المسؤول عن التخطيط الفعلي للعديد من الهجمات في إسرائيل، ولكن على مر السنين حافظ على ظهوره الإعلامي المنخفض ونادرا ما يظهر في الأماكن العامة".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240311/تقارير-إسرائيلية-تتحدث-عن-مقتل-الرجل-الثالث-لدى-حركة-حماس---1086861337.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل مروان عيسى نائب القائد العسكري في "حماس"

19:58 GMT 26.03.2024
© MAHMUD HAMSعناصرن من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس
عناصرن من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© MAHMUD HAMS
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل مروان عيسى، نائب القائد العسكري في حركة "حماس".
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل مروان عيسى، بعدما توفرت لديه معلومات استخباراتية، أوضحت أنه قتل في الغارة التي نفذها الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين داخل قطاع غزة.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن مروان عيسى هو نائب محمد الضيف، الذي كان الشخصية "رقم ثلاثة" لدى حركة حماس في غزة.
عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
تقارير إسرائيلية تتحدث عن مقتل "الرجل الثالث" لدى حركة "حماس"... صور
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وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، أفادت تقارير إسرائيلية، بأن حركة "حماس تحقق فيما إذا كان مروان عيسى، العضو البارز في الحركة، قد قُتل في هجوم للجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات".
وقالت التقارير: "تحقق حماس فيما إذا كان مروان عيسى، أحد كبار قادة الحركة، قد قتل في هجوم للجيش الإسرائيلي في النصيرات بوسط قطاع غزة. عيسى هو نائب رئيس الجناح العسكري لحماس "محمد الضيف"، الرجل الذي يربطه بالجناح السياسي".
وبحسب التقرير فإنه إذا "كان الاغتيال قد حدث بالفعل، فهذا هو الاغتيال الدراماتيكي لأبرز شخصية حماس في قطاع غزة، الذي قتل حتى الآن".
وأشارت القناة "الـ14" الإسرائيلية إلى أن "عيسى يُعرف بأنه المسؤول عن التخطيط الفعلي للعديد من الهجمات في إسرائيل، ولكن على مر السنين حافظ على ظهوره الإعلامي المنخفض ونادرا ما يظهر في الأماكن العامة".
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18:39 GMT
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
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