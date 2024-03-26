https://sputnikarabic.ae/20240326/روسيا-واشنطن-تعلن-صراحة-أنها-لا-تطيع-ميثاق-الأمم-المتحدة-1087409446.html

روسيا: واشنطن تعلن صراحة أنها لا تطيع ميثاق الأمم المتحدة

روسيا: واشنطن تعلن صراحة أنها لا تطيع ميثاق الأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلن صراحة أنها لا تلتزم بميثاق الأمم المتحدة،... 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T16:57+0000

2024-03-26T16:57+0000

2024-03-26T16:57+0000

روسيا

العالم

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وفي اجتماع اليوم الثلاثاء، سأل نيبينزيا وفد الولايات المتحدة الأمريكية: "هل يعني بيان المندوب الدائم توماس غرينفيلد، ومسؤولين آخرين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتبر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ملزمة للدول الأعضاء".واستشهد المندوب الدائم بالمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن "أعضاء المنظمة يوافقون، وفقا لهذا الميثاق، على الخضوع لقرارات مجلس الأمن وتنفيذها".ووفقا له، فإن "أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعلن في الواقع صراحة أنه لا يلتزم بميثاق الأمم المتحدة، ويتنصل من الثمار الصعبة للمناقشات في المجلس، بما في ذلك القرار التاريخي الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس بشأن وقف إطلاق النار في غزة".وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن "الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة"، مطالبًا بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240326/برلماني-لبناني-لـسبوتنيك-التزام-إسرائيل-بقرار-مجلس-الأمن-قد-ينعكس-على-جنوب-لبنان-1087409176.html

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