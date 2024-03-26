روسيا: واشنطن تعلن صراحة أنها لا تطيع ميثاق الأمم المتحدة
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
© Sputnik . Нэнси Сисель/
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلن صراحة أنها لا تلتزم بميثاق الأمم المتحدة، بحجة أن قرار مجلس الأمن بشأن غزة الذي تم تبنيه، يوم أمس الاثنين، ليس له قوة ملزمة.
وفي اجتماع اليوم الثلاثاء، سأل نيبينزيا وفد الولايات المتحدة الأمريكية: "هل يعني بيان المندوب الدائم توماس غرينفيلد، ومسؤولين آخرين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتبر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ملزمة للدول الأعضاء".
واستشهد المندوب الدائم بالمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن "أعضاء المنظمة يوافقون، وفقا لهذا الميثاق، على الخضوع لقرارات مجلس الأمن وتنفيذها".
وتابع المندوب: "هل تعني تصريحات الممثل الدائم توماس غرينفيلد بالأمس أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وعلاوة على ذلك، تشجع إسرائيل على القيام بذلك؟ إذا كان الأمر كذلك، فببساطة لا يوجد أي معنى لقرارنا هذا".
ووفقا له، فإن "أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعلن في الواقع صراحة أنه لا يلتزم بميثاق الأمم المتحدة، ويتنصل من الثمار الصعبة للمناقشات في المجلس، بما في ذلك القرار التاريخي الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس بشأن وقف إطلاق النار في غزة".
وشدد نيبينزيا على أنه "بمباركة الولايات المتحدة السهلة، فإن إسرائيل الآن، على الرغم من الطلب المباشر من مجلس الأمن، لديها تفويض مطلق كامل، ولن تتوقف حتى تدمر غزة وتسويها بالأرض".
وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن "الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة"، مطالبًا بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
ويطالب مشروع القرار بإطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة بشكل فوري وغير مشروط، ويطالب أيضا كل الأطراف بالالتزام بواجباتها تجاه القانون الدولي.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.