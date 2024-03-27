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https://sputnikarabic.ae/20240327/قناة-إسرائيلية-تكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-الفشل-الاستخباراتي-في-طوفان-الأقصى-1087439722.html
قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الفشل الاستخباراتي في "طوفان الأقصى"
قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الفشل الاستخباراتي في "طوفان الأقصى"
سبوتنيك عربي
كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي في "طوفان الأقصى"، العملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة "حماس". 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T20:37+0000
2024-03-27T20:37+0000
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وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه قبيل ثلاثة أشهر كاملة من إعلان حماس لعمليتها العسكرية في غلاف غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت هناك تقارير تفيد بأن الحركة ليست معنية بالتصعيد مع إسرائيل.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه في عملية "الفشل الاستخباراتي" لإسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، أفادت تقارير إسرائيلية قبل 3 أشهر فقط من تلك العملية بأن حركة حماس معنية بالحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني في قطاع غزة، ولا تريد التصعيد.وفي السياق نفسه، تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية إرسال جنرالات لوضع خطط للعملية المقترحة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم إرسال جنرالات أمريكيين ليبحثوا مع ضباط الجيش الإسرائيلي الخطط العملانية في رفح.وأفادت القناة بأنه من المتوقع أن يصل الجنرالات الأمريكيين قريبا إلى تل أبيب على أن يلتقوا بكبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، وهو الموقف نفسه الذي جرى قبيل دخول الجيش الإسرائيلي في العملية البرية بقطاع غزة في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضية.فيما أكدت وزارة الخاجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن واشنطن تعتقد أن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح سوف يؤدي إلى عزلة أكبر لإسرائيل.وأضاف المتحدث ياسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح سوف يؤدي إلى عزلة أكبر لإسرائيل، وبعد ذلك سوف يبتعد عنها شركاؤها لفترة طويلة".ونفت وزارة الخارجية الأمريكية صحة ما ورد في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن انهيار محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس بسبب قرار مجلس الأمن الصادر أمس الإثنين، والداعي لوقف إطلاق النار فورًا.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240327/كابينيت-الحرب-على-غزة-يعقد-اجتماعا-لبحث-المفاوضات-الجارية-بشأن-المحتجزين-لدى-حماس-1087436571.html
https://sputnikarabic.ae/20240327/الجيش-الإسرائيلي-يرفع-من-جهوزيته-على-الحدود-اللبنانية-1087433725.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الفشل الاستخباراتي في "طوفان الأقصى"

20:37 GMT 27.03.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovالوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي في "طوفان الأقصى"، العملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة "حماس".
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه قبيل ثلاثة أشهر كاملة من إعلان حماس لعمليتها العسكرية في غلاف غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت هناك تقارير تفيد بأن الحركة ليست معنية بالتصعيد مع إسرائيل.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه في عملية "الفشل الاستخباراتي" لإسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، أفادت تقارير إسرائيلية قبل 3 أشهر فقط من تلك العملية بأن حركة حماس معنية بالحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني في قطاع غزة، ولا تريد التصعيد.
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وفي السياق نفسه، تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية إرسال جنرالات لوضع خطط للعملية المقترحة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم إرسال جنرالات أمريكيين ليبحثوا مع ضباط الجيش الإسرائيلي الخطط العملانية في رفح.
وأفادت القناة بأنه من المتوقع أن يصل الجنرالات الأمريكيين قريبا إلى تل أبيب على أن يلتقوا بكبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، وهو الموقف نفسه الذي جرى قبيل دخول الجيش الإسرائيلي في العملية البرية بقطاع غزة في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضية.
فيما أكدت وزارة الخاجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن واشنطن تعتقد أن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح سوف يؤدي إلى عزلة أكبر لإسرائيل.
وأضاف المتحدث ياسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح سوف يؤدي إلى عزلة أكبر لإسرائيل، وبعد ذلك سوف يبتعد عنها شركاؤها لفترة طويلة".
ونفت وزارة الخارجية الأمريكية صحة ما ورد في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن انهيار محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس بسبب قرار مجلس الأمن الصادر أمس الإثنين، والداعي لوقف إطلاق النار فورًا.
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وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
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