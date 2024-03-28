https://sputnikarabic.ae/20240328/أول-مشاركة-من-السعودية-في-مسابقة-ملكة-جمال-الكون-1087444572.html
أول مشاركة من السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون
أول مشاركة من السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون
سبوتنيك عربي
أعلنت عارضة الأزياء السعودية، رومي القحطاني، مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون، مشيرة إلى أنها ستكون السعودية الأولى التي ستشارك في المسابقة التي ستستضيفها... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T06:49+0000
2024-03-28T06:49+0000
2024-03-28T06:49+0000
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وتضمن منشور عبر صفحتها على منصة "إكس" صورتين للقحطاني إلى جانب العلم السعودي مع جملة: "Miss Universe Saudi Arabia" كُتبت على وشاح ترتديه عادة المشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون.ودأبت القحطاني، التي تُعرف عن نفسها بأنها عارضة أزياء سعودية وملكة جمال السعودية، على نشر بعض الصور وهي ترتدي أزياء تعكس الثقافة والتراث السعودي.وستُقام النسخة المقبلة من مسابقة "ملكة جمال الكون" في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي، حسبما قال رجل الأعمال المكسيكي راؤول روكا.
https://sputnikarabic.ae/20221129/الكورية-مينا-سوتشوي-تفوز-بلقب-ملكة-جمال-الأرض-2022-1070676630.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار
أول مشاركة من السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون
أعلنت عارضة الأزياء السعودية، رومي القحطاني، مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون، مشيرة إلى أنها ستكون السعودية الأولى التي ستشارك في المسابقة التي ستستضيفها المكسيك.
وتضمن منشور عبر صفحتها على منصة "إكس" صورتين للقحطاني إلى جانب العلم السعودي مع جملة: "Miss Universe Saudi Arabia" كُتبت على وشاح ترتديه عادة المشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون.
ودأبت القحطاني، التي تُعرف عن نفسها بأنها عارضة أزياء سعودية وملكة جمال السعودية، على نشر بعض الصور وهي ترتدي أزياء تعكس الثقافة والتراث السعودي.
29 نوفمبر 2022, 21:42 GMT
وستُقام النسخة المقبلة من مسابقة "ملكة جمال الكون" في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي، حسبما قال رجل الأعمال المكسيكي راؤول روكا.