أول مشاركة من السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفراء العرب يعزون بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي
15:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب وتمسك طرفي الصراع بمحاولات تحقيق انتصار على الأرض
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
17:03 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
17:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
18:00 GMT
41 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
18:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240328/أول-مشاركة-من-السعودية-في-مسابقة-ملكة-جمال-الكون-1087444572.html
أول مشاركة من السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون
أول مشاركة من السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون
سبوتنيك عربي
أعلنت عارضة الأزياء السعودية، رومي القحطاني، مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون، مشيرة إلى أنها ستكون السعودية الأولى التي ستشارك في المسابقة التي ستستضيفها... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T06:49+0000
2024-03-28T06:49+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
منوعات
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072824080_0:470:2803:2047_1920x0_80_0_0_4c6daf4200ce2b142f03c881370a128a.jpg
وتضمن منشور عبر صفحتها على منصة "إكس" صورتين للقحطاني إلى جانب العلم السعودي مع جملة: "Miss Universe Saudi Arabia" كُتبت على وشاح ترتديه عادة المشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون.ودأبت القحطاني، التي تُعرف عن نفسها بأنها عارضة أزياء سعودية وملكة جمال السعودية، على نشر بعض الصور وهي ترتدي أزياء تعكس الثقافة والتراث السعودي.وستُقام النسخة المقبلة من مسابقة "ملكة جمال الكون" في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي، حسبما قال رجل الأعمال المكسيكي راؤول روكا.
https://sputnikarabic.ae/20221129/الكورية-مينا-سوتشوي-تفوز-بلقب-ملكة-جمال-الأرض-2022-1070676630.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072824080_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9be966a707de9085262015937e639eb2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار

أول مشاركة من السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون

06:49 GMT 28.03.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
أعلنت عارضة الأزياء السعودية، رومي القحطاني، مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون، مشيرة إلى أنها ستكون السعودية الأولى التي ستشارك في المسابقة التي ستستضيفها المكسيك.
وتضمن منشور عبر صفحتها على منصة "إكس" صورتين للقحطاني إلى جانب العلم السعودي مع جملة: "Miss Universe Saudi Arabia" كُتبت على وشاح ترتديه عادة المشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون.
ودأبت القحطاني، التي تُعرف عن نفسها بأنها عارضة أزياء سعودية وملكة جمال السعودية، على نشر بعض الصور وهي ترتدي أزياء تعكس الثقافة والتراث السعودي.
الكورية الجنوبية مينا سوتشوي الفائزة بلقب ملكة جمال الأرض 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
مجتمع
الكورية مينا سوتشوي تفوز بلقب ملكة جمال الأرض 2022
29 نوفمبر 2022, 21:42 GMT
وستُقام النسخة المقبلة من مسابقة "ملكة جمال الكون" في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي، حسبما قال رجل الأعمال المكسيكي راؤول روكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:52 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... 7 قتلى بغارة إسرائيلية على لبنان... وحزب الله يرد بقصف كريات شمونةأمس, 22:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала