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https://sputnikarabic.ae/20240402/أصغر-مدن-المملكة-العربية-السعودية-1087616470.html
أصغر مدن المملكة العربية السعودية
أصغر مدن المملكة العربية السعودية
سبوتنيك عربي
تضم المملكة العربية السعودية عددا من المدن التي تختلف بحجمها من حيث المساحة والتعداد السكاني، ولكل منها روابط ثقافية واجتماعية واقتصادية مختلفة. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T12:13+0000
2024-04-02T12:13+0000
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السعودية
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سنتعرف في هذا المقال على أصغر مدن المملكة.أصغر 5 مدن في المملكة العربية السعوديةمدينة الخبرتقع شرقي المنطقة الشمالية من المملكة، جنوبي الدمام، وتبعد عنها مسافة 17كم، وتبعد عن مدينة الظهران 10كم، وتبلغ مساحة المدينة حوالي 750 كم² ، ويقدر عدد السكان فيها نحو 800 ألف نسمة حسب إحصاءات 2010م.وشهدت المدينة تطورا بعد اكتشاف النفط فأصبحت أحد أهمّ الموانىء الصناعية، في المنطقة الشرقية بعد أن كانت ميناءً صغيراً في المنطقة ويوجد فيها بنية تحتية جيدة تسمح لها أن تكون مركزاً تجارياً، وصناعياً، وبوجود موانىء بحرية، ومناطق سكنية تزيد النشاط التجاريّ.يرجح الكثيرون أن أصل التسمية مشتق من كلمة الخبراء، وهو المكان الذي تجمع فيه الماء التي تأتي من الأمطار، والسيول، بينما يقول آخرون إنّ معناها يعني شجرة الأراك، أو شجرة السدر، وذلك بسبب كثرة الأشجار الموجودة على ساحلها، بالإضافة أنّ في منطقة الساحل تطلق كلمة الخبر أي الجماعة، وعلى ساحلها يوجد جماعات صغيرة يطلق عليها اسم الخبر.يتميّز النشاط الاقتصادي في مدن المنطقة مثل الظهران، والخبر، والدمام، إذ تعتبر هذه المناطق من أكثر المناطق الصناعيّة حيث تعتمد على تجارتها على الفنادق، والمجمّعات التجارية كهابير ماركت، والبنوك، كما تتميز بازدهار النشاط الزراعيّ حيث تعتمد على الزراعة الموجودة في الأطراف الغربية، والشمالية مثل الحدائق، والبساتين، كما تحتوي على مزارع الفواكه، والخضار، والدواجن، وبعض الصناعات الاستهلاكية مثل الملابس، والمشروبات الغازية، ومواد البناء، والغازات الصناعيّة.مدينة الدمامتقع المدينة في المنطقة الشرقية للملكة، ترتفع الدمام حوالي 10 أمتار عن مستوى سطح البحر، وتعد إحدى أكبر مدن المنطقة الشرقية. وتبلغ مساحتها 338 كيلومترا مربعا، ويصل طول ساحلها نحو 500 كيلومتر، وتقع على ثلاث جهات من الخليج العربي؛ الشمالية، والشرقية، والجنوبية، وتتميز باعتبارها مركزاً تجارياً وسكنياً، فهي تضم الهيئات الإدارية للمنطقة والدوائر الحكوميةيبلغ عدد سكان المدينة حسب إحصاءات عام 2018 ما يقارب 768,602 نسمة، كما أنّ مدينة الدمام تعتبر مدينة حضريّة لها تاريخها العريق؛ حيث مثَّلَت قديماً مركز استيطان مهمّ لعصور تاريخيّة طويلة، وممّا يؤكد ذلك وجود آثار قديمة في منطقة حيّ الراكة.تقع الدمام على الشريط الساحليّ للخليج العربيّ، حيث تحدها من الشرق مياه الخليج العربيّ، ومن الشمال تحدها مدينتا سيهات، والقطيف، كما تحد الدمام من الجهة الجنوبيّة مدينة الخُبَر، ومدينة الظهران، أمّا من الجانب الغربيّ فتحدها صحراء الدهناء.مدينة ينبعتتبع لمحافظة منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الواقعة على ساحل البحر الأحمر وذلك في إقليم تهامة، وتبعد ما يقارب من 200 كم إلى الغرب من المدينة المنورة، وحوالي 300 كم إلى الجنوب من مدينة الوجة، وما يقارب من 300 كم شمال مدينة جدة، وتبلغ مساحة أراضيها 18.058كم².وتصنّف هذه المدينة كثاني أكبر مدينة على البحر الأحمر بعد مدينة جدة، كما أنها تقسّم إلى ثلاثة مدن أساسية وهي مدينة ينبع النخل، ومدينة ينبع البحر، بالإضافة إلى مدينة ينبع الصناعية، وتلقّب هذه المدينة بلؤلؤة البحر الأحمر، كما أنّها تعتبر ملتقى للثقافات القادمة من الشام، ومصر، والسودان، وكذلك اليمن في هذا المقال سنذكر بعض التفاصيل عن مدينة ينبع الصناعيّة.يعود سبب تسميتها لينبع بهذا الاسم لكثرة ينابيعها؛ حيث ذكر المؤرّخون أنّها تضم 370 عين ماءٍ جارٍ، ويُطلق عليها أيضاً العديد من الألقاب، ومنها: لؤلؤة البحر الأحمر، وعاصمة الهدوء، وينبع المستقبل، وعاصمة الغوص.مدينة الطائفتقع جغرافياً في الجهة الغربية من المملكة العربية السعودية وتحديداً في مدينة مكة المكرمة، وتقع فلكياً بين خطي طول 40 درجةً إلى 42 درجةً شرق خط غرينتش، وبين دائرتي عرض 20 درجةً إلى 24 درجةً شمال خط الاستواء، مساحتها 360 كم2، وتحتل المرتبة السادسة من بين مدن السعودية من حيث عدد السكان؛ إذ بلغ عدد سكانها 1,750,00 نسمة، ويتبع لها 38 مركزًا إداريًا، ويتحدث سكانها اللغة العربية التي تعتبر لغةً رسمية في السعودية، ويدين سكانها بالدين الإسلامي.تعتبر مركزاً زراعياً في المملكة العربية السعودية والتي تتميز بزراعة القمح والكروم والفواكة بالإضافة إلى العنب الذي ينمو بشكل جيد فيها بسبب مناخها الذي يتناسب مع زراعة هذه الأصناف من المزروعات، وقد أثر ازدهارها الزراعي إلى تلقيبها باسم (حديقة الحجازتتميز مدينة الطائف باعتدل مناخها بشكل عام، ولكن تتميز المناطق الجبلية فيها التي تصل إرتفاعها إلى أكثر من 2627م تحديداً في منطقتي الهدا والشفا بانخفاض كبير وواضح لدرجات الحرارة في فصل الصيف.مدينة أبهاتقع مدينة أبها في منطقة عسير على سلسلة جبلية تضم عدداً من الهضاب والأودية والسهول الخضراء الخصبة، إذ تعلو تلالها عدد من القلاع، وتبعد أبها 80 كيلومتراً عن البحر الأحمر شرقاً، و850 كيلومتراً عن جنوب غرب العاصمة السعوديّة الرياض، أما فلكيّاً فتقع أبها على خط طول 24 درجة و30 دقيقة، وعلى دائرة عرض 18 درجة و14 دقيقة.أبها هي العاصمة لمنطقة عسير، ومن أجمل مصايف المملكة، وتعرف باسم عروس الجبل لموقعها الجغرافيّ المتميّز وطبيعتها الخلّابة ومناخها المعتدل، بالإضافة إلى توافر كافة التجهيزات والخدمات العامة فيها من حدائق عامة وطرق مجهّزة وغيرهاتمتّد على مساحة 5,100 هكتار؛ أيّ ما يعادل 51 كيلومترا مربّعا، وتمتاز باتصالها مع أهم المراكز الحضريّة في المملكة العربيّة السعوديّة؛ حيث تبعد عن العاصمة الرياض 850 كيلومتراً، وعن منطقة نجران 175 كيلومتراً، وعن منطقة خميس مشيط 25 كيلومتراً، والتي تعدّ بذلك أقرب المناطق الحضرية لمدينة أبها، بالإضافة إلى أنّها تبعُد عن البحر الأحمر مسافة لا تتجاوز 80 كيلومتراً، ويوجد في أبها مطار يخدم جميع مناطق محافظة عسير.
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تقارير منوعات, العالم العربي, السعودية
تقارير منوعات, العالم العربي, السعودية

أصغر مدن المملكة العربية السعودية

12:13 GMT 02.04.2024
© Photo / wikipediaمدينة الرياض
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© Photo / wikipedia
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تضم المملكة العربية السعودية عددا من المدن التي تختلف بحجمها من حيث المساحة والتعداد السكاني، ولكل منها روابط ثقافية واجتماعية واقتصادية مختلفة.
سنتعرف في هذا المقال على أصغر مدن المملكة.

أصغر 5 مدن في المملكة العربية السعودية

مدينة الخبر

تقع شرقي المنطقة الشمالية من المملكة، جنوبي الدمام، وتبعد عنها مسافة 17كم، وتبعد عن مدينة الظهران 10كم، وتبلغ مساحة المدينة حوالي 750 كم² ، ويقدر عدد السكان فيها نحو 800 ألف نسمة حسب إحصاءات 2010م.
وشهدت المدينة تطورا بعد اكتشاف النفط فأصبحت أحد أهمّ الموانىء الصناعية، في المنطقة الشرقية بعد أن كانت ميناءً صغيراً في المنطقة ويوجد فيها بنية تحتية جيدة تسمح لها أن تكون مركزاً تجارياً، وصناعياً، وبوجود موانىء بحرية، ومناطق سكنية تزيد النشاط التجاريّ.

يرجح الكثيرون أن أصل التسمية مشتق من كلمة الخبراء، وهو المكان الذي تجمع فيه الماء التي تأتي من الأمطار، والسيول، بينما يقول آخرون إنّ معناها يعني شجرة الأراك، أو شجرة السدر، وذلك بسبب كثرة الأشجار الموجودة على ساحلها، بالإضافة أنّ في منطقة الساحل تطلق كلمة الخبر أي الجماعة، وعلى ساحلها يوجد جماعات صغيرة يطلق عليها اسم الخبر.
يتميّز النشاط الاقتصادي في مدن المنطقة مثل الظهران، والخبر، والدمام، إذ تعتبر هذه المناطق من أكثر المناطق الصناعيّة حيث تعتمد على تجارتها على الفنادق، والمجمّعات التجارية كهابير ماركت، والبنوك، كما تتميز بازدهار النشاط الزراعيّ حيث تعتمد على الزراعة الموجودة في الأطراف الغربية، والشمالية مثل الحدائق، والبساتين، كما تحتوي على مزارع الفواكه، والخضار، والدواجن، وبعض الصناعات الاستهلاكية مثل الملابس، والمشروبات الغازية، ومواد البناء، والغازات الصناعيّة.

مدينة الدمام

تقع المدينة في المنطقة الشرقية للملكة، ترتفع الدمام حوالي 10 أمتار عن مستوى سطح البحر، وتعد إحدى أكبر مدن المنطقة الشرقية.
وتبلغ مساحتها 338 كيلومترا مربعا، ويصل طول ساحلها نحو 500 كيلومتر، وتقع على ثلاث جهات من الخليج العربي؛ الشمالية، والشرقية، والجنوبية، وتتميز باعتبارها مركزاً تجارياً وسكنياً، فهي تضم الهيئات الإدارية للمنطقة والدوائر الحكومية

يبلغ عدد سكان المدينة حسب إحصاءات عام 2018 ما يقارب 768,602 نسمة، كما أنّ مدينة الدمام تعتبر مدينة حضريّة لها تاريخها العريق؛ حيث مثَّلَت قديماً مركز استيطان مهمّ لعصور تاريخيّة طويلة، وممّا يؤكد ذلك وجود آثار قديمة في منطقة حيّ الراكة.
تقع الدمام على الشريط الساحليّ للخليج العربيّ، حيث تحدها من الشرق مياه الخليج العربيّ، ومن الشمال تحدها مدينتا سيهات، والقطيف، كما تحد الدمام من الجهة الجنوبيّة مدينة الخُبَر، ومدينة الظهران، أمّا من الجانب الغربيّ فتحدها صحراء الدهناء.

مدينة ينبع

تتبع لمحافظة منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الواقعة على ساحل البحر الأحمر وذلك في إقليم تهامة، وتبعد ما يقارب من 200 كم إلى الغرب من المدينة المنورة، وحوالي 300 كم إلى الجنوب من مدينة الوجة، وما يقارب من 300 كم شمال مدينة جدة، وتبلغ مساحة أراضيها 18.058كم².

وتصنّف هذه المدينة كثاني أكبر مدينة على البحر الأحمر بعد مدينة جدة، كما أنها تقسّم إلى ثلاثة مدن أساسية وهي مدينة ينبع النخل، ومدينة ينبع البحر، بالإضافة إلى مدينة ينبع الصناعية، وتلقّب هذه المدينة بلؤلؤة البحر الأحمر، كما أنّها تعتبر ملتقى للثقافات القادمة من الشام، ومصر، والسودان، وكذلك اليمن في هذا المقال سنذكر بعض التفاصيل عن مدينة ينبع الصناعيّة.
يعود سبب تسميتها لينبع بهذا الاسم لكثرة ينابيعها؛ حيث ذكر المؤرّخون أنّها تضم 370 عين ماءٍ جارٍ، ويُطلق عليها أيضاً العديد من الألقاب، ومنها: لؤلؤة البحر الأحمر، وعاصمة الهدوء، وينبع المستقبل، وعاصمة الغوص.

مدينة الطائف

تقع جغرافياً في الجهة الغربية من المملكة العربية السعودية وتحديداً في مدينة مكة المكرمة، وتقع فلكياً بين خطي طول 40 درجةً إلى 42 درجةً شرق خط غرينتش، وبين دائرتي عرض 20 درجةً إلى 24 درجةً شمال خط الاستواء، مساحتها 360 كم2، وتحتل المرتبة السادسة من بين مدن السعودية من حيث عدد السكان؛ إذ بلغ عدد سكانها 1,750,00 نسمة، ويتبع لها 38 مركزًا إداريًا، ويتحدث سكانها اللغة العربية التي تعتبر لغةً رسمية في السعودية، ويدين سكانها بالدين الإسلامي.
تعتبر مركزاً زراعياً في المملكة العربية السعودية والتي تتميز بزراعة القمح والكروم والفواكة بالإضافة إلى العنب الذي ينمو بشكل جيد فيها بسبب مناخها الذي يتناسب مع زراعة هذه الأصناف من المزروعات، وقد أثر ازدهارها الزراعي إلى تلقيبها باسم (حديقة الحجاز
تتميز مدينة الطائف باعتدل مناخها بشكل عام، ولكن تتميز المناطق الجبلية فيها التي تصل إرتفاعها إلى أكثر من 2627م تحديداً في منطقتي الهدا والشفا بانخفاض كبير وواضح لدرجات الحرارة في فصل الصيف.

مدينة أبها

تقع مدينة أبها في منطقة عسير على سلسلة جبلية تضم عدداً من الهضاب والأودية والسهول الخضراء الخصبة، إذ تعلو تلالها عدد من القلاع، وتبعد أبها 80 كيلومتراً عن البحر الأحمر شرقاً، و850 كيلومتراً عن جنوب غرب العاصمة السعوديّة الرياض، أما فلكيّاً فتقع أبها على خط طول 24 درجة و30 دقيقة، وعلى دائرة عرض 18 درجة و14 دقيقة.
أبها هي العاصمة لمنطقة عسير، ومن أجمل مصايف المملكة، وتعرف باسم عروس الجبل لموقعها الجغرافيّ المتميّز وطبيعتها الخلّابة ومناخها المعتدل، بالإضافة إلى توافر كافة التجهيزات والخدمات العامة فيها من حدائق عامة وطرق مجهّزة وغيرها

تمتّد على مساحة 5,100 هكتار؛ أيّ ما يعادل 51 كيلومترا مربّعا، وتمتاز باتصالها مع أهم المراكز الحضريّة في المملكة العربيّة السعوديّة؛ حيث تبعد عن العاصمة الرياض 850 كيلومتراً، وعن منطقة نجران 175 كيلومتراً، وعن منطقة خميس مشيط 25 كيلومتراً، والتي تعدّ بذلك أقرب المناطق الحضرية لمدينة أبها، بالإضافة إلى أنّها تبعُد عن البحر الأحمر مسافة لا تتجاوز 80 كيلومتراً، ويوجد في أبها مطار يخدم جميع مناطق محافظة عسير.
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