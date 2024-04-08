https://sputnikarabic.ae/20240408/أجمل-10-أماكن-سياحية-في-المملكة-العربية-السعودية-1087810799.html

أجمل 10 أماكن سياحية في المملكة العربية السعودية

أجمل 10 أماكن سياحية في المملكة العربية السعودية

سبوتنيك عربي

تحتضن المملكة العربية السعودية العديد من المواقع السياحية التي باتت تجذب السياح من كل بقاع الأرض، وتتنوع ما بين ثقافية وترفيهية. 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T13:23+0000

2024-04-08T13:23+0000

2024-04-08T13:23+0000

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سعت المملكة في السنوات الأخيرة لجذب السياح من خلال تطوير بنية تحتية مؤهلة لتخديم المناطق السياحية التي تنوعت وتعددت وأصبحت تلبي رغبات جميع فئات السياح، حيث تحتوي على الآثار بالإضافة للمناظر الطبيعية الخلابة.تفسح الصحاري الشاسعة في الشمال المجال أمام الجزر المرجانية ذات الرمال البيضاء على ساحل البحر الأحمر والجبال والوديان الخضراء في منطقة جنوب غرب عسير، وهي موطن للنمور العربية النادرة، ويغطي الجزء الأكبر من المنطقة الجنوبية الشرقية منطقة الربع الخالي الشاسعة، وهي أكبر صحراء رملية في العالم.أهم 10 أماكن سياحية في المملكة العربية السعوديةمكةيقع المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، وهو أحد أكبر المساجد في العالم ، يجذب المسجد الملايين من المصلين من جميع أنحاء العالم، وتوجد أماكن للصلاة داخلية وخارجية حيث يأتي العديد من المصلين أثناء الحج.اليوم، يعد المسجد نقطة جذب ثقافية كبيرة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وهو حلم لكل مسلم مخلص أن يزور المملكة العربية السعودية ويأتي إلى هنا مرة واحدة في حياته لطلب بركة الله.المدينة المنورةمنطقة المدينة المنورة غنية بالمعالم والمزارات الدينية التي تضفي على المنطقة طابعاً مميزاً، يجعل ملايين المسلمين من شتى بقاع الأرض تهدف إلى زيارتها. بالإضافة لوجود العديد من الآثار القديمة التي يعود تاريخها إلى العصور القديمة وخاصة تلك التي تحكي قصة انتتشارالدين الإسلامي شرقاً وغرباً. وتعد الأماكن التاريخية في المدينة المنورة، بشكل خاص وفي سائر أنحاء المنطقة بوجه عام، معالم مهمة يقصدها الزوار، مما جعل لها قيمة تاريخية عظيمة تضاف إلى منزلتها وقيمتها الدينية الكبيرة في نفوس المسلمين، كما تعطيها أبعاداً مهمة ومعالم ثقافية رفيعة.هذا ويعتبر الموقع الجغرافي لمنطقة المدينة المنورة على البحر الأحمر ووجود السواحل المائية والثروات الشاطئية، بالإضافة إلى بعض المناطق الأثرية الأخرى في المحافظات التابعة لمنطقة المدينة المنورة من أهم دعامات الأنشطة السياحية المتميزة المتوفرة والممكن تنميتها في المستقبل.العلاالعلا هي واحدة من أكثر المدن الرائعة في المملكة العربية السعودية، ويشار إليها كثيرًا باسم "المتحف الحي" الذي يحتوي على مقابر محفوظة، ونتوءات من الحجر الرملي، ومنازل أثرية، ومعالم أثرية. هناك العديد من الأماكن في المدينة التي لا تتطلب مجرد الزيارة فحسب، بل تتطلب أيضًا جهود السياح لمحاولة فهمها.هي مدينة صغيرة تقع في وادي المدينة المنورة الصحراوي الخلاب، تحتوي على معالم جذب سياحي عديدة بما في ذلك الوجوه الصخرية لجبل عكمة، و900 منزل أثري من الطوب اللبن في قرية العلا القديمة، ومقابر الحجر النبطية، ومقابر الأسود في دادان، ومليوني نخلة في الواحة. إلى جانب الأهمية التاريخية، تقدم العلا أنشطة وفعاليات ممتعة بما في ذلك المشي لمسافات طويلة وركوب منطاد الهواء الساخن.تعتبر صخرة الفيل من أكثر الأماكن زيارة وشهرة في العلا والمعروفة أيضًا باسم جبل الفيل. وهي صخرة طبيعية على شكل الفيل نتيجة لتغيرات الرياح والطقس، وتكون أكثر جاذبية بالقرب من وقت غروب الشمس. يمكنك بسهولة العثور على الفنادق والمنتجعات القريبة لإقامة مريحة.مدائن صالحأو كما تعرف أيضا باسم مدينة "الحجر"، وهي موقع أثريّ قديم يقع في المملكة العربية السعودية، ويعود تاريخها إلى ما قبل العصر الإسلاميّ، وقد صنّفها اليونسكو كأول موقع للتراث العالمي في المملكة العربية السعودية.وتقع هذه المدينة على بعد 22 كيلومتراً شمال شرق بلدية العلا في المدينة المنورة، على طول الطريق التجاري القديم، والذي يربط بين جنوب الجزيرة العربية، وبلاد ما بين النهرين، وبلاد الشام، ومصر، وذلك وفقاً لما قالته اللجنة السعودية للسياحة والتراث الوطني، كما يحتوي موقع المدينة على 111 مقبرة أثرية محفوظة جيداً، وتحتوي هذه المقابر على واجهات ترجع من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي.منطقة جدة التاريخيةيوجد في العديد من المدن السعودية حي تاريخي، يُسمى غالبًا "البلد"، ويتميز بانتشار رائحة البهارات.مدينة "بلد" في جدة، تحتوي على سلسلة من الأزقة الضيقة بين منازل التجار القديمة المبنية من الحجر المرجاني، وموطن بائعي العود، والمخابز التقليدية برائحة القرنفل، وسوق العلوي المتوهج الواسع. منذ أن تم إدراجها كموقع للتراث العالمي لليونسكو في عام 2014، تم ترميم العديد من القصور الشاسعة والمتهالكة في المنطقة، بما في ذلك بيت نصيف الكبير المكون من 106 غرفة - والذي أصبح الآن متحفًا ومركزًا ثقافيًا يستضيف معارض فنية وصور فوتوغرافية بالإضافة إلى محاضرات من قبل الأكاديميين. علاوة على ذلك، فإن المعارض الفنية وورش صناعة خشب المانجور والمقاهي الرائعة تبث حياة جديدة في المباني التي كانت مهجورة في السابق، مما يمنح المنطقة التي بنيت في القرن السابع مستقبلًا مشرقًا.الدرعيةهناك مواقع قليلة أكثر إثارة للانتباه من مدينة الدرعية الصحراوية القديمة، الواقعة في واحة وادي حنيفة الخضراء خارج الرياض. لقد كانت ذات يوم معقلًا للثقافة، ومفترق طرق تاريخيًا للحجاج والتجار على مر القرون، ومقر أسلاف السلالة الملكية. واليوم، تغوص متاحف الدرعية، مثل قصر سلوى المذهل، في ماضي القلعة العريق. وتنتشر المطاعم والمقاهي حول هندستها المعمارية الرائعة المبنية من الطوب اللبن وتصطف على جانبي شوارعها المليئة بأشجار النخيل، كما تشير إلى التقاليد مع الأطباق النجدية مثل "الجريش باللبن"، والقمح المطحون المطبوخ في "صلصة الزبادي".نيومهو مشروع سعودي لمدينة متطورة، وتقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتتميز بمناخها المعتدل والتضاريس المتنوعة التي تضم شواطئ مشمسة وجبال شاهقة.بالإضافة لمجموعة من المعالم الأثرية والتراثية والأماكن السياحية الساحرة التي تجذب فئات السياح المختلفة، ويعبر مشروع نيوم عن رؤية المملكة 2030، حيث من المقرر لها أن تحدث نقلة نوعية. تعتبر جزر نيوم من أكثر أماكن السياحة في نيوم جذباً للسياح، وذلك لما تتميز به من حياة برية نادرة وأجواء سياحية مثالية وساحرة. ويمكن للزوار مشاهدة الطيور النادرة في العالم والتي تعدُ من الجزر موطناً لها خاصة في أوقات الهجرة.حافة العالمحافة العالم أو كما تعرف أيضا باسم "المطل"، تعتبر من أجمل معالم السياحة في السعودية يرتادها محبو المغامرة. فإذا كنت تبحث عن مناطق سياحية في السعودية ليس لها مثيل على الإطلاق؛ فإن حافة العالم أو حافة نهاية العالم هي الوجهة السياحية المثالية لك. تمثل هذه المنطقة نهاية لسلسلة جبال طويق التي تمتد من مملكة البحرين إلى السعودية لمسافة 700 كيلو متر، وتتكون من منحدر صخري شاهق يطل على وادي واسع في مشهد خلاب. يبعد هذا المكان عن العاصمة الرياض 90 كم، يتميز بمنظره الطبيعي الخلاب، تجدر الإشارة إلى أن هذا المكان قبل 50 مليون سنة كان عبارة عن قاع لبحر كبير يغمر شبه الجزيرة العربية حتى بلاد الشام.مركز الملك عبد العزيز التاريخي (المتحف الوطني)تم بناء مركز الملك عبد العزيز التاريخي، والمعروف أيضًا باسم المتحف الوطني في الرياض، حول مجمع قصر المربع. يمتد المتحف على مساحة 1.5 كيلومتر، وهو مدرج ضمن المعالم التاريخية في المملكة العربية السعودية حيث يمكن للمرء الاستمتاع بجمال هندسته المعمارية. يعرض مركز الملك عبد العزيز التاريخي، الذي يضم أكثر من ثماني قاعات عرض، كل عنصر من تاريخ وتراث المملكة العربية السعودية. الفن المعروض هنا مضاء جيدًا وغني بالمعلومات وتفاعلي لتقديم كل التفاصيل الجوهرية للبلاد. أحد أفضل الأماكن السياحية في المملكة العربية السعودية، هذا المعلم التاريخي يضم أيضًا مسجدًا ومكتبة وقاعة مؤتمرات وحديقة وحقول خضراء ونافورة. كما يضم مركز الملك عبد العزيز التاريخي مجموعة من المنازل التقليدية التي تستخدم كمراكز استقبال لاستضافة المناسبات والاحتفالات الكبرى.الشعاب المرجانية في البحر الأحمريعد ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية من أجمل الأماكن في العالم بفضل مياهه الصافية والشعاب المرجانية النقية والحياة البرية الفريدة، فهو جنة لرواد الشاطئ والغواصين على حد سواء. وتشتهر هذه المنطقة أيضًا بتراثها الثقافي الغني، كما أن مدنها القديمة، مثل جدة، غارقة في التاريخ.بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى استكشاف ساحل البحر الأحمر، هناك الكثير من الأنشطة للاختيار من بينها، من الغطس والغوص إلى السباحة وركوب الأمواج شراعيًا، فالمجموعة الواسعة من الأنشطة والتجارب تجعلها وجهة مثالية للعائلات والمجموعات. كما تعد مياه البحر الأحمر موطنًا لمجموعة متنوعة مذهلة من الحياة البحرية من أسماك الشعاب المرجانية الملونة إلى السلاحف البحرية العملاقة وحتى أسماك القرش، الحياة البحرية هنا مذهلة حقًا. تعد الشعاب المرجانية أيضًا موطنًا لمختلف الأسماك والتكوينات المرجانية ومخلوقات الشعاب المرجانية الملونة. حتى إذا كنت لا ترغب في النزول إلى الماء، يمكنك الاستمتاع بمشاهد وأصوات العالم تحت الماء من الشاطئ.

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