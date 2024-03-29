https://sputnikarabic.ae/20240329/اعتقال-9-أشخاص-في-طاجيكستان-للاشتباه-بصلتهم-بالهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-1087481173.html

اعتقال 9 أشخاص في طاجيكستان للاشتباه بصلتهم بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"

اعتقال 9 أشخاص في طاجيكستان للاشتباه بصلتهم بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"

سبوتنيك عربي

صرح مصدر في الخدمات الخاصة الطاجيكية بأنه تم اعتقال تسعة أشخاص في طاجيكستان للاشتباه في صلتهم المحتملة بمنفذي الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي". 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T10:02+0000

2024-03-29T10:02+0000

2024-03-29T10:12+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا

أخبار طاجيكستان

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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم اعتقال تسعة من سكان منطقة فخدات بسبب اتصالاتهم مع الأشخاص الذين ارتكبوا الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" في 22 مارس".وأشار إلى أن يُشتبه أيضًا في أن للمعتقلين صلات بتنظيم "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عديدة).موسكو: عدم وجود رد فعل من مجلس أوروبا على هجوم "كروكوس" وصمة عارووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.الخارجية الروسية: لا أحد يثق بكلام واشنطن بشأن عدم تورط كييف بهجوم "كروكوس" الإرهابيوأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.

https://sputnikarabic.ae/20240325/بوتين-أمريكا-تحاول-إقناع-الجميع-بعدم-وجود-صلة-بين-كييف-وهجوم-كروكوس-1087381765.html

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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار طاجيكستان