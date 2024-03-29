https://sputnikarabic.ae/20240329/اعتقال-9-أشخاص-في-طاجيكستان-للاشتباه-بصلتهم-بالهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-1087481173.html
اعتقال 9 أشخاص في طاجيكستان للاشتباه بصلتهم بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
اعتقال 9 أشخاص في طاجيكستان للاشتباه بصلتهم بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
سبوتنيك عربي
صرح مصدر في الخدمات الخاصة الطاجيكية بأنه تم اعتقال تسعة أشخاص في طاجيكستان للاشتباه في صلتهم المحتملة بمنفذي الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي". 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T10:02+0000
2024-03-29T10:02+0000
2024-03-29T10:12+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
أخبار طاجيكستان
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم اعتقال تسعة من سكان منطقة فخدات بسبب اتصالاتهم مع الأشخاص الذين ارتكبوا الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" في 22 مارس".وأشار إلى أن يُشتبه أيضًا في أن للمعتقلين صلات بتنظيم "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عديدة).موسكو: عدم وجود رد فعل من مجلس أوروبا على هجوم "كروكوس" وصمة عارووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.الخارجية الروسية: لا أحد يثق بكلام واشنطن بشأن عدم تورط كييف بهجوم "كروكوس" الإرهابيوأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20240325/بوتين-أمريكا-تحاول-إقناع-الجميع-بعدم-وجود-صلة-بين-كييف-وهجوم-كروكوس-1087381765.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار طاجيكستان
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار طاجيكستان
اعتقال 9 أشخاص في طاجيكستان للاشتباه بصلتهم بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
10:02 GMT 29.03.2024 (تم التحديث: 10:12 GMT 29.03.2024)
صرح مصدر في الخدمات الخاصة الطاجيكية بأنه تم اعتقال تسعة أشخاص في طاجيكستان للاشتباه في صلتهم المحتملة بمنفذي الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي".
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم اعتقال تسعة من سكان منطقة فخدات بسبب اتصالاتهم مع الأشخاص الذين ارتكبوا الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" في 22 مارس".
وأشار إلى أن يُشتبه أيضًا في أن للمعتقلين صلات بتنظيم "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عديدة).
ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/آذار الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني
، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.
وأدان الرئيس الروسي
، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.