https://sputnikarabic.ae/20240325/بوتين-أمريكا-تحاول-إقناع-الجميع-بعدم-وجود-صلة-بين-كييف-وهجوم-كروكوس-1087381765.html
بوتين: أمريكا تحاول إقناع الجميع بعدم وجود صلة بين كييف وهجوم "كروكوس"
بوتين: أمريكا تحاول إقناع الجميع بعدم وجود صلة بين كييف وهجوم "كروكوس"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أمريكا تحاول إقناع الجميع بأنه لا توجد أي علاقة لكييف بالهجوم الإرهابي الدموي على قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو، وأن واشنطن... 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T20:22+0000
2024-03-25T20:22+0000
2024-03-25T20:22+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
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وقال بوتين خلال مشاورات مع المسؤولين الروس: "نرى كيف تسلك أمريكا قنوات مختلفة، سواء عبر أقمارها الاصطناعية والبيانات الواردة من الاستخبارات، في محاولة للإقناع بأنه لا يوجد صلة لأوكرانيا بهجوم موسكو الإرهابي وأن الهجوم الدموي نفذه هؤلاء الإسلاميون أعضاء "داعش".وتابع: "نحن نعلم بالفعل من الذي ارتكب هذه الفظائع ضد روسيا وشعبها، ونريد الآن معرفة من هو العقل المدبر".تصويت... برأيك من يقف وراء منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي؟وشدد على أنه يجب معرفة سبب سعي الإرهابيين للفرار إلى أوكرانيا، عقب تنفيذ الهجوم الإرهابي في كروكوس، متسائلا: "لماذا حاول الإرهابيون المغادرة إلى أوكرانيا بعد ارتكاب الجريمة ومن كان ينتظرهم هناك".كما أكد الرئيس الروسي أنه طلب من المدعي العام الروسي، إيغور كراسنوف، تقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز في التحقيقات بشأن هجوم "كروكوس" الإرهابي.ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، فقد بلغ عدد قتلى الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" 139 شخصًا، منهم ثلاثة أطفال، وبحسب وزارة الصحة في موسكو، ارتفع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا، وتم إعلان، يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني في روسيا.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240325/بوتين-يشكر-كل-من-ساعد-ضحايا-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-سيتي-1087379135.html
https://sputnikarabic.ae/20240325/الخارجية-الروسية-تصف-موقف-الغرب-تجاه-هجوم-كروكوس-الإرهابي-بـغير-الأخلاقي-1087378711.html
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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
بوتين: أمريكا تحاول إقناع الجميع بعدم وجود صلة بين كييف وهجوم "كروكوس"
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أمريكا تحاول إقناع الجميع بأنه لا توجد أي علاقة لكييف بالهجوم الإرهابي الدموي على قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو، وأن واشنطن تسعى لإظهار أن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، هو المسؤول.
وقال بوتين خلال مشاورات مع المسؤولين الروس: "نرى كيف تسلك أمريكا قنوات مختلفة، سواء عبر أقمارها الاصطناعية والبيانات الواردة من الاستخبارات، في محاولة للإقناع بأنه لا يوجد صلة لأوكرانيا بهجوم موسكو الإرهابي وأن الهجوم الدموي نفذه هؤلاء الإسلاميون أعضاء "داعش".
وتابع: "نحن نعلم بالفعل من الذي ارتكب هذه الفظائع ضد روسيا وشعبها، ونريد الآن معرفة من هو العقل المدبر".
وشدد على أنه يجب معرفة سبب سعي الإرهابيين للفرار إلى أوكرانيا
، عقب تنفيذ الهجوم الإرهابي في كروكوس، متسائلا: "لماذا حاول الإرهابيون المغادرة إلى أوكرانيا بعد ارتكاب الجريمة ومن كان ينتظرهم هناك".
ولفت بوتين إلى أن الهجوم الإرهابي في "كروكوس" هو "حلقة في سلسلة كاملة من المحاولات التي ينفذها من يقاتلون روسيا منذ عام 2014 على يد نظام كييف النازي الجديد".
كما أكد الرئيس الروسي أنه طلب من المدعي العام الروسي، إيغور كراسنوف، تقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز في التحقيقات
بشأن هجوم "كروكوس" الإرهابي.
ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
ووفقا لآخر بيانات لجنة التحقيق، فقد بلغ عدد قتلى الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" 139 شخصًا، منهم ثلاثة أطفال، وبحسب وزارة الصحة في موسكو، ارتفع عدد مصابي الهجوم الإرهابي إلى 182 شخصًا، وتم إعلان، يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني في روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني
، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.