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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
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عرب بوينت بودكاست
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غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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https://sputnikarabic.ae/20240329/المحكمة-لـسبوتنيك-التحقيق-يتطلب-استصدار-أمر-باعتقال-المتهم-التاسع-بالهجوم-الإرهابي-على-كروكوس--1087497498.html
المحكمة لـ"سبوتنيك": التحقيق يتطلب استصدار أمر باعتقال المتهم التاسع بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
المحكمة لـ"سبوتنيك": التحقيق يتطلب استصدار أمر باعتقال المتهم التاسع بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
سبوتنيك عربي
تلقت محكمة "باسماني" في موسكو طلبا من التحقيق لاعتقال المتهم التاسع في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، نزريماد لوتفولوي، حسبما صرحت الخدمة الصحفية... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T13:26+0000
2024-03-29T13:26+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
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وقال محاور الوكالة: "تلقت المحكمة طلبا من التحقيق لاعتقال المتهم التاسع في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، نزريماد لوتفولوي".وهو متهم بموجب الفقرة "ب" من الجزء 3 من المادة 205 من القانون الجنائي الروسي.صرح مصدر في الخدمات الخاصة الطاجيكية بأنه تم اعتقال تسعة أشخاص في طاجيكستان للاشتباه في صلتهم المحتملة بمنفذي الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي".وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم اعتقال تسعة من سكان منطقة فخدات بسبب اتصالاتهم مع الأشخاص الذين ارتكبوا الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" في 22 مارس".موسكو: عدم وجود رد فعل من مجلس أوروبا على هجوم "كروكوس" وصمة عارووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20240329/اعتقال-9-أشخاص-في-طاجيكستان-للاشتباه-بصلتهم-بالهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-1087481173.html
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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا

المحكمة لـ"سبوتنيك": التحقيق يتطلب استصدار أمر باعتقال المتهم التاسع بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"

13:26 GMT 29.03.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر الشرطة الروسية في قاعة كروكوس سيتي، موسكو
عناصر الشرطة الروسية في قاعة كروكوس سيتي، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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تابعنا عبر
تلقت محكمة "باسماني" في موسكو طلبا من التحقيق لاعتقال المتهم التاسع في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، نزريماد لوتفولوي، حسبما صرحت الخدمة الصحفية للمحكمة لوكالة "سبوتنيك".
وقال محاور الوكالة: "تلقت المحكمة طلبا من التحقيق لاعتقال المتهم التاسع في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، نزريماد لوتفولوي".
وهو متهم بموجب الفقرة "ب" من الجزء 3 من المادة 205 من القانون الجنائي الروسي.
صرح مصدر في الخدمات الخاصة الطاجيكية بأنه تم اعتقال تسعة أشخاص في طاجيكستان للاشتباه في صلتهم المحتملة بمنفذي الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي".
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم اعتقال تسعة من سكان منطقة فخدات بسبب اتصالاتهم مع الأشخاص الذين ارتكبوا الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" في 22 مارس".

وأشار إلى أنه يشتبه أيضًا في أن للمعتقلين صلات بتنظيم "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عديدة).

موسكو: عدم وجود رد فعل من مجلس أوروبا على هجوم "كروكوس" وصمة عار
ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
ضباط إنفاذ القانون بالقرب من مركز تسوق كروكوس سيتي في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
اعتقال 9 أشخاص في طاجيكستان للاشتباه بصلتهم بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
10:02 GMT
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/آذار الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.
بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديو
وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
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