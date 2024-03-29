بايدن: السعودية ودول عربية أخرى مستعدة للاعتراف بإسرائيل من أجل السلام

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الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط أنشطة 3 أشخاص كانوا يخططون لهجوم إرهابي في إقليم ستافروبول
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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
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11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sputnikarabic.ae/20240329/بايدن-السعودية-ودول-عربية-أخرى-مستعدة-للاعتراف-بإسرائيل-من-أجل-السلام-1087512076.html
بايدن: السعودية ودول عربية أخرى مستعدة للاعتراف بإسرائيل من أجل السلام
بايدن: السعودية ودول عربية أخرى مستعدة للاعتراف بإسرائيل من أجل السلام
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة وجود خطة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بعد الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة، مضيفا: "يجب أن يكون هناك مسارا يؤدي إلى حل... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T20:49+0000
2024-03-29T20:49+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بعيدا عن الكاميرات خلال حفل حضره الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون، أمس الخميس، حسب وسائل إعلام أمريكية، أشار إلى أن بايدن تحدث عن استعداد السعودية ودول عربية أخرى للاعتراف بإسرائيل من أجل تحقيق السلام، شريطة أن يكون هناك خطة لما بعد حرب غزة.ولم يذكر بايدن المزيد من التفاصيل بهذا الشأن، لكنه قال: "كنت أعمل مع السعوديين ودول عربية أخرى منها مصر والأردن وقطر، وهناك استعداد لذلك، وأعتقد أنه أمر يمكن تحقيقه"، مضيفا: "يجب إيصال المزيد من الغذاء والدواء والإمدادات للفلسطينيين".وتؤكد السعودية مرارا أن موقفها من إسرائيل مرتبط بحل القضية الفلسطينية بصورة كاملة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل الـ5 من يونيو/ حزيران 1967.وبذلت الولايات المتحدة الأمريكية جهودا كبيرا لتحقيق التقارب بين الرياض وتل أبيب في السنوات الأخيرة، لكن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقالت إن الهدف منها هو منع إسرائيل من انتهاك حرمة المسجد الأقصى، أفسدت تلك الجهود.ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، تسبب القصف الإسرائيلي في مقتل نحو 33 ألف فلسطيني وإصابة نحو 75 ألفا آخرين، ولا تزال الحكومة الإسرائيلية مصرة على مواصلة الحرب رغم الرفض العربي الواسع والانتقادات الدولية التي تواجهها تل أبيب، خاصة في وجود دعوات أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهمها بارتكاب جرائم حرب وعمليات "إبادة جماعية".
https://sputnikarabic.ae/20240308/بايدن-حل-الدولتين-الضمان-الوحيد-للسلام-بين-إسرائيل-والعرب-بما-فيهم-السعودية-1086784916.html
https://sputnikarabic.ae/20240218/وزير-الخارجية-السعودي-لن-يكون-هناك-تطبيع-مع-إسرائيل-دون-وقف-القتال-في-غزة-1086180211.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

بايدن: السعودية ودول عربية أخرى مستعدة للاعتراف بإسرائيل من أجل السلام

20:49 GMT 29.03.2024
© AP Photo / Lucas Peltierالرئيس جو بايدن ينظر إلى الحشد بعد خطاب ألقاه في لاس فيغاس
الرئيس جو بايدن ينظر إلى الحشد بعد خطاب ألقاه في لاس فيغاس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Lucas Peltier
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة وجود خطة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بعد الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة، مضيفا: "يجب أن يكون هناك مسارا يؤدي إلى حل الدولتين".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بعيدا عن الكاميرات خلال حفل حضره الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون، أمس الخميس، حسب وسائل إعلام أمريكية، أشار إلى أن بايدن تحدث عن استعداد السعودية ودول عربية أخرى للاعتراف بإسرائيل من أجل تحقيق السلام، شريطة أن يكون هناك خطة لما بعد حرب غزة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
بايدن: حل الدولتين الضمان الوحيد للسلام بين إسرائيل والعرب بما فيهم السعودية
8 مارس, 04:48 GMT
ولم يذكر بايدن المزيد من التفاصيل بهذا الشأن، لكنه قال: "كنت أعمل مع السعوديين ودول عربية أخرى منها مصر والأردن وقطر، وهناك استعداد لذلك، وأعتقد أنه أمر يمكن تحقيقه"، مضيفا: "يجب إيصال المزيد من الغذاء والدواء والإمدادات للفلسطينيين".

وقال بايدن: "وجود إسرائيل أصبح على المحك.. لا يجب أن ننسى ذلك"، لكننا ندعوها لزيادة جهودها لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة".

وتؤكد السعودية مرارا أن موقفها من إسرائيل مرتبط بحل القضية الفلسطينية بصورة كاملة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل الـ5 من يونيو/ حزيران 1967.
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
وزير الخارجية السعودي: لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل دون وقف القتال في غزة
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وبذلت الولايات المتحدة الأمريكية جهودا كبيرا لتحقيق التقارب بين الرياض وتل أبيب في السنوات الأخيرة، لكن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقالت إن الهدف منها هو منع إسرائيل من انتهاك حرمة المسجد الأقصى، أفسدت تلك الجهود.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، تسبب القصف الإسرائيلي في مقتل نحو 33 ألف فلسطيني وإصابة نحو 75 ألفا آخرين، ولا تزال الحكومة الإسرائيلية مصرة على مواصلة الحرب رغم الرفض العربي الواسع والانتقادات الدولية التي تواجهها تل أبيب، خاصة في وجود دعوات أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهمها بارتكاب جرائم حرب وعمليات "إبادة جماعية".
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Палестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على غزة.. فيديو وصور05:42 GMT
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