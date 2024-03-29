https://sputnikarabic.ae/20240329/صحيفة-كوريا-هيرالد-تعتذر-عن-الرسم-الكاريكاتيري--لهجوم-كروكوس-الإرهابي-1087481872.html

صحيفة "كوريا هيرالد" تعتذر عن الرسم الكاريكاتيري لهجوم "كروكوس" الإرهابي

صحيفة "كوريا هيرالد" تعتذر عن الرسم الكاريكاتيري لهجوم "كروكوس" الإرهابي

سبوتنيك عربي

اعتذرت صحيفة "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية عن رسم كاريكاتيري عن الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس" بالقرب من موسكو، والذي انتقدته السفارة الروسية في سيئول... 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T10:28+0000

2024-03-29T10:28+0000

2024-03-29T10:28+0000

روسيا

كوريا الجنوبية

الهجوم الإرهابي في موسكو

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وقالت الصحيفة: "تعرب صحيفة "كوريا هيرالد" عن خالص تعازيها لضحايا الهجوم الإرهابي المأساوي الذي وقع في قاعة "كروكوس" في 22 مارس مع الناس وتشاركهم هذا الحزن الشديد".وكررت الصحيفة مجددًا أنها تدرك مسؤوليتها عن المواد المنشورة وتعرب عن “أسفها العميق”.بوتين: أمريكا تحاول إقناع الجميع بعدم وجود صلة بين كييف وهجوم "كروكوس"وأعربت السفارة الروسية في سيئول عن صدمتها وغضبها العميق إزاء هذا العمل الساخر الذي قامت به الصحيفة الكورية الجنوبية.وقالت السفارة: "الأشخاص الذين لديهم الخجل والضمير يلتزمون بالمبادئ الأخلاقية المقبولة عمومًا، وفي أوقات الحزن يمدون يد العون لبعضهم بعضا، ويظهرون الرحمة والتعاطف".ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.الخارجية الروسية: أوكرانيا فقط لم تدن الهجوم الإرهابي في "كروكوس"

https://sputnikarabic.ae/20240327/الكرملين-واشنطن-تكرر-روايتها-حول-منفذي-هجوم-كروكوس-لتحويل-الأنظار-عن-شيء-ما--1087439256.html

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روسيا, كوريا الجنوبية, الهجوم الإرهابي في موسكو