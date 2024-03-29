https://sputnikarabic.ae/20240329/هيئة-الأركان-الروسية-تم-إنجاز-حملة-الخريف-لتجنيد-المواطنين-لأداء-الخدمة-العسكرية-الإلزامية-1087479601.html
هيئة الأركان الروسية: إنجاز حملة الخريف لتجنيد المواطنين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية
هيئة الأركان الروسية: إنجاز حملة الخريف لتجنيد المواطنين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية
سبوتنيك عربي
أفاد نائب رئيس إدارة التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير تسيمليانسكي، اليوم الجمعة، بأنه تم إنجاز مهمة الحملة... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T09:33+0000
2024-03-29T09:33+0000
2024-03-29T09:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال تسيمليانسكي للصحفيين: "أولاً سألخص نتائج التجنيد الإجباري السابق في الخريف. تم الانتهاء من المهمة التي حددها مرسوم الرئيس الروسي في الوقت المحدد. وقد تم استدعاء 130 ألف شخص لأداء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة".وأشار إلى انه "لن يتم إرسال الجنود الذين يخضعون للخدمة العسكرية عند التجنيد إلى نقاط انتشار وحدات القوات المسلحة الروسية في المناطق الجديدة الروسية (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه) أو للمشاركة في العملية الخاصة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240329/أسير-أوكراني-يروي-كيف-نجا-بعد-ضرب-مدرعة-برادلي-التي-كان-فيها-1087478717.html
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روسيا
هيئة الأركان الروسية: إنجاز حملة الخريف لتجنيد المواطنين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية
09:33 GMT 29.03.2024 (تم التحديث: 09:34 GMT 29.03.2024)
أفاد نائب رئيس إدارة التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير تسيمليانسكي، اليوم الجمعة، بأنه تم إنجاز مهمة الحملة الخريفية لتجنيد المواطنين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في القوات المسلحة.
وقال تسيمليانسكي للصحفيين: "أولاً سألخص نتائج التجنيد الإجباري السابق في الخريف. تم الانتهاء من المهمة التي حددها مرسوم الرئيس الروسي في الوقت المحدد. وقد تم استدعاء 130 ألف شخص لأداء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة".
وأضاف: "تم إيلاء اهتمام خاص لتجهيز وحدات علمية ووحدات إنتاج علمي، بالتعاون مع السلطات العسكرية المركزية، وتم اختيار نحو 500 شخص وإرسالهم لتجهيزهم".
وأشار إلى انه "لن يتم إرسال الجنود الذين يخضعون للخدمة العسكرية عند التجنيد إلى نقاط انتشار وحدات القوات المسلحة الروسية في المناطق الجديدة الروسية (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه) أو للمشاركة في العملية الخاصة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.