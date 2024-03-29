https://sputnikarabic.ae/20240329/وزير-الدفاع-الكندي-يشكو-فراغ-مخزون-الذخيرة-بسبب-مساعدة-أوكرانيا-1087474216.html

وزير الدفاع الكندي يشكو "فراغ مخزون الذخيرة" بسبب مساعدة أوكرانيا

وزير الدفاع الكندي يشكو "فراغ مخزون الذخيرة" بسبب مساعدة أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أجاب وزير الدفاع الكندي بيل بلير، عندما سُئل عن إرسال المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بأن أوتاوا "أفرغت مخازنها من المؤن". 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T04:55+0000

2024-03-29T04:55+0000

2024-03-29T04:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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ونقلت صحيفة "جلوب آند ميل"، قوله: "لقد ذهبنا وأفرغنا المخازن (..) البلاد لم يعد لديها قذائف مدفعية أو صواريخ مضادة للطائرات لإرسالها".وبحسب الوزير، فقد اتفق أخيرا مع نظرائه الأوكرانيين على أن كندا ستشتري طائرات دون طيار أوكرانية وتعيد نقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.وأشار إلى أن البيروقراطية الكندية تمنع أوتاوا من دعم أوكرانيا، موضحا أن ذلك، سوف يستغرق الأمر عامين على الأقل لاستعادة القاعدة الصناعية في كندا.برلماني أوكراني: عدد المتهربين من التعبئة في أوكرانيا يصل إلى مليون شخصوكتبت الصحيفة نقلاً عن مصدر عسكري أن الجنرالات الكنديين يريدون الاستمرار في مساعدة كييف، لكن هناك مخاوف من أنه إذا تم نقل المعدات الحيوية إليها، فلن يتم تجديدها أبدًا.وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقًا للجيش الأوكراني، فإنهم أقرب بكثير إلى الهزيمة مما يعتقده حلفاء كييف.وحذرت روسيا، في مذكرة دبلوماسية رسمية، دول الناتو من تبعات إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وزير الدفاع البولندي السابق: زيلينسكي هو المسؤول عن الوضع "الكارثي" للقوات المسلحة الأوكرانيةوصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

https://sputnikarabic.ae/20240328/زيلينسكي-يكشف-عن-مدى-حاجة-أوكرانيا-لأنظمة-الدفاع-الجوي-الأمريكية-باتريوت--1087470593.html

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