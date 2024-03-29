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هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
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29 د
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خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
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تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240329/وزير-الدفاع-الكندي-يشكو-فراغ-مخزون-الذخيرة-بسبب-مساعدة-أوكرانيا-1087474216.html
وزير الدفاع الكندي يشكو "فراغ مخزون الذخيرة" بسبب مساعدة أوكرانيا
وزير الدفاع الكندي يشكو "فراغ مخزون الذخيرة" بسبب مساعدة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أجاب وزير الدفاع الكندي بيل بلير، عندما سُئل عن إرسال المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بأن أوتاوا "أفرغت مخازنها من المؤن". 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T04:55+0000
2024-03-29T04:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونقلت صحيفة "جلوب آند ميل"، قوله: "لقد ذهبنا وأفرغنا المخازن (..) البلاد لم يعد لديها قذائف مدفعية أو صواريخ مضادة للطائرات لإرسالها".وبحسب الوزير، فقد اتفق أخيرا مع نظرائه الأوكرانيين على أن كندا ستشتري طائرات دون طيار أوكرانية وتعيد نقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.وأشار إلى أن البيروقراطية الكندية تمنع أوتاوا من دعم أوكرانيا، موضحا أن ذلك، سوف يستغرق الأمر عامين على الأقل لاستعادة القاعدة الصناعية في كندا.برلماني أوكراني: عدد المتهربين من التعبئة في أوكرانيا يصل إلى مليون شخصوكتبت الصحيفة نقلاً عن مصدر عسكري أن الجنرالات الكنديين يريدون الاستمرار في مساعدة كييف، لكن هناك مخاوف من أنه إذا تم نقل المعدات الحيوية إليها، فلن يتم تجديدها أبدًا.وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقًا للجيش الأوكراني، فإنهم أقرب بكثير إلى الهزيمة مما يعتقده حلفاء كييف.وحذرت روسيا، في مذكرة دبلوماسية رسمية، دول الناتو من تبعات إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وزير الدفاع البولندي السابق: زيلينسكي هو المسؤول عن الوضع "الكارثي" للقوات المسلحة الأوكرانيةوصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240328/زيلينسكي-يكشف-عن-مدى-حاجة-أوكرانيا-لأنظمة-الدفاع-الجوي-الأمريكية-باتريوت--1087470593.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الكندي يشكو "فراغ مخزون الذخيرة" بسبب مساعدة أوكرانيا

04:55 GMT 29.03.2024 (تم التحديث: 04:56 GMT 29.03.2024)
© AP Photo / Mstyslav Chernovالجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
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أجاب وزير الدفاع الكندي بيل بلير، عندما سُئل عن إرسال المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بأن أوتاوا "أفرغت مخازنها من المؤن".
ونقلت صحيفة "جلوب آند ميل"، قوله: "لقد ذهبنا وأفرغنا المخازن (..) البلاد لم يعد لديها قذائف مدفعية أو صواريخ مضادة للطائرات لإرسالها".
وبحسب الوزير، فقد اتفق أخيرا مع نظرائه الأوكرانيين على أن كندا ستشتري طائرات دون طيار أوكرانية وتعيد نقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار إلى أن البيروقراطية الكندية تمنع أوتاوا من دعم أوكرانيا، موضحا أن ذلك، سوف يستغرق الأمر عامين على الأقل لاستعادة القاعدة الصناعية في كندا.
برلماني أوكراني: عدد المتهربين من التعبئة في أوكرانيا يصل إلى مليون شخص
وكتبت الصحيفة نقلاً عن مصدر عسكري أن الجنرالات الكنديين يريدون الاستمرار في مساعدة كييف، لكن هناك مخاوف من أنه إذا تم نقل المعدات الحيوية إليها، فلن يتم تجديدها أبدًا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقًا للجيش الأوكراني، فإنهم أقرب بكثير إلى الهزيمة مما يعتقده حلفاء كييف.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يكشف عن مدى حاجة أوكرانيا لأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت
أمس, 20:30 GMT
وحذرت روسيا، في مذكرة دبلوماسية رسمية، دول الناتو من تبعات إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وزير الدفاع البولندي السابق: زيلينسكي هو المسؤول عن الوضع "الكارثي" للقوات المسلحة الأوكرانية
وصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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