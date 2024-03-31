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https://sputnikarabic.ae/20240331/رئيس-لجنة-التحقيق-الروسية-يوجه-بفحص-اتصالات-المتهمين-بهجوم-كروكوس-الإرهابي-1087561247.html
رئيس لجنة التحقيق الروسية يوجه بفحص اتصالات المتهمين بهجوم "كروكوس" الإرهابي
رئيس لجنة التحقيق الروسية يوجه بفحص اتصالات المتهمين بهجوم "كروكوس" الإرهابي
سبوتنيك عربي
وجه رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، بمراجعة اتصالات جميع المتهمين بالمشاركة في الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" قرب موسكو، في 22... 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T16:34+0000
2024-03-31T16:34+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
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وذكرت اللجنة في بيان أن "رئيس لجنة التحقيق عقد اليوم اجتماعًا عملياتيًا ثانيًا في موقع الحادث". ووجه رئيس لجنة التحقيق بمواصلة جمع وتحليل الأدلة، وركز على الحاجة إلى فحص اتصالات كل من المتهمين في القضية الجنائية، لتحديد جميع مدبري الجريمة بالأسماء.واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20240330/لجنة-التحقيق-الروسية-تحدد-هويات-134-قتيلا-من-ضحايا-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1087533777.html
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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا

رئيس لجنة التحقيق الروسية يوجه بفحص اتصالات المتهمين بهجوم "كروكوس" الإرهابي

16:34 GMT 31.03.2024
© МЧС РФ / الانتقال إلى بنك الصوريقوم موظفو وزارة حالات الطوارئ في الاتحاد الروسي بإزالة الأنقاض بعد الهجوم الإرهابي في مركز تسوق "كروكوس سيتي"
يقوم موظفو وزارة حالات الطوارئ في الاتحاد الروسي بإزالة الأنقاض بعد الهجوم الإرهابي في مركز تسوق كروكوس سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
© МЧС РФ
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وجه رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، بمراجعة اتصالات جميع المتهمين بالمشاركة في الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" قرب موسكو، في 22 آذار/مارس الجاري، لتحديد مدبريه.
وذكرت اللجنة في بيان أن "رئيس لجنة التحقيق عقد اليوم اجتماعًا عملياتيًا ثانيًا في موقع الحادث".
ووجه رئيس لجنة التحقيق بمواصلة جمع وتحليل الأدلة، وركز على الحاجة إلى فحص اتصالات كل من المتهمين في القضية الجنائية، لتحديد جميع مدبري الجريمة بالأسماء.
إزالة الأنقاض من قبل طواقم وزارة الطوارئ الروسية في قاعة كروكوس سيتي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
لجنة التحقيق الروسية تحدد هويات 134 قتيلا من ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي
أمس, 15:53 GMT
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.
بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديو
وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
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