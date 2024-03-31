https://sputnikarabic.ae/20240331/موسكو-تطالب-كييف-باعتقال-المتورطين-بالهجمات-الإرهابية-في-روسيا-1087561519.html

موسكو تطالب كييف باعتقال المتورطين بالهجمات الإرهابية في روسيا

موسكو تطالب كييف باعتقال المتورطين بالهجمات الإرهابية في روسيا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو طالبت كييف باعتقال وتسليم جميع المتورطين في الهجمات الإرهابية في روسيا، بمن في ذلك رئيس جهاز أمن الدولة فاسيلي ماليوك. 31.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-31T16:58+0000

2024-03-31T16:58+0000

2024-03-31T16:58+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "أبلغت وزارة الخارجية السلطات الأوكرانية بمطالبها، في إطار الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (ICBT) والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (ICFT)، بالاعتقال الفوري وتسليم جميع الأشخاص المتورطين في هذه الهجمات الإرهابية".وأضاف البيان أنه من بين هذه المطالب اعتقال رئيس جهاز أمن الدولة فاسيلي ماليوك، الذي اعترف في 25 مارس/آذار، بتنظيم تفجير أوكرانيا لجسر القرم في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وكشف تفاصيل تنظيم هجمات إرهابية أخرى في روسيا.وأكد البيان أن مكافحة الإرهاب الدولي هي مسؤولية كل دولة، ويطالب الجانب الروسي نظام كييف بوقف أي دعم للأنشطة الإرهابية على الفور، وتسليم الجناة وتعويض الأضرار التي لحقت بالضحايا، وأن انتهاك التزامات أوكرانيا بموجب مكافحة الإرهاب الاتفاقيات سيترتب عليها مسؤوليته القانونية الدولية.تصويت... برأيك من يقف وراء منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي؟واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.

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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا