https://sputnikarabic.ae/20240331/خبير-سابق-في-الاستخبارات-الأمريكية-يتحدث-عن-المستفيد-من-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-1087553246.html
خبير سابق في الاستخبارات الأمريكية يتحدث عن المستفيد من الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
خبير سابق في الاستخبارات الأمريكية يتحدث عن المستفيد من الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
سبوتنيك عربي
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" كان مفيدًا للغرب من أجل "إضعاف روسيا". 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T12:09+0000
2024-03-31T12:09+0000
2024-03-31T12:09+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087284843_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_74be4ed5e420d9a11bb71a455ca5a578.jpg
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "تهدف العملية برمتها إلى مهاجمة بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير) وإضعافه، هذا هو كل ما يدور حوله الأمر. لم يهتم البريطانيون والأمريكيون بعدد الروس الذين قتلوا أثناء محاولتهم القيام بذلك"."سبوتنيك" تعثر على محفظة عملات مشفرة وسيطة محتملة في قضية الهجوم الإرهابي على "كروكوس"ووفقا لجونسون، فإنه من وجهة نظر مهنية، كان ينبغي على الجانب الأمريكي أن يقول إنهم لا يعرفون من ارتكب الهجوم الإرهابي، لكنهم مستعدون للعمل مع روسيا للمساعدة في التحقيق، لأنهم نقلوا معلومات حول الهجوم الإرهابي الوشيك، وتريد أيضًا الوصول إلى الحقيقة، بحسب قوله.واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/ آذار الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.لجنة التحقيق الروسية: إرهابيو هجوم "كروكوس" توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم للحصول على مكافأة ماليةوأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني..اعتقال 9 أشخاص في طاجيكستان للاشتباه بصلتهم بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
https://sputnikarabic.ae/20240329/موسكو-عدم-وجود-رد-فعل-من-مجلس-أوروبا-على-هجوم-كروكوس-وصمة-عار-1087474974.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/17/1087284843_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_f12ffc494a05113b103b9c459ae02e4f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
خبير سابق في الاستخبارات الأمريكية يتحدث عن المستفيد من الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" كان مفيدًا للغرب من أجل "إضعاف روسيا".
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "تهدف العملية برمتها إلى مهاجمة بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير) وإضعافه، هذا هو كل ما يدور حوله الأمر. لم يهتم البريطانيون والأمريكيون بعدد الروس الذين قتلوا أثناء محاولتهم القيام بذلك".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم بتورط أوكرانيا في الهجوم الإرهابي وتحاول ببساطة حمايته.
ووفقا لجونسون، فإنه من وجهة نظر مهنية، كان ينبغي على الجانب الأمريكي أن يقول إنهم لا يعرفون من ارتكب الهجوم الإرهابي، لكنهم مستعدون للعمل مع روسيا للمساعدة في التحقيق، لأنهم نقلوا معلومات حول الهجوم الإرهابي الوشيك، وتريد أيضًا الوصول إلى الحقيقة، بحسب قوله.
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/ آذار الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.
وأدان الرئيس الروسي
، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني..