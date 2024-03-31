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https://sputnikarabic.ae/20240331/خبير-سابق-في-الاستخبارات-الأمريكية-يتحدث-عن-المستفيد-من-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-1087553246.html
خبير سابق في الاستخبارات الأمريكية يتحدث عن المستفيد من الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
خبير سابق في الاستخبارات الأمريكية يتحدث عن المستفيد من الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
سبوتنيك عربي
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" كان مفيدًا للغرب من أجل "إضعاف روسيا". 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T12:09+0000
2024-03-31T12:09+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "تهدف العملية برمتها إلى مهاجمة بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير) وإضعافه، هذا هو كل ما يدور حوله الأمر. لم يهتم البريطانيون والأمريكيون بعدد الروس الذين قتلوا أثناء محاولتهم القيام بذلك"."سبوتنيك" تعثر على محفظة عملات مشفرة وسيطة محتملة في قضية الهجوم الإرهابي على "كروكوس"ووفقا لجونسون، فإنه من وجهة نظر مهنية، كان ينبغي على الجانب الأمريكي أن يقول إنهم لا يعرفون من ارتكب الهجوم الإرهابي، لكنهم مستعدون للعمل مع روسيا للمساعدة في التحقيق، لأنهم نقلوا معلومات حول الهجوم الإرهابي الوشيك، وتريد أيضًا الوصول إلى الحقيقة، بحسب قوله.واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/ آذار الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.لجنة التحقيق الروسية: إرهابيو هجوم "كروكوس" توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم للحصول على مكافأة ماليةوأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني..اعتقال 9 أشخاص في طاجيكستان للاشتباه بصلتهم بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
https://sputnikarabic.ae/20240329/موسكو-عدم-وجود-رد-فعل-من-مجلس-أوروبا-على-هجوم-كروكوس-وصمة-عار-1087474974.html
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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا

خبير سابق في الاستخبارات الأمريكية يتحدث عن المستفيد من الهجوم الإرهابي على "كروكوس"

12:09 GMT 31.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورصور من مكان الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
صور من مكان الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" كان مفيدًا للغرب من أجل "إضعاف روسيا".
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "تهدف العملية برمتها إلى مهاجمة بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير) وإضعافه، هذا هو كل ما يدور حوله الأمر. لم يهتم البريطانيون والأمريكيون بعدد الروس الذين قتلوا أثناء محاولتهم القيام بذلك".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم بتورط أوكرانيا في الهجوم الإرهابي وتحاول ببساطة حمايته.

"سبوتنيك" تعثر على محفظة عملات مشفرة وسيطة محتملة في قضية الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
ووفقا لجونسون، فإنه من وجهة نظر مهنية، كان ينبغي على الجانب الأمريكي أن يقول إنهم لا يعرفون من ارتكب الهجوم الإرهابي، لكنهم مستعدون للعمل مع روسيا للمساعدة في التحقيق، لأنهم نقلوا معلومات حول الهجوم الإرهابي الوشيك، وتريد أيضًا الوصول إلى الحقيقة، بحسب قوله.
رجال الإطفاء يطفئون حريقًا كبيرًا في قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس في أعقاب حادث إطلاق النار في كراسنوجورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
موسكو: عدم وجود رد فعل من مجلس أوروبا على هجوم "كروكوس" وصمة عار
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واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/ آذار الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
لجنة التحقيق الروسية: إرهابيو هجوم "كروكوس" توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم للحصول على مكافأة مالية
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.

بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديو
وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني..
اعتقال 9 أشخاص في طاجيكستان للاشتباه بصلتهم بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
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