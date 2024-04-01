إيران تؤكد أن إسرائيل ستتلقى ردا صارما على استهدافها مبنى قنصليتها في دمشق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
145 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
08:04 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:14 GMT
14 د
On air
12:05 GMT
24 د
On air
12:35 GMT
23 د
On air
13:05 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة حول غزة
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
25 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
17:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:45 GMT
2 د
On air
05:47 GMT
2 د
On air
05:49 GMT
4 د
On air
05:52 GMT
3 د
On air
05:54 GMT
4 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
13:09 GMT
4 د
On air
13:31 GMT
2 د
بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
15:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
15:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240401/إيران-تؤكد-أن-إسرائيل-ستتلقى-ردا-صارما-على-استهدافها-مبنى-القنصلية-في-دمشق-1087594698.html
إيران تؤكد أن إسرائيل ستتلقى ردا صارما على استهدافها مبنى قنصليتها في دمشق
إيران تؤكد أن إسرائيل ستتلقى ردا صارما على استهدافها مبنى قنصليتها في دمشق
سبوتنيك عربي
أعلن سفير إيران لدى سوريا، حسين أكبري، اليوم الاثنين، عن "مقتل خمسة إلى سبعة أشخاص، إثر الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق"، بحسب قوله. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T17:19+0000
2024-04-01T17:27+0000
أخبار سوريا اليوم
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/01/1087592487_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_8136c587becace11ba9ce5c7d7266472.jpg
وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، قال أكبري: "علينا أن ننتظر حتى انتهاء عملية إزالة الأنقاض للحصول على الإحصائيات الدقيقة"، مؤكدًا أن "مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق تعرض لهجوم من مقاتلات "إف-35" بـ6 صواريخ".وأضاف: "كنت في مكان عملي في السفارة ورأيت من غرفتي أن المبنى تضرر"، مؤكدا أن "العدو الاسرائيلي سيلقى ردا صارما على جريمته المخالفة للقوانين الدولية".وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بمقتل قائد في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا زاهدي، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق.وأفادت وكالة أنباء "دانشجو" الإيرانية، بـ"مقتل محمد رضا زاهدي، القائد في فيلق القدس، في القصف على حي المزة بدمشق".وقالت الدفاع السورية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "في حوالي الساعة 00 : 17 مساء اليوم (بتوقيت دمشق)، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على انتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق. وقال مراسل "سبوتنيك"، إن أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة المزة، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.كما أفاد مراسل "سبوتنيك" بتضرر مقر السفارة الإيرانية لدى سوريا، بحي المزة في العاصمة دمشق، إثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت بناء ملاصقا لها.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى وقوع ضحايا ومصابين جراء العدوان الإسرائيلي على حي المزة بدمشق.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن قائد "قوة القدس" الإيرانية في لبنان وسوريا، العميد محمد رضا زاهدي، من بين ضحايا العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وذكرت وكالة "سانا" السورية، بالقول: "تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لأهداف جوية معادية في محيط العاصمة دمشق، ما أسفر عن دوي انفجارات".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في دمشق، يوم أمس الأحد، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في محيط العاصمة دمشق.وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق، وأكد المراسل أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري، تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية في الأجواء الجنوبية والجنوبية الغربية لريف العاصمة دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240329/سبوتنيك-تواكب-احتفالات-عيد-الفصح-في-العاصمة-السورية-دمشق-1087510464.html
https://sputnikarabic.ae/20240401/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-عنيفة-جنوب-العاصمة-السورية-دمشق---عاجل-1087588089.html
https://sputnikarabic.ae/20240331/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لصواريخ-معادية-في-محيط-العاصمة-دمشق-1087564712.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/01/1087592487_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_8ce6f4d09e7b7ff4768187136e3aa1b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

إيران تؤكد أن إسرائيل ستتلقى ردا صارما على استهدافها مبنى قنصليتها في دمشق

17:19 GMT 01.04.2024 (تم التحديث: 17:27 GMT 01.04.2024)
© Sputnik . Ali Hashemانفجار عنيف يدمر مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية في دمشق
انفجار عنيف يدمر مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
أعلن سفير إيران لدى سوريا، حسين أكبري، اليوم الاثنين، عن "مقتل خمسة إلى سبعة أشخاص، إثر الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق"، بحسب قوله.
وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، قال أكبري: "علينا أن ننتظر حتى انتهاء عملية إزالة الأنقاض للحصول على الإحصائيات الدقيقة"، مؤكدًا أن "مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق تعرض لهجوم من مقاتلات "إف-35" بـ6 صواريخ".
وأضاف: "كنت في مكان عملي في السفارة ورأيت من غرفتي أن المبنى تضرر"، مؤكدا أن "العدو الاسرائيلي سيلقى ردا صارما على جريمته المخالفة للقوانين الدولية".
سبوتنيك تواكب احتفالات عيد الفصح المجيد في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
"سبوتنيك" تواكب احتفالات عيد الفصح في العاصمة السورية دمشق.. صور
29 مارس, 19:32 GMT
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بمقتل قائد في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا زاهدي، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق.
وأفادت وكالة أنباء "دانشجو" الإيرانية، بـ"مقتل محمد رضا زاهدي، القائد في فيلق القدس، في القصف على حي المزة بدمشق".
وقالت الدفاع السورية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "في حوالي الساعة 00 : 17 مساء اليوم (بتوقيت دمشق)، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على انتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق. وقال مراسل "سبوتنيك"، إن أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة المزة، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.
وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.
دوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
انفجار عنيف يدمر مبنى ملاصقا للسفارة الإيرانية في دمشق
14:07 GMT
كما أفاد مراسل "سبوتنيك" بتضرر مقر السفارة الإيرانية لدى سوريا، بحي المزة في العاصمة دمشق، إثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت بناء ملاصقا لها.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى وقوع ضحايا ومصابين جراء العدوان الإسرائيلي على حي المزة بدمشق.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن قائد "قوة القدس" الإيرانية في لبنان وسوريا، العميد محمد رضا زاهدي، من بين ضحايا العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وذكرت وكالة "سانا" السورية، بالقول: "تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لأهداف جوية معادية في محيط العاصمة دمشق، ما أسفر عن دوي انفجارات".
الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في محيط العاصمة دمشق
أمس, 18:50 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في دمشق، يوم أمس الأحد، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في محيط العاصمة دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق، وأكد المراسل أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري، تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية في الأجواء الجنوبية والجنوبية الغربية لريف العاصمة دمشق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:43 GMTСигнальные ракеты израильских войск освещают ночное небо в городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن رصد "هدف جوي مشبوه" وسقوطه فوق إيلات00:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала