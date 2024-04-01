https://sputnikarabic.ae/20240401/إيران-تؤكد-أن-إسرائيل-ستتلقى-ردا-صارما-على-استهدافها-مبنى-القنصلية-في-دمشق-1087594698.html

إيران تؤكد أن إسرائيل ستتلقى ردا صارما على استهدافها مبنى قنصليتها في دمشق

إيران تؤكد أن إسرائيل ستتلقى ردا صارما على استهدافها مبنى قنصليتها في دمشق

سبوتنيك عربي

أعلن سفير إيران لدى سوريا، حسين أكبري، اليوم الاثنين، عن "مقتل خمسة إلى سبعة أشخاص، إثر الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق"، بحسب قوله. 01.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-01T17:19+0000

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وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، قال أكبري: "علينا أن ننتظر حتى انتهاء عملية إزالة الأنقاض للحصول على الإحصائيات الدقيقة"، مؤكدًا أن "مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق تعرض لهجوم من مقاتلات "إف-35" بـ6 صواريخ".وأضاف: "كنت في مكان عملي في السفارة ورأيت من غرفتي أن المبنى تضرر"، مؤكدا أن "العدو الاسرائيلي سيلقى ردا صارما على جريمته المخالفة للقوانين الدولية".وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بمقتل قائد في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا زاهدي، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق.وأفادت وكالة أنباء "دانشجو" الإيرانية، بـ"مقتل محمد رضا زاهدي، القائد في فيلق القدس، في القصف على حي المزة بدمشق".وقالت الدفاع السورية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "في حوالي الساعة 00 : 17 مساء اليوم (بتوقيت دمشق)، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على انتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق. وقال مراسل "سبوتنيك"، إن أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة المزة، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.كما أفاد مراسل "سبوتنيك" بتضرر مقر السفارة الإيرانية لدى سوريا، بحي المزة في العاصمة دمشق، إثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت بناء ملاصقا لها.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى وقوع ضحايا ومصابين جراء العدوان الإسرائيلي على حي المزة بدمشق.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن قائد "قوة القدس" الإيرانية في لبنان وسوريا، العميد محمد رضا زاهدي، من بين ضحايا العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وذكرت وكالة "سانا" السورية، بالقول: "تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لأهداف جوية معادية في محيط العاصمة دمشق، ما أسفر عن دوي انفجارات".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في دمشق، يوم أمس الأحد، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في محيط العاصمة دمشق.وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق، وأكد المراسل أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري، تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية في الأجواء الجنوبية والجنوبية الغربية لريف العاصمة دمشق.

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https://sputnikarabic.ae/20240401/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-عنيفة-جنوب-العاصمة-السورية-دمشق---عاجل-1087588089.html

https://sputnikarabic.ae/20240331/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لصواريخ-معادية-في-محيط-العاصمة-دمشق-1087564712.html

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