"فوجيان" الأكثر رعبا.. أسطول حاملات الطائرات الصيني يثير ذعر الأمريكيين

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انفجار عنيف يدمر مبنى ملاصقا للسفارة الإيرانية في دمشق
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البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
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07:04 GMT
2 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
08:04 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
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11:14 GMT
14 د
On air
12:05 GMT
24 د
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24 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة حول غزة
15:03 GMT
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
25 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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ع الموجة مع ايلي
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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05:45 GMT
2 د
On air
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
13:09 GMT
4 د
On air
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بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
15:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
15:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
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https://sputnikarabic.ae/20240401/فوجيان-الأكثر-رعبا-أسطول-حاملات-الطائرات-الصيني-يثير-ذعر-الأمريكيين-1087591746.html
"فوجيان" الأكثر رعبا.. أسطول حاملات الطائرات الصيني يثير ذعر الأمريكيين
"فوجيان" الأكثر رعبا.. أسطول حاملات الطائرات الصيني يثير ذعر الأمريكيين
سبوتنيك عربي
تبذل الولايات المتحدة الأمريكية محاولات يائسة لفرض هيمنتها العسكرية على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لكنها تواجه مقاومة هائلة من الصين، التي تعمل على إزاحتها... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T15:22+0000
2024-04-01T15:22+0000
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وتعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على قوتها البحرية وخاصة حاملات الطائرات، لبسط نفوذها في المنطقة، لكن تلك القوة بدأت مرحلة التراجع لأسباب عدة أبرزها تنامي حجم الأسطول الصيني، الذي أصبح يحتل المرتبة الثانية عالميا متفوقا على الأسطول الأمريكي، الذي يأتي في المرتبة الرابعة على مستوى العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتبني الصين أسطولا ضخما من حاملات الطائرات يثير قلق الجيش الأمريكي، كما تقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، التي أوضحت أن "تنامي قوة الأسطول الصيني تعكس رغبة بكين وطموحها في توسيع نفوذها العسكري عالميا وخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".ولفتت المجلة إلى أن "التوسع الصيني في إنشاء أسطول ضخم من حاملات الطائرات يشمل حاملة الطائرات "لياونينغ"، وحاملة الطائرات "شاندونغ" وحاملة الطائرات المتطورة "فوجيان"، إضافة إلى حاملة الطائرات الرابعة التي يتم تطويرها حاليا من طراز "تايب - 004".وتقول المجلة إن الخطر الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في حاملات الطائرات المتطورة مثل "فوجيان" وما يأتي بعدها، لأن تلك السفن العملاقة يمكن أن تمتلك تقنيات عسكرية متطورة تنقل الصين خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا المجال.وألمحت المجلة إلى أن تطوير وزيادة حجم الأسطول الصيني من حاملات الطائرات، يرافقه تطور كبير في مجال الغواصات الهجومية والصواريخ فرط الصوتية، التي يمكن أن تمثل تهديدا حقيقيا للأسطول الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
https://sputnikarabic.ae/20230709/يستعد-لمناورات-بحرية-بالذخيرة-الحية-ما-هي-قدرات-الأسطول-الصيني-في-2023-1078878004.html
https://sputnikarabic.ae/20221011/حاملات-الطائرات-الصينية-ستكون-قادرة-على-استخدام-أسلحة-أسرع-من-الصوت-بفضل-التكنولوجيا-الجديدة-1068869241.html
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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

"فوجيان" الأكثر رعبا.. أسطول حاملات الطائرات الصيني يثير ذعر الأمريكيين

15:22 GMT 01.04.2024
© AFP 2023 / STRمقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية طراز "لياونينغ" - الأسطول الصيني
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية طراز لياونينغ - الأسطول الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© AFP 2023 / STR
تابعنا عبر
تبذل الولايات المتحدة الأمريكية محاولات يائسة لفرض هيمنتها العسكرية على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لكنها تواجه مقاومة هائلة من الصين، التي تعمل على إزاحتها من المنطقة تدريجيا.
وتعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على قوتها البحرية وخاصة حاملات الطائرات، لبسط نفوذها في المنطقة، لكن تلك القوة بدأت مرحلة التراجع لأسباب عدة أبرزها تنامي حجم الأسطول الصيني، الذي أصبح يحتل المرتبة الثانية عالميا متفوقا على الأسطول الأمريكي، الذي يأتي في المرتبة الرابعة على مستوى العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
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يستعد لمناورات بحرية بالذخيرة الحية... ما هي قدرات الأسطول الصيني في 2023؟
9 يوليو 2023, 09:06 GMT
وتبني الصين أسطولا ضخما من حاملات الطائرات يثير قلق الجيش الأمريكي، كما تقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، التي أوضحت أن "تنامي قوة الأسطول الصيني تعكس رغبة بكين وطموحها في توسيع نفوذها العسكري عالميا وخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
ولفتت المجلة إلى أن "التوسع الصيني في إنشاء أسطول ضخم من حاملات الطائرات يشمل حاملة الطائرات "لياونينغ"، وحاملة الطائرات "شاندونغ" وحاملة الطائرات المتطورة "فوجيان"، إضافة إلى حاملة الطائرات الرابعة التي يتم تطويرها حاليا من طراز "تايب - 004".
حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
حاملات الطائرات الصينية ستكون قادرة على استخدام أسلحة أسرع من الصوت بفضل التكنولوجيا الجديدة
11 أكتوبر 2022, 06:08 GMT
وتقول المجلة إن الخطر الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في حاملات الطائرات المتطورة مثل "فوجيان" وما يأتي بعدها، لأن تلك السفن العملاقة يمكن أن تمتلك تقنيات عسكرية متطورة تنقل الصين خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا المجال.
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022
وألمحت المجلة إلى أن تطوير وزيادة حجم الأسطول الصيني من حاملات الطائرات، يرافقه تطور كبير في مجال الغواصات الهجومية والصواريخ فرط الصوتية، التي يمكن أن تمثل تهديدا حقيقيا للأسطول الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
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