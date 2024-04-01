https://sputnikarabic.ae/20240401/فوجيان-الأكثر-رعبا-أسطول-حاملات-الطائرات-الصيني-يثير-ذعر-الأمريكيين-1087591746.html
"فوجيان" الأكثر رعبا.. أسطول حاملات الطائرات الصيني يثير ذعر الأمريكيين
"فوجيان" الأكثر رعبا.. أسطول حاملات الطائرات الصيني يثير ذعر الأمريكيين
سبوتنيك عربي
تبذل الولايات المتحدة الأمريكية محاولات يائسة لفرض هيمنتها العسكرية على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لكنها تواجه مقاومة هائلة من الصين، التي تعمل على إزاحتها... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T15:22+0000
2024-04-01T15:22+0000
2024-04-01T15:22+0000
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وتعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على قوتها البحرية وخاصة حاملات الطائرات، لبسط نفوذها في المنطقة، لكن تلك القوة بدأت مرحلة التراجع لأسباب عدة أبرزها تنامي حجم الأسطول الصيني، الذي أصبح يحتل المرتبة الثانية عالميا متفوقا على الأسطول الأمريكي، الذي يأتي في المرتبة الرابعة على مستوى العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتبني الصين أسطولا ضخما من حاملات الطائرات يثير قلق الجيش الأمريكي، كما تقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، التي أوضحت أن "تنامي قوة الأسطول الصيني تعكس رغبة بكين وطموحها في توسيع نفوذها العسكري عالميا وخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".ولفتت المجلة إلى أن "التوسع الصيني في إنشاء أسطول ضخم من حاملات الطائرات يشمل حاملة الطائرات "لياونينغ"، وحاملة الطائرات "شاندونغ" وحاملة الطائرات المتطورة "فوجيان"، إضافة إلى حاملة الطائرات الرابعة التي يتم تطويرها حاليا من طراز "تايب - 004".وتقول المجلة إن الخطر الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في حاملات الطائرات المتطورة مثل "فوجيان" وما يأتي بعدها، لأن تلك السفن العملاقة يمكن أن تمتلك تقنيات عسكرية متطورة تنقل الصين خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا المجال.وألمحت المجلة إلى أن تطوير وزيادة حجم الأسطول الصيني من حاملات الطائرات، يرافقه تطور كبير في مجال الغواصات الهجومية والصواريخ فرط الصوتية، التي يمكن أن تمثل تهديدا حقيقيا للأسطول الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
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https://sputnikarabic.ae/20221011/حاملات-الطائرات-الصينية-ستكون-قادرة-على-استخدام-أسلحة-أسرع-من-الصوت-بفضل-التكنولوجيا-الجديدة-1068869241.html
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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
"فوجيان" الأكثر رعبا.. أسطول حاملات الطائرات الصيني يثير ذعر الأمريكيين
تبذل الولايات المتحدة الأمريكية محاولات يائسة لفرض هيمنتها العسكرية على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لكنها تواجه مقاومة هائلة من الصين، التي تعمل على إزاحتها من المنطقة تدريجيا.
وتعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على قوتها البحرية وخاصة حاملات الطائرات، لبسط نفوذها في المنطقة، لكن تلك القوة بدأت مرحلة التراجع لأسباب عدة أبرزها تنامي حجم الأسطول الصيني، الذي أصبح يحتل المرتبة الثانية عالميا متفوقا على الأسطول الأمريكي
، الذي يأتي في المرتبة الرابعة على مستوى العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
وتبني الصين أسطولا ضخما من حاملات الطائرات يثير قلق الجيش الأمريكي، كما تقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، التي أوضحت أن "تنامي قوة الأسطول الصيني تعكس رغبة بكين وطموحها في توسيع نفوذها العسكري عالميا وخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
ولفتت المجلة إلى أن "التوسع الصيني في إنشاء أسطول ضخم من حاملات الطائرات
يشمل حاملة الطائرات "لياونينغ"، وحاملة الطائرات "شاندونغ" وحاملة الطائرات المتطورة "فوجيان"، إضافة إلى حاملة الطائرات الرابعة التي يتم تطويرها حاليا من طراز "تايب - 004".
11 أكتوبر 2022, 06:08 GMT
وتقول المجلة إن الخطر الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في حاملات الطائرات المتطورة مثل "فوجيان" وما يأتي بعدها، لأن تلك السفن العملاقة يمكن أن تمتلك تقنيات عسكرية متطورة تنقل الصين خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا المجال.
وألمحت المجلة إلى أن تطوير وزيادة حجم الأسطول الصيني
من حاملات الطائرات، يرافقه تطور كبير في مجال الغواصات الهجومية والصواريخ فرط الصوتية، التي يمكن أن تمثل تهديدا حقيقيا للأسطول الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.