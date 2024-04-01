https://sputnikarabic.ae/20240401/فوجيان-الأكثر-رعبا-أسطول-حاملات-الطائرات-الصيني-يثير-ذعر-الأمريكيين-1087591746.html

"فوجيان" الأكثر رعبا.. أسطول حاملات الطائرات الصيني يثير ذعر الأمريكيين

"فوجيان" الأكثر رعبا.. أسطول حاملات الطائرات الصيني يثير ذعر الأمريكيين

سبوتنيك عربي

تبذل الولايات المتحدة الأمريكية محاولات يائسة لفرض هيمنتها العسكرية على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لكنها تواجه مقاومة هائلة من الصين، التي تعمل على إزاحتها... 01.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-01T15:22+0000

2024-04-01T15:22+0000

2024-04-01T15:22+0000

رصد عسكري

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/07/1064823437_0:107:3071:1834_1920x0_80_0_0_c7f239d118266862d6ce94627cf57e51.jpg

وتعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على قوتها البحرية وخاصة حاملات الطائرات، لبسط نفوذها في المنطقة، لكن تلك القوة بدأت مرحلة التراجع لأسباب عدة أبرزها تنامي حجم الأسطول الصيني، الذي أصبح يحتل المرتبة الثانية عالميا متفوقا على الأسطول الأمريكي، الذي يأتي في المرتبة الرابعة على مستوى العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتبني الصين أسطولا ضخما من حاملات الطائرات يثير قلق الجيش الأمريكي، كما تقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، التي أوضحت أن "تنامي قوة الأسطول الصيني تعكس رغبة بكين وطموحها في توسيع نفوذها العسكري عالميا وخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".ولفتت المجلة إلى أن "التوسع الصيني في إنشاء أسطول ضخم من حاملات الطائرات يشمل حاملة الطائرات "لياونينغ"، وحاملة الطائرات "شاندونغ" وحاملة الطائرات المتطورة "فوجيان"، إضافة إلى حاملة الطائرات الرابعة التي يتم تطويرها حاليا من طراز "تايب - 004".وتقول المجلة إن الخطر الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في حاملات الطائرات المتطورة مثل "فوجيان" وما يأتي بعدها، لأن تلك السفن العملاقة يمكن أن تمتلك تقنيات عسكرية متطورة تنقل الصين خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا المجال.وألمحت المجلة إلى أن تطوير وزيادة حجم الأسطول الصيني من حاملات الطائرات، يرافقه تطور كبير في مجال الغواصات الهجومية والصواريخ فرط الصوتية، التي يمكن أن تمثل تهديدا حقيقيا للأسطول الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

https://sputnikarabic.ae/20230709/يستعد-لمناورات-بحرية-بالذخيرة-الحية-ما-هي-قدرات-الأسطول-الصيني-في-2023-1078878004.html

https://sputnikarabic.ae/20221011/حاملات-الطائرات-الصينية-ستكون-قادرة-على-استخدام-أسلحة-أسرع-من-الصوت-بفضل-التكنولوجيا-الجديدة-1068869241.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن