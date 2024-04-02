https://sputnikarabic.ae/20240402/البنتاغون-إسرائيل-لم-تخطر-أمريكا-مسبقًا-بالضربة-على-دمشق-ولا-ندعم-استهداف-المنشآت-الدبلوماسية-1087631123.html

البنتاغون: إسرائيل لم تخطر أمريكا مسبقًا بالضربة على دمشق ولا ندعم استهداف المنشآت الدبلوماسية

البنتاغون: إسرائيل لم تخطر أمريكا مسبقًا بالضربة على دمشق ولا ندعم استهداف المنشآت الدبلوماسية

سبوتنيك عربي

ذكرت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، اليوم الثلاثاء، أن الإسرائيليين لم يخطروا الولايات المتحدة الأمريكية بضربتهم أو الهدف المقصود من غارتهم في... 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T20:17+0000

2024-04-02T20:17+0000

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وقالت سينغ، خلال مؤتمر صحفي للبنتاغون: "لم يتم إخطارنا من قبل الإسرائيليين بشأن غارتهم أو الهدف المقصود من غارتهم في دمشق".وأضافت سينغ: "لا أعرف أي نوع من المنشآت كانت، ليس لدي معلومات مفصلة عن نوع المبنى، لكننا لا نؤيد الهجمات على المنشآت الدبلوماسية".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الإثنين، مقتل 7 من مستشاريه العسكريين، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة، في العاصمة السورية دمشق.وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم أمس الإثنين، "بشدة الاعتداء الإسرائيلي على مبنى القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق، وقال المراسل إن أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة المزة، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.

https://sputnikarabic.ae/20240402/روسيا-تدعو-المجتمع-الدولي-إلى-إدانة-الأعمال-الإسرائيلية-التي-تنتهك-السيادة-السورية--1087630645.html

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