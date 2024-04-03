زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: دعوة عضو "كابينيت الحرب" إلى إجراء انتخابات اقتراح صائب

عربي
مراسل "سبوتنيك": قصف صاروخي من الأراضي السورية باتجاه مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
12:13 GMT
3 د
On air
12:14 GMT
2 د
On air
12:16 GMT
3 د
بلا قيود
خبراء: إيران ستتخذ كل الإجراءات للرد وهجوم القنصلية اختراق أمني
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
15:33 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:25 GMT
5 د
On air
05:56 GMT
2 د
On air
05:59 GMT
1 د
On air
06:05 GMT
2 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:07 GMT
2 د
On air
13:06 GMT
5 د
بلا قيود
خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
14:03 GMT
60 د
عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240403/زعيم-الأغلبية-بالشيوخ-الأمريكي-دعوة-عضو-كابينيت-الحرب-إلى-إجراء-انتخابات-اقتراح-صائب----1087664968.html
زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: دعوة عضو "كابينيت الحرب" إلى إجراء انتخابات اقتراح صائب
زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: دعوة عضو "كابينيت الحرب" إلى إجراء انتخابات اقتراح صائب
سبوتنيك عربي
قال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه عندما يدعو عضو بارز في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي على غزة إلى إجراء... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T20:58+0000
2024-04-03T20:58+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0d/1086030896_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_ecb5c066b9d0328bee7ac4961464c6bc.jpg
ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن تشاك شومر، أنه عندما يدعو بيني غانتس، العضو البارز في "كابينيت الحرب" إلى إجراء انتخابات ويوافق عليها أكثر من 70% من الإسرائيليين، فهو اقتراح صائب.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أنه قبل بضعة أسابيع دعا شومر إلى تبكير الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.وكان بيني غانتس، رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، قد دعا، اليوم الأربعاء، إلى إجراء انتخابات برلمانية قريبة، وتحديدا في شهر سبتمبر المقبل، حيث نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن غانتس دعوته إلى إجراء انتخابات برلمانية للكنيست، وحددها في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، موضحا أن المواطنين الإسرائيليين يجب أن يعرفوا موعد تلك الانتخابات مسبقا.ومن جانبه، رد حزب "الليكود" الحاكم على غانتس، موضحا أن على عضو مجلس الحرب على غزة "كابينيت الحرب" رئيس حزب "معسكر الدولة" أن يتوقف عن الانخراط في السياسات التافهة لمجرد تفكك حزبه.وأشار الليكود الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، أن إجراء انتخابات برلمانية الآن ستؤدي حتما إلى الشلل والانقسام والإضرار بالقتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني. وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240403/غانتس-يدعو-لانتخابات-برلمانية-قريبة-والليكود-يؤكد-أنها-ستؤدي-حتما-إلى-الإضرار-بنتائج-الحرب-على-غزة-1087660643.html
https://sputnikarabic.ae/20240403/على-خلفية-التهديدات-الإيرانية-بالانتقام-الجيش-الإسرائيلي-يجند-قوات-احتياط-الدفاع-الجوي-1087659999.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0d/1086030896_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5d6c87670c79a45f297d11a6462a835e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: دعوة عضو "كابينيت الحرب" إلى إجراء انتخابات اقتراح صائب

20:58 GMT 03.04.2024
© AFP 2023 / MIKE THEILERمجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© AFP 2023 / MIKE THEILER
تابعنا عبر
قال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه عندما يدعو عضو بارز في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي على غزة إلى إجراء انتخابات برلمانية فهذا الاقتراح هو الصواب.
ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن تشاك شومر، أنه عندما يدعو بيني غانتس، العضو البارز في "كابينيت الحرب" إلى إجراء انتخابات ويوافق عليها أكثر من 70% من الإسرائيليين، فهو اقتراح صائب.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أنه قبل بضعة أسابيع دعا شومر إلى تبكير الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
غانتس يدعو لانتخابات برلمانية قريبة و"الليكود" يؤكد أنها ستؤدي حتما إلى الإضرار بنتائج الحرب على غزة
19:36 GMT
وكان بيني غانتس، رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، قد دعا، اليوم الأربعاء، إلى إجراء انتخابات برلمانية قريبة، وتحديدا في شهر سبتمبر المقبل، حيث نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن غانتس دعوته إلى إجراء انتخابات برلمانية للكنيست، وحددها في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، موضحا أن المواطنين الإسرائيليين يجب أن يعرفوا موعد تلك الانتخابات مسبقا.
ومن جانبه، رد حزب "الليكود" الحاكم على غانتس، موضحا أن على عضو مجلس الحرب على غزة "كابينيت الحرب" رئيس حزب "معسكر الدولة" أن يتوقف عن الانخراط في السياسات التافهة لمجرد تفكك حزبه.
وأشار الليكود الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، أن إجراء انتخابات برلمانية الآن ستؤدي حتما إلى الشلل والانقسام والإضرار بالقتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
على خلفية التهديدات الإيرانية بالانتقام.. الجيش الإسرائيلي يجند قوات احتياط الدفاع الجوي
18:16 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..استهداف شمالي إسرائيل بصاروخ وصافرات الإنذار في غلاف غزة 22:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала