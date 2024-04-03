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https://sputnikarabic.ae/20240403/على-خلفية-التهديدات-الإيرانية-بالانتقام-الجيش-الإسرائيلي-يجند-قوات-احتياط-الدفاع-الجوي-1087659999.html
على خلفية التهديدات الإيرانية بالانتقام.. الجيش الإسرائيلي يجند قوات احتياط الدفاع الجوي
على خلفية التهديدات الإيرانية بالانتقام.. الجيش الإسرائيلي يجند قوات احتياط الدفاع الجوي
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تجنيد المزيد من ضباط وجنود الاحتياط التابعين لسلاح الدفاع الجوي، استعداد لأي تهديدات إيرانية محتملة على بلاده. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T18:16+0000
2024-04-03T18:16+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إيران
أخبار إيران
عدوان إسرائيلي
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي قد قرر تجنيد المزيد من الضباط والجنود لسلاح الدفاع الجوي، وذلك بعدما أجرى الجيش تقييما للوضع.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تقييم الوضع العسكري جاء على خلفية التهديدات الإيرانية، خاصة بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الإثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين في سوريا و5 ضباط من مرافقيهم، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، أمس الثلاثاء، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي تمت مساء أمس الإثنين.يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان و"أنصار الله" باليمن لاستهداف المصالح الإسرائيلية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240402/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-يكشف-سيناريو-رد-إيران-المحتمل-على-الضربة-الإسرائيلية-في-دمشق-1087623510.html
https://sputnikarabic.ae/20240403/مستشار-خامنئي-معاقبة-إسرائيل-أمر-حتمي-لا-مفر-منه-1087645602.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إيران, أخبار إيران, عدوان إسرائيلي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إيران, أخبار إيران, عدوان إسرائيلي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

على خلفية التهديدات الإيرانية بالانتقام.. الجيش الإسرائيلي يجند قوات احتياط الدفاع الجوي

18:16 GMT 03.04.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تجنيد المزيد من ضباط وجنود الاحتياط التابعين لسلاح الدفاع الجوي، استعداد لأي تهديدات إيرانية محتملة على بلاده.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي قد قرر تجنيد المزيد من الضباط والجنود لسلاح الدفاع الجوي، وذلك بعدما أجرى الجيش تقييما للوضع.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تقييم الوضع العسكري جاء على خلفية التهديدات الإيرانية، خاصة بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الإثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين في سوريا و5 ضباط من مرافقيهم، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يكشف سيناريو رد إيران المحتمل على الضربة الإسرائيلية في دمشق
أمس, 16:06 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.
من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، أمس الثلاثاء، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.
وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي تمت مساء أمس الإثنين.
يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان و"أنصار الله" باليمن لاستهداف المصالح الإسرائيلية.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
مستشار خامنئي: معاقبة إسرائيل أمر حتمي لا مفر منه
12:52 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
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