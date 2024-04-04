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موسكو: فشل مغامرات الناتو لهزيمة روسيا تدفعه لإجراءات تؤدي لانعدام الأمن العالمي
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الخارجية الروسية: موسكو لا تنوي الدخول في صراع مع الناتو
الخارجية الروسية: موسكو لا تنوي الدخول في صراع مع الناتو
سبوتنيك عربي
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن روسيا ليس لديها أي نية للدخول في صراع عسكري مع حلف شمال الأطلسي أو الدول الأعضاء فيه. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T06:01+0000
2024-04-04T06:01+0000
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وقال غروشكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هل الكتلة العسكرية مستعدة لصراع مفتوح مع روسيا، علينا أن نسأل أعضاء الناتو أنفسهم. على أي حال، ليس لدينا مثل هذه النوايا فيما يتعلق بالدول الأعضاء في الحلف".وأوضح عندما سُئل عما إذا كانت مقترحات روسيا السابقة بشأن الضمانات الأمنية للناتو لا تزال سارية المفعول، أم أنها تغيرت هي الأخرى مع التغيرات "على أرض الواقع":وأشار إلى أن روسيا طرحت مرارًا وتكرارًا أمام الحلف والدول الأعضاء فيه "مسألة إنشاء أساس متين للعلاقات القائمة على مبدأ عدم تجزئة الأمن".المجر: الناتو يريد زيادة تنسيق إمداد كييف بالأسلحة لكننا نعارض ذلكوأشار إلى أن الوضع في العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي يتدهور "بشكل متوقع ومتعمد"، وأن جميع قنوات الحوار قد انخفضت إلى مستوى متدنٍ للغاية من قبل واشنطن وبروكسل.وزير الخارجية الأوكرانية يشكو من أن الغرب لا يدعم أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية. ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي". وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا.أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.الناتو: خططنا الجديدة بشأن أوكرانيا لن تجعل الحلف مشاركًا في الصراع
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روسيا, العالم, الناتو
روسيا, العالم, الناتو

الخارجية الروسية: موسكو لا تنوي الدخول في صراع مع الناتو

06:01 GMT 04.04.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanskiدبابة من طراز ليوبارد 2أ4 تصل خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
دبابة من طراز ليوبارد 2أ4 تصل خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
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أفاد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن روسيا ليس لديها أي نية للدخول في صراع عسكري مع حلف شمال الأطلسي أو الدول الأعضاء فيه.
وقال غروشكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هل الكتلة العسكرية مستعدة لصراع مفتوح مع روسيا، علينا أن نسأل أعضاء الناتو أنفسهم. على أي حال، ليس لدينا مثل هذه النوايا فيما يتعلق بالدول الأعضاء في الحلف".
وأوضح عندما سُئل عما إذا كانت مقترحات روسيا السابقة بشأن الضمانات الأمنية للناتو لا تزال سارية المفعول، أم أنها تغيرت هي الأخرى مع التغيرات "على أرض الواقع":

"عندما تصف وثائق الناتو العقائدية روسيا بأنها "التهديد الأكثر أهمية ومباشرة"، فمن غير المجدي الحديث عن أي طرائق محددة لاتفاقات افتراضية مع الغرب".

وأشار إلى أن روسيا طرحت مرارًا وتكرارًا أمام الحلف والدول الأعضاء فيه "مسألة إنشاء أساس متين للعلاقات القائمة على مبدأ عدم تجزئة الأمن".
المجر: الناتو يريد زيادة تنسيق إمداد كييف بالأسلحة لكننا نعارض ذلك

وأكد نائب وزير الخارجية: "لقد قمنا بالمحاولة الأخيرة في ديسمبر 2021. واسمحوا لي أن أذكركم أننا سلمنا بعد ذلك إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مشاريع اتفاقيات بشأن الضمانات الأمنية لروسيا. وقد تم رفضها، سواء على المستوى السياسي أو في مجال التطوير العسكري، وأنشطة التحالف تهدف إلى مواجهة بلادنا".

نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
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نائب وزير الخارجية الروسي: أي تهديد أمني من حلف الناتو لروسيا لن يمر دون رد
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وأشار إلى أن الوضع في العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي يتدهور "بشكل متوقع ومتعمد"، وأن جميع قنوات الحوار قد انخفضت إلى مستوى متدنٍ للغاية من قبل واشنطن وبروكسل.
وزير الخارجية الأوكرانية يشكو من أن الغرب لا يدعم أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"

وأوضح أن الدول الأعضاء قررت في أبريل 2014 إنهاء جميع أشكال التعاون العملي بين الناتو وروسيا على الصعيدين المدني والعسكري.

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية. ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي". وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا.
أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
الناتو: خططنا الجديدة بشأن أوكرانيا لن تجعل الحلف مشاركًا في الصراع
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