https://sputnikarabic.ae/20240404/الخارجية-الروسية-موسكو-لا-تنوي-الدخول-في-صراع-مع-الناتو-1087669689.html

الخارجية الروسية: موسكو لا تنوي الدخول في صراع مع الناتو

الخارجية الروسية: موسكو لا تنوي الدخول في صراع مع الناتو

سبوتنيك عربي

أفاد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن روسيا ليس لديها أي نية للدخول في صراع عسكري مع حلف شمال الأطلسي أو الدول الأعضاء فيه. 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T06:01+0000

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2024-04-04T06:01+0000

روسيا

العالم

الناتو

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وقال غروشكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هل الكتلة العسكرية مستعدة لصراع مفتوح مع روسيا، علينا أن نسأل أعضاء الناتو أنفسهم. على أي حال، ليس لدينا مثل هذه النوايا فيما يتعلق بالدول الأعضاء في الحلف".وأوضح عندما سُئل عما إذا كانت مقترحات روسيا السابقة بشأن الضمانات الأمنية للناتو لا تزال سارية المفعول، أم أنها تغيرت هي الأخرى مع التغيرات "على أرض الواقع":وأشار إلى أن روسيا طرحت مرارًا وتكرارًا أمام الحلف والدول الأعضاء فيه "مسألة إنشاء أساس متين للعلاقات القائمة على مبدأ عدم تجزئة الأمن".المجر: الناتو يريد زيادة تنسيق إمداد كييف بالأسلحة لكننا نعارض ذلكوأشار إلى أن الوضع في العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي يتدهور "بشكل متوقع ومتعمد"، وأن جميع قنوات الحوار قد انخفضت إلى مستوى متدنٍ للغاية من قبل واشنطن وبروكسل.وزير الخارجية الأوكرانية يشكو من أن الغرب لا يدعم أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية. ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي". وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا.أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.الناتو: خططنا الجديدة بشأن أوكرانيا لن تجعل الحلف مشاركًا في الصراع

https://sputnikarabic.ae/20240404/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-أي-تهديد-أمني-من-حلف-الناتو-لروسيا-لن-يمر-دون-رد-1087666411.html

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