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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240404/القوات-الروسية-تتقدم-على-محور-أفدييفكا--1087681089.html
القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا
القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أفادت وزاة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تتقدم على اتجاه أفدييفكا. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T11:32+0000
2024-04-04T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة القوات الروسية، من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت تشكيلات العدو في مناطق أورلوفكا، بيرديتشي وتونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "فقد العدو ما يصل إلى 305 من الأفراد العسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين".وأشار البيان إلي أنه "في اتجاه كوبيانسك، قامت القوات الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت القوة البشرية ومعدات العدو في مناطق روزوفكا ورايغورودكا وجوفتنيفوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أنه "على محور دونيتسك، حسنت القوات الروسية، من مواقعها على الجبهة الأمامية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 340 عسكريًا ودبابة وثماني سيارات".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240404/مستشار-وزارة-الخارجية-الأمريكية-بريطانيا-وفرنسا-تستعدان-لإرسال-قوات-سرا-إلى-أوكرانيا-1087676871.html
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روسيا

القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا

11:32 GMT 04.04.2024 (تم التحديث: 11:39 GMT 04.04.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أفادت وزاة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تتقدم على اتجاه أفدييفكا.
وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة القوات الروسية، من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت تشكيلات العدو في مناطق أورلوفكا، بيرديتشي وتونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان: "في منطقة بيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجوم مضاد من قبل المجموعة الهجومية التابعة للواء الخامس والعشرين المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع البيان: "فقد العدو ما يصل إلى 305 من الأفراد العسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين".
وأشار البيان إلي أنه "في اتجاه كوبيانسك، قامت القوات الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت القوة البشرية ومعدات العدو في مناطق روزوفكا ورايغورودكا وجوفتنيفوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب البيان فإنه في هذا الاتجاه "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 125 عسكريًا وأربع مركبات".

وأشار البيان إلى أنه "على محور دونيتسك، حسنت القوات الروسية، من مواقعها على الجبهة الأمامية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 340 عسكريًا ودبابة وثماني سيارات".
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ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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