https://sputnikarabic.ae/20240404/القوات-الروسية-تتقدم-على-محور-أفدييفكا--1087681089.html

القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا

القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا

سبوتنيك عربي

أفادت وزاة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تتقدم على اتجاه أفدييفكا. 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T11:32+0000

2024-04-04T11:32+0000

2024-04-04T11:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/14/1087195136_0:91:3071:1818_1920x0_80_0_0_69473e70f5dddd96cb29db3f2c4937bf.jpg

وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة القوات الروسية، من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت تشكيلات العدو في مناطق أورلوفكا، بيرديتشي وتونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "فقد العدو ما يصل إلى 305 من الأفراد العسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين".وأشار البيان إلي أنه "في اتجاه كوبيانسك، قامت القوات الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت القوة البشرية ومعدات العدو في مناطق روزوفكا ورايغورودكا وجوفتنيفوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أنه "على محور دونيتسك، حسنت القوات الروسية، من مواقعها على الجبهة الأمامية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 340 عسكريًا ودبابة وثماني سيارات".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240404/مستشار-وزارة-الخارجية-الأمريكية-بريطانيا-وفرنسا-تستعدان-لإرسال-قوات-سرا-إلى-أوكرانيا-1087676871.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا