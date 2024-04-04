https://sputnikarabic.ae/20240404/تأجيل-رحلة-سوليفان-إلى-السعودية-بشأن-تجديد-محادثات-التطبيع-مع-إسرائيل-1087670589.html

تأجيل رحلة سوليفان إلى السعودية بشأن تجديد محادثات التطبيع مع إسرائيل

تأجيل رحلة سوليفان إلى السعودية بشأن تجديد محادثات التطبيع مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، تأجيل رحلته المقررة إلى السعودية، والتي حيث كان من المتوقع أن تدور المناقشات حول اتفاق محتمل بين إدارة بايدن... 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T07:09+0000

2024-04-04T07:09+0000

2024-04-04T07:09+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063742152_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_a8222c2b7422280e242cc516adc0278d.jpg

ونقل موقع "i24" الإسرائيلي عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، قوله بأن القرار يرجع جزئيًا إلى حادث بسيط أدى إلى إصابة سوليفان بكسر في أحد أضلاعه.وتشير التقارير إلى أن الرياض ربما تعيد تقييم موقفها بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ضوء الإدانة الدولية المحيطة بالصراع المستمر مع "حماس"، وذلك على الرغم من أن كيربي لم يربط صراحة التأجيل بالغارة الإسرائيلية القاتلة يوم الاثنين على عمال الإغاثة في غزة.وفي وقت سابق، أعلن ذلك منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بالتحقيق في الغارة الجوية التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية على موظفي جمعية المطبخ العالمي الخيرية في قطاع غزة.وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "ليس لدينا أي خطط لإجراء تحقيق منفصل".وشدد كيربي على أن البيت الأبيض لن يعلق على الغارة التي استهدفت القافلة الإنسانية، وأشار أيضا إلى أن السلطات الإسرائيلية تجري بالفعل تحقيقا في الحادث.وكانت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية أكدت في بيان في وقت سابق اليوم، مقتل 7 من أفراد فريقها في ضربة للجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة، وأضافت: "فريقنا كان يتنقل في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة في منطقة بعيدة عن مناطق الصراع".وأوضحت المنظمة أن بين القتلى مواطنين، "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية وفلسطيني". كما أعلنت "تعليق عملياتها في المنطقة".من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الواقعة بأنها "استهداف غير مقصود من قواتنا".وأثار مقتل عاملي الإغاثة التابعين للمنظمة التي تقوم بتوزيع مساعدات غذائية في قطاع غزة، بضربة إسرائيلية تنديدا دوليا واسعا.

https://sputnikarabic.ae/20240404/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-استهدفنا-قاعدة-رامات-ديفيد-الجوية-الإسرائيلية-بالطيران-المسيّر-1087666275.html

https://sputnikarabic.ae/20240403/استهداف-المطلة-شمالي-البلاد-بصاروخ-وسماع-صافرات-الإنذار-في-غلاف-غزة-لأول-مرة-منذ-10-أيام-1087665227.html

إسرائيل

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية