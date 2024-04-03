https://sputnikarabic.ae/20240403/استهداف-المطلة-شمالي-البلاد-بصاروخ-وسماع-صافرات-الإنذار-في-غلاف-غزة-لأول-مرة-منذ-10-أيام-1087665227.html

استهداف "المطلة" شمالي إسرائيل بصاروخ وسماع صافرات الإنذار في غلاف غزة لأول مرة منذ 10 أيام

استهداف "المطلة" شمالي إسرائيل بصاروخ وسماع صافرات الإنذار في غلاف غزة لأول مرة منذ 10 أيام

سبوتنيك عربي

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف مستوطنة "المطلة" شمالي البلاد بصاروخ، دون وقوع إصابات تذكر. 03.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-03T21:42+0000

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بوقوع صاروخ على مستوطنة "المطلة" شمالي إسرائيل، دون وقوع إصابات أو أضرار تذكر.ويتزامن ذلك مع سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، وذلك لأول مرة منذ 10 أيام.وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أيضا، في تقرير آخر لها، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة "سديروت" ومحيطها، حيث أطلق على المستوطنة صاروخين، تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة خارج المدينة.ولفتت الإذاعة على موقعها الإلكتروني إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، دعا بيني غانتس، رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، إلى إجراء انتخابات برلمانية قريبة، وتحديدا في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن غانتس دعوته إلى إجراء انتخابات برلمانية للكنيست، وحددها في شهر سبتمبر المقبل، موضحا أن المواطنين الإسرائيليين يجب أن يعرفوا موعد تلك الانتخابات مسبقا.ومن جانبه، رد حزب "الليكود" الحاكم على غانتس، موضحا أن على عضو مجلس الحرب على غزة "كابينيت الحرب" رئيس حزب "معسكر الدولة" أن يتوقف عن الانخراط في السياسات التافهة لمجرد تفكك حزبه.وأشار الليكود الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، إلى أن إجراء انتخابات برلمانية الآن ستؤدي حتما إلى الشلل والانقسام والإضرار بالقتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى