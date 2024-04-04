https://sputnikarabic.ae/20240404/ضربة-جوية-روسية-تستهدف-مواقع-أوكرانية-لإنتاج-المسيرات-وقطارا-بالذخيرة-1087672777.html

ضربة روسية تستهدف مواقع أوكرانية لإنتاج المسيرات وقطارا محملا بالذخيرة

ضربة روسية تستهدف مواقع أوكرانية لإنتاج المسيرات وقطارا محملا بالذخيرة

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف الروسية، سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربات على مواقع استراتيجية للقوات الاوكرانية في... 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T08:08+0000

2024-04-04T08:08+0000

2024-04-04T08:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مساء يوم الثالث وليلة الرابع من أبريل، تعرضت خاركوف وضواحيها لسلسلة كاملة من الضربات على المنشآت العسكرية".وأوضح أن المصنع كان متاخمًا لمحطة السكك الحديد. وفي وقت الضربة، وفقًا لليبيديف، كان هناك قطارًا يحمل معدات عسكرية وذخائر وأفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية يفرغ حمولته هناك.وأشار إلى أنه بسبب الضربة وبسبب التفجير في المصنع، تعرض القطار أيضًا للهجوم.وفي وقت سابق، أفاد ليبيديف، بأن القوات المسلحة الروسية، هاجمت مطار "مارتينوفسكي" ووحدة عسكرية في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا، ودمرت معدات عسكرية غربية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240404/سو-34-توجه-ضربة-صاروخية-بقنابل-فاب-500-على-مواقع-القوات-الأوكرانية-فيديو-1087671215.html

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