https://sputnikarabic.ae/20240404/-حماس-تجري-مشاورات-مع-الأحزاب-السياسية-الجزائرية-1087674808.html

"حماس" تجري مشاورات مع الأحزاب السياسية الجزائرية

"حماس" تجري مشاورات مع الأحزاب السياسية الجزائرية

سبوتنيك عربي

عقدت حركة حماس الفلسطينية في الجزائر لقاءً تشاوريًا مع ممثلي الأحزاب السياسية الجزائرية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني. 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T09:13+0000

2024-04-04T09:13+0000

2024-04-04T09:13+0000

العالم العربي

الجزائر

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0f/1086089754_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3bd479df488ff244b16372a0f37b128e.jpg

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية بيانًا لـ"حماس"، قالت فيه إن يوسف حمدان، مدير مكتب الحركة في الجزائر، استقبل ممثلين عن الأحزاب السياسية الجزائرية منهم ممثلين عن حزب جبهة التحرير الوطني، حزب العمال، حزب صوت الشعب، بالإضافة إلى حركة البناء الوطني، جبهة الجزائر الجديدة، حركة مجتمع السلم، حزب تاج، وحركة النهضة، جبهة العدالة والتنمية، حزب الجيل الجديد، حزب طلائع الحريات.وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات السياسية، الميدانية والإنسانية في معركة طوفان الأقصى، كما أشاد حمدان بالموقف الجزائري الرسمي والحزبي والشعبي في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، معربًا عن تتطلع الحركة لدعم وتطوير هذا الموقف في مستوياته المختلفة.وأكد حمدان خلال اللقاء على "عافية المقاومة وكفاءتها الميدانية وقدرتها على الاستمرار في استنزاف العدو، وكذا الصمود في الدفاع عن الأرض والمقدسات والشعب مهما كلف الثمن أو طال الزمن".وشدد حمدان على ضرورة تطوير الدعم المادي الرسمي والشعبي، في ظل سياسة التجويع التي يفرضها الصهاينة على الشعب الفلسطيني بموازاة سياسة التقتيل.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم السبت الماضي، بأنه "يجب على القوى الرادعة أن تفرض على إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي". وأضاف تبون، في لقائه الدوري مع الإعلام الجزائري المحلي، أن "قرار مجلس الأمن الدولي إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، انتصار للحق قبل أن يكون انتصارا للجزائر أو الوطن العربي وأفريقيا".وتابع: "آن الأوان لتصبح فلسطين عضوا كامل الحقوق والعضوية في الأمم المتحدة ولو محتلة، ولن نترك ميدان المعركة حتى تكون فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة"، كما أكد تبون بقوله: "نناضل من دون كلل أو ملل لقيام دولة فلسطينية مستقلة".وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم 181، ما أسفر عن ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 33 قتيلا ونحو 76 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقًا لوزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس.

https://sputnikarabic.ae/20240403/استهداف-المطلة-شمالي-البلاد-بصاروخ-وسماع-صافرات-الإنذار-في-غلاف-غزة-لأول-مرة-منذ-10-أيام-1087665227.html

https://sputnikarabic.ae/20240403/واشنطن-ترفض-التحقيق-في-الغارة-الإسرائيلية-على-قافلة-المساعدات-في-غزة-1087655141.html

الجزائر

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الجزائر, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم