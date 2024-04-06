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https://sputnikarabic.ae/20240406/الرئيس-التونسي-يعلن-ترشحه-لولاية-رئاسية-ثانية-1087745919.html
الرئيس التونسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية
الرئيس التونسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم السبت، إنه لن يكون مقبولا تقدم مرشحين إلى السلطة لهم ارتباطات بالخارج. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T12:46+0000
2024-04-06T12:46+0000
تونس
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وأعلن سعيد، في كلمة له بمناسبة ذكرى وفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، مشددا على ضرورة أن "الواجب يحتم علينا أن نكون في خدمة تونس من أي موقع لمواصلة معركة التحرير الوطني".وأضاف أنه "لا يمكن أن نقبل بأن يتم الرجوع إلى الوراء ولأن يتم الترشح من قبل مجموعات ترتمي في أحضان الخارج".وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية في تونس إجراء الانتخابات في عام 2024، فيما لم يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حتى الآن رسميا ترشحه لولاية ثانية.وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، ضرورة اختيار المسؤولين في الدولة بناء على شعورهم بالمسؤولية، لأن الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة لا يمكن أن تكون معيارا للاختيار، وفق قوله.جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس الحكومة التونسية الجديد، أحمد الحشاني، في قصر قرطاج، وفقا لبيان من الرئاسة التونسية.كما شدد الرئيس التونسي على "ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الإدارة، من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة".
https://sputnikarabic.ae/20240316/تونس-وروسيا-توقعان-مذكرة-تعاون-في-المجال-الانتخابي-1087034258.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئيس التونسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

12:46 GMT 06.04.2024
© AFP 2023 / Fethi Belaidالرئيس التونسي، قيس سعيد
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© AFP 2023 / Fethi Belaid
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أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم السبت، إنه لن يكون مقبولا تقدم مرشحين إلى السلطة لهم ارتباطات بالخارج.
وأعلن سعيد، في كلمة له بمناسبة ذكرى وفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، مشددا على ضرورة أن "الواجب يحتم علينا أن نكون في خدمة تونس من أي موقع لمواصلة معركة التحرير الوطني".
وأضاف أنه "لا يمكن أن نقبل بأن يتم الرجوع إلى الوراء ولأن يتم الترشح من قبل مجموعات ترتمي في أحضان الخارج".
تونس وروسيا توقعان مذكرة تعاون في المجال الانتخابي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
تونس وروسيا توقعان مذكرة تعاون في المجال الانتخابي
16 مارس, 07:18 GMT
وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية في تونس إجراء الانتخابات في عام 2024، فيما لم يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حتى الآن رسميا ترشحه لولاية ثانية.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، ضرورة اختيار المسؤولين في الدولة بناء على شعورهم بالمسؤولية، لأن الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة لا يمكن أن تكون معيارا للاختيار، وفق قوله.
جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس الحكومة التونسية الجديد، أحمد الحشاني، في قصر قرطاج، وفقا لبيان من الرئاسة التونسية.
كما شدد الرئيس التونسي على "ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الإدارة، من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة".
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