https://sputnikarabic.ae/20240406/القوات-الروسية-تدمر-5-زوراق-أوكرانية-خلال-محاولتها-الاقتراب-من-نهر-دنيبر-1087742225.html
القوات الروسية تدمر 5 زوراق أوكرانية خلال محاولتها الاقتراب من نهر دنيبر
القوات الروسية تدمر 5 زوراق أوكرانية خلال محاولتها الاقتراب من نهر دنيبر
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حيّدت 30 عسكريا أوكرانيا باستهداف 5 قوارب أوكرانية أثناء محاولتها الاقتراب من الضفة اليسرى لنهر... 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T10:08+0000
2024-04-06T10:08+0000
2024-04-06T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "دنيبر": "في اتجاه خيرسون، واصلت وحدات من مجموعة قوات دنيبر الدفاع عن الضفة اليسرى لنهر الدنيبر، وشنت ضربات نارية على أهداف العدو ومعداته على الضفة اليمنى، ودمرت طائرات دون طيار للعدو".وأشار إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 30 عسكريًا ومركبتين ومدافع من طراز "بالدين و"دي-20" و"دي-30" و"إم777".راجمات "غراد" تمطر معاقل القوات الأوكرانية بالصواريخ... فيديووتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات هجومية أوكرانية في مطاراتها خلال أسبوعالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240406/الجيش-الروسي-يهاجم-مواقع-تمركز-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف-1087738840.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر 5 زوراق أوكرانية خلال محاولتها الاقتراب من نهر دنيبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حيّدت 30 عسكريا أوكرانيا باستهداف 5 قوارب أوكرانية أثناء محاولتها الاقتراب من الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "دنيبر": "في اتجاه خيرسون، واصلت وحدات من مجموعة قوات دنيبر الدفاع عن الضفة اليسرى لنهر الدنيبر، وشنت ضربات نارية على أهداف العدو ومعداته على الضفة اليمنى، ودمرت طائرات دون طيار للعدو".
وأضاف: "في الليل، تمت رصد حركة الزوارق على طول نهر دنيبر، وأصيبت 5 زوارق معادية بالمدفعية وهاجمت الطائرات دون طيار مواقع الإنزال عند محاولتها الاقتراب من الضفة اليسرى".
وأشار إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 30 عسكريًا ومركبتين ومدافع من طراز "بالدين و"دي-20" و"دي-30" و"إم777".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.