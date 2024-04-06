https://sputnikarabic.ae/20240406/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-يزور-واشنطن-ويلتقي-بلينكن-وسوليفان-1087759255.html

زعيم المعارضة الإسرائيلية يتوجه إلى واشنطن ولقاء بلينكن وسوليفان على جدول أعماله

زعيم المعارضة الإسرائيلية يتوجه إلى واشنطن ولقاء بلينكن وسوليفان على جدول أعماله

سبوتنيك عربي

يتوجه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم السبت، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ليجري اتصالات مع مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن. 06.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-06T19:01+0000

2024-04-06T19:01+0000

2024-04-06T19:14+0000

حركة حماس

العالم العربي

الأخبار

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

طوفان الأقصى

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071721031_0:314:3080:2047_1920x0_80_0_0_bcc3b5ac00a59aea3891e17d0d9d38a2.jpg

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، مساء اليوم السبت، أن "لابيد سيتوجه الليلة إلى واشنطن، ليجري سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين في حكومة بايدن، على رأسهم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي، جاك سوليفان".وفي السياق ذاته، أصدرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، اليوم السبت، بيانا، أوضحوا من خلاله أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يواصل المماطلة في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تبادل للمحتجزين.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين، في بيان مشترك لهم، أن "نتنياهو يواصل المماطلة في المفاوضات الدائرة بشان ذويهم والمحتجزين لدى حماس داخل قطاع غزة".وشدد أهالي وعائلات المحتجزين الإسرائيليين على أنهم مستمرون في العمل من أجل إزاحة نتنياهو من منصبه، بحسب قولهم.وكانت مصادر مصرية رفيعة المستوى قد كشفت، اليوم السبت، عن أن "الساعات الأخيرة، شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في القاهرة".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة، وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20240331/لابيد-يصف-حكومة-نتنياهو-بـحكومة-الدمار-ويطالب-باستقالتها-وإجراء-انتخابات-مبكرة-1087546334.html

https://sputnikarabic.ae/20240406/وزيرة-إسرائيلية-هناك-متظاهرون-يريدون-اغتيال-نتنياهو-1087758481.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية