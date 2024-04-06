https://sputnikarabic.ae/20240406/عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-نتنياهو-يواصل-المماطلة-في-المفاوضات-بشأن-ذوينا-1087757121.html

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو يواصل المماطلة في المفاوضات بشأن ذوينا

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو يواصل المماطلة في المفاوضات بشأن ذوينا

سبوتنيك عربي

أصدرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، اليوم السبت، بيانا، أوضحوا من خلاله أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يواصل المماطلة... 06.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-06T16:17+0000

2024-04-06T16:17+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين، في بيان مشترك لهم، أن "نتنياهو يواصل المماطلة في المفاوضات الدائرة بشان ذويهم والمحتجزين لدى حماس داخل قطاع غزة".وشدد أهالي وعائلات المحتجزين الإسرائيليين على أنهم مستمرون في العمل من أجل إزاحة نتنياهو من منصبه، بحسب قولهم.وكانت مصادر مصرية رفيعة المستوى قد كشفت، اليوم السبت، عن أن "الساعات الأخيرة، شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في القاهرة".ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصادر، قولها إن "رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووفد إسرائيلي يشاركون في مفاوضات القاهرة"، مشيرة إلى أنه "وبدعوة مصرية سيصل وفد قيادي من حماس إلى القاهرة، غدا الأحد، لبحث تطورات وقف إطلاق النار في غزة".وقال المصادر المصرية، إن "القاهرة تستضيف غدا اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء بقطاع غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة، وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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