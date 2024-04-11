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الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية أحد المسؤولين عن تمويل أنشطة حماس في رفح
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية أحد المسؤولين عن تمويل أنشطة حماس في رفح
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه وبالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" تمت تصفية ناصر يعقوب جابر ناصر المسؤول عن تمويل جزء كبير من أنشطة... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T13:46+0000
2024-04-11T13:46+0000
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وأوضح الجيش الإسرائيلي عبر تليغرام أن "الإرهابي ناصر يعقوب جابر ناصر، كان قد اشترك أنشطة الجناح العسكري لحماس، وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قام بتحويل مئات الآلاف من الدولارات إلى حماس لتمويل أنشطتها العسكرية".وأضاف البيان الإسرائيلي: "بالإضافة إلى ذلك، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية مهام عملياتية دقيقة في منطقة الشجاعية شمال قطاع غزة، وقضت القوات على إرهابيين ودمرت بنية تحتية إرهابية".واختتم بيان الجيش الإسرائيلي: "في إحدى العمليات، نفذت القوات غارة على موقع لحماس يستخدم للتدريبات، وفي أعقاب الغارة، قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الموقع ودمرته".وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن مرجعية المفاوضات هي المطالب الأربعة التي ذكرتها في رؤيتها مؤخرا، وهي وقف العدوان بشكل كامل، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين من القطاع إلى منازلهم، إضافة إلى معالجة آثار القصف الإسرائيلي وهي حل مشكلة الإيواء وإدخال المساعدات بشكل كبير إلى القطاع ثم إعادة الإعمار.وأشار ممثل حركة حماس في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن "ما قُدّم في الورقة الإسرائيلية لم يلبِ رؤية حماس، حيث لم تتطرق الورقة إلى وقف القصف الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه تحدثوا عن انسحابات جزئية، بالتالي تراجعت عمّا قُدّم في السابق".وأوضح عبد الهادي" أنه غير صحيح أن إسرائيل سمحت للمدنيين بالعودة إلى غزة، فهم عادوا إلى مخيمات وليس إلى بيوتهم، وأبقى الجيش الإسرائيلي معابر لضبط حركة الفلسطينين وعدم السماح لهم بحرية الحركة وإدخال المواد الأساسية بخلاف ما جرى الإتفاق عليه مع حماس، إضافة إلى عدم وضوح في الرؤية في مختلف القضايا الأخرى التي جرى البحث فيها، لا سيما على مستوى المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والايواء".
https://sputnikarabic.ae/20240411/نتنياهو-نواصل-حرب-غزة-ومستعدون-لسيناريوهات-في-مناطق-أخرى-1087892668.html
https://sputnikarabic.ae/20240410/هل-اقترحت-أمريكا-أن-تتولى-مصر-تفتيش-النازحين-العائدين-إلى-شمال-غزة-1087867570.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية أحد المسؤولين عن تمويل أنشطة حماس في رفح

13:46 GMT 11.04.2024
© AP Photo / Fatima Shbairتداعيات القصف الإسرائيلي في رفح، قطاع غزة، فلسطين
تداعيات القصف الإسرائيلي في رفح، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه وبالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" تمت تصفية ناصر يعقوب جابر ناصر المسؤول عن تمويل جزء كبير من أنشطة حركة حماس في رفح.
وأوضح الجيش الإسرائيلي عبر تليغرام أن "الإرهابي ناصر يعقوب جابر ناصر، كان قد اشترك أنشطة الجناح العسكري لحماس، وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قام بتحويل مئات الآلاف من الدولارات إلى حماس لتمويل أنشطتها العسكرية".
وأضاف البيان الإسرائيلي: "بالإضافة إلى ذلك، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية مهام عملياتية دقيقة في منطقة الشجاعية شمال قطاع غزة، وقضت القوات على إرهابيين ودمرت بنية تحتية إرهابية".
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واختتم بيان الجيش الإسرائيلي: "في إحدى العمليات، نفذت القوات غارة على موقع لحماس يستخدم للتدريبات، وفي أعقاب الغارة، قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الموقع ودمرته".
وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن مرجعية المفاوضات هي المطالب الأربعة التي ذكرتها في رؤيتها مؤخرا، وهي وقف العدوان بشكل كامل، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين من القطاع إلى منازلهم، إضافة إلى معالجة آثار القصف الإسرائيلي وهي حل مشكلة الإيواء وإدخال المساعدات بشكل كبير إلى القطاع ثم إعادة الإعمار.
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وأشار ممثل حركة حماس في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن "ما قُدّم في الورقة الإسرائيلية لم يلبِ رؤية حماس، حيث لم تتطرق الورقة إلى وقف القصف الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه تحدثوا عن انسحابات جزئية، بالتالي تراجعت عمّا قُدّم في السابق".
وأوضح عبد الهادي" أنه غير صحيح أن إسرائيل سمحت للمدنيين بالعودة إلى غزة، فهم عادوا إلى مخيمات وليس إلى بيوتهم، وأبقى الجيش الإسرائيلي معابر لضبط حركة الفلسطينين وعدم السماح لهم بحرية الحركة وإدخال المواد الأساسية بخلاف ما جرى الإتفاق عليه مع حماس، إضافة إلى عدم وضوح في الرؤية في مختلف القضايا الأخرى التي جرى البحث فيها، لا سيما على مستوى المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والايواء".
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