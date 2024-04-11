https://sputnikarabic.ae/20240411/الكرملين-ندعو-دول-الشرق-الأوسط-إلى-ضبط-النفس-لتجنب-زعزعة-استقرار-المنطقة--1087888997.html

الكرملين: ندعو دول الشرق الأوسط إلى ضبط النفس لتجنب زعزعة استقرار المنطقة

الكرملين: ندعو دول الشرق الأوسط إلى ضبط النفس لتجنب زعزعة استقرار المنطقة

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تدعو دول منطقة الشرق الأوسط إلى ضبط النفس حتى لا يؤدي ذلك إلى زعزعة... 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T10:51+0000

2024-04-11T10:51+0000

2024-04-11T10:51+0000

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وقال بيسكوف: "من المهم للغاية الآن أن يحافظ الجميع على ضبط النفس حتى لا يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة، وهو وضع غير مستقر ولا يمكن التنبؤ به على أي حال".وأشار بيسكوف إلى أنه لم تكن هناك طلبات مقدمة إلى روسيا للمساعدة في حل الوضع بين إيران وإسرائيل، قائلا: "لم توجه إلينا أي نداءات في هذا الشأن هنا، بالطبع، ندعو جميع الدول والمناطق إلى ضبط النفس".وذكرت وسيلة إعلامية أمريكية أن "هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل من قبل إيران أو حلفائها، ربما باستخدام صواريخ عالية الدقة، أمر لا مفر منه، ويمكن أن يحدث في الأيام المقبلة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.رئاسة أركان الجيش الإيراني: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا جراء هجومها على قنصليتنا في دمشقمن جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرة إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي.خامنئي يغرد بالعبرية ويتوعد إسرائيل بالندمولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

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