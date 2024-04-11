https://sputnikarabic.ae/20240411/بايدن-الولايات-المتحدة-منفتحة-على-الحوار-مع-كوريا-الشمالية-في-أي-وقت-ومن-دون-شروط-مسبقة-1087880873.html

بايدن: الولايات المتحدة منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية في أي وقت ومن دون شروط مسبقة

بايدن: الولايات المتحدة منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية في أي وقت ومن دون شروط مسبقة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) دون شروط مسبقة. 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T00:22+0000

2024-04-11T00:22+0000

2024-04-11T00:22+0000

جو بايدن

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واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "نحن منفتحون على الحوار مع كوريا الشمالية، في أي وقت؛ ومن دون شروط مسبقة".وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كذلك، أن الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ستنشئ شبكة هندسية دفاعية مضادة للصواريخ.وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد ذكرت، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ستبدأ محادثات بشأن ضم أعضاء جدد إلى اتفاقية "أوكوس" الأمنية.ونسبت الصحيفة إلى ثلاثة أشخاص مطلعين قولهم إن وزراء دفاع الدول الأعضاء في "أوكوس" سيطلقون الاثنين 8 نيسان/أبريل محادثات بشأن "الركيزة الثانية" من الاتفاقية والتي تشمل التعاون في تقنيات مثل القدرات تحت سطح البحر والأسلحة الفرط صوتية.وتعد اتفاقية "أوكوس" التي كشفت الدول الثلاث النقاب عنها في 2023 جزءًا من جهودها الرامية للتصدي لقوة الصين المتنامية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. ووصفت الصين اتفاقية أوكوس بأنها خطيرة وحذرت من أنها قد تؤدي إلى سباق تسلح إقليمي.ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تعزيز الشراكات مع حلفاء الولايات المتحدة في آسيا بما في ذلك اليابان والفلبين في وقت تقوم فيه الصين بتعزيز عسكري تاريخي وتزيد من ترسيخ تواجدها في المنطقة.وذكر مكتب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الاثنين الماضي، أنها ستتوجه إلى الحدود شديدة التحصين بين الكوريتين وستلتقي بمنشقين كوريين شماليين في كوريا الجنوبية في ظل تعثر جهود الأمم المتحدة لضمان تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية.تأتي رحلة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، المقررة في الفترة من 14 إلى 20 نيسان/أبريل، بعدما عرقلت روسيا التجديد السنوي للجنة الخبراء متعددة الجنسيات التي عملت على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية على تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة التي تهدف إلى كبح البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.وانتقدت واشنطن وسول وطوكيو حق النقض الذي استخدمته موسكو وكذلك امتناع الصين عن التصويت، وقال الخبراء إن الموقف من شأنه أن يقوض إنفاذ العقوبات.وقال نيت إيفانز المتحدث باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن رحلة توماس غرينفيلد، التي تتضمن زيارة لليابان، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي بشأن العقوبات وما بعدها.وقال إيفانز في بيان، في إشارة إلى كوريا الشمالية باسمها الرسمي "في البلدين، ستناقش السفيرة توماس جرينفيلد الخطوات التالية لضمان استمرار الإبلاغ المستقل والدقيق عن الانتشار المستمر للأسلحة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وكذلك أنشطة التهرب من العقوبات".وتابع إيفانز "في كوريا الجنوبية، ستسافر توماس غرينفيلد إلى المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين بين الكوريتين، وتلتقي بشباب منشقين من كوريا الشمالية".

https://sputnikarabic.ae/20240410/زعيم-كوريا-الشمالية-حان-الوقت-للاستعداد-للحرب-أكثر-من-أي-وقت-مضى-1087880710.html

https://sputnikarabic.ae/20240403/1087642880.html

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