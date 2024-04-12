https://sputnikarabic.ae/20240412/بايدن-يحذر-إيران-ويتوقع-هجوما-عاجلا-وليس-آجلا-على-إسرائيل-1087938876.html

بايدن يحذر إيران ويتوقع هجوما "عاجلا وليس آجلا" على إسرائيل

بايدن يحذر إيران ويتوقع هجوما "عاجلا وليس آجلا" على إسرائيل

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه يتوقع هجوما إيرانيا "عاجلا وليس آجلا" على إسرائيل، محذرا طهران من الإقدام على هذه الخطوة. 12.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-12T20:05+0000

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واشنطن - سبوتنيك. جاءت تصريحات بايدن في معرض تعليقه على تقارير تفيد بضربة إيرانية وشيكة على إسرائيل، حيث وجه حديثة لإيران قائلا: "لا تفعلوا هذا".وأضاف بايدن أن بلاده ملتزمة بحماية إسرائيل، قائلا: "سندعم إسرائيل ونساعدها في الدفاع عن نفسها، ولن تنجح إيران"، مرجحًا أن يكون الهجوم الإيراني "عاجلاً وليس آجلا".في السياق ذاته، صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن أمريكا سترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، لتأمين حماية إضافية لقواتها المتمركزة في المنطقة.وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "نقوم بنشر قوات إضافية في المنطقة، لدعم جهود الردع الإقليمية، وتعزيز أمن القوات الأمريكية. وليس لدينا معلومات أخرى نقدمها في الوقت الحالي"، وذلك وسط مخاوف بشأن ضربة إيرانية متوقعة على إسرائيل ردا على الهجوم الأخير على القنصلية الإيرانية في دمشق.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن طهران نقلت عبر دول عربية، إلى واشنطن رسالة مفادها أنه إذا تدخلت أمريكا في الصراع بين إسرائيل وإيران، فسيتم مهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة.وتستعد إسرائيل لهجوم مباشر من إيران، شمال أو جنوب البلاد، خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، بحسب مصدر مطلع على الأمر، من ناحية أخرى، قال مصدر أطلعته القيادة الإيرانية على التفاصيل، إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الوجهة والموعد، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".ويوم الاثنين الماضي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا، قال فيه: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ؛ وعلى أثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهما من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين، الذين كانوا يرافقونهما في سوريا".

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