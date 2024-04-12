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https://sputnikarabic.ae/20240412/نتنياهو-يجري-جلسة-مشاورات-مع-غانتس-وغالانت-بشأن-الهجوم-الإيراني-المحتمل-على-إسرائيل-1087915989.html
نتنياهو يجري جلسة مشاورات مع غانتس وغالانت بشأن "الهجوم الإيراني المحتمل" على إسرائيل
نتنياهو يجري جلسة مشاورات مع غانتس وغالانت بشأن "الهجوم الإيراني المحتمل" على إسرائيل
سبوتنيك عربي
يجري بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، جلسة مشاورات أمنية مكثفة لبحث الهجوم الإيراني المحتمل على بلاده. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T11:10+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، بأن نتنياهو يجري مشاورات أمنية مكثفة مع كل من يوآف غالانت، وزير الدفاع، وبيني غانتس، عضو مجلس الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب" لبحث مسألة التهديدات الإيرانية المحتملة بالهجوم على إسرائيل.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو يبحث أيضا ملف التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عن طريق عقد لقاء موسع مع غالانت وغانتس، وليس عبر الهاتف.وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة أمريكية عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن قيادة البنتاغون لم تكن سعيدة لأن إسرائيل لم تخطر الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم المخطط له على أهداف إيرانية في سوريا، لأن التصعيد الذي أعقب ذلك يزيد من المخاطر على الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط.ووفقا لمسؤولين لم يذكر أسماءهم، يعتقد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، والعديد من كبار مسؤولي الوزارة الآخرين أنه كان ينبغي على إسرائيل إبلاغهم مسبقا "بسبب عواقب الضربة على القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".وأشارت إلى أن المعلومات التي يتم تلقيها مسبقًا ستسمح للبنتاغون بتعزيز حماية الأفراد الأمريكيين والقوات المتمركزة، بما في ذلك السفن التي تحمل أنظمة دفاع صاروخية، بطريقة تساعد في حماية كل من إسرائيل والقوات الأمريكية من هجوم إيراني محتمل.ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن أحد المصادر، قوله إن أوستن عبّر عن شكواه مباشرة إلى نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في مكالمة هاتفية بينهما.وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، نقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصدر مطلع، قوله إن "دولاً غربية وعربية تسارع لإقناع إيران بضبط النفس، في حين حذرت الولايات المتحدة حلفاءها من أن طهران تقترب من الانتقام العسكري من إسرائيل، ردًا على الهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق".من جانبها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، ضرورة الرد الإيراني على مهاجمة إسرائيل قنصلية الجمهورية الإسلامية في دمشق، قائلة عبر منصة "إكس": "نؤكد ضرورة ردنا على مهاجمة إسرائيل لقنصليتنا في العاصمة السورية دمشق".ويوم الاثنين الماضي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا، قال فيه: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ؛ وعلى أثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهما من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين، الذين كانوا يرافقونهما في سوريا".وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل وجهت ضربة جوية إلى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، ومقتل وإصابة جميع من بداخلها.ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات عدة في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في حركة حماس و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20240411/إعلام-هجوم-صاروخي-إيراني-كبير-على-إسرائيل-أمر-لا-مفر-منه-1087882473.html
https://sputnikarabic.ae/20240411/غالانت-أي-ضربة-إيرانية-مباشرة-على-إسرائيل-سيتطلب-ردا-مناسبا-منها-1087906703.html
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بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة
بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة

نتنياهو يجري جلسة مشاورات مع غانتس وغالانت بشأن "الهجوم الإيراني المحتمل" على إسرائيل

11:10 GMT 12.04.2024 (تم التحديث: 11:13 GMT 12.04.2024)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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يجري بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، جلسة مشاورات أمنية مكثفة لبحث الهجوم الإيراني المحتمل على بلاده.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، بأن نتنياهو يجري مشاورات أمنية مكثفة مع كل من يوآف غالانت، وزير الدفاع، وبيني غانتس، عضو مجلس الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب" لبحث مسألة التهديدات الإيرانية المحتملة بالهجوم على إسرائيل.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو يبحث أيضا ملف التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عن طريق عقد لقاء موسع مع غالانت وغانتس، وليس عبر الهاتف.
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
إعلام أمريكي: هجوم صاروخي إيراني كبير على إسرائيل أمر لا مفر منه
أمس, 04:41 GMT
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة أمريكية عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن قيادة البنتاغون لم تكن سعيدة لأن إسرائيل لم تخطر الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم المخطط له على أهداف إيرانية في سوريا، لأن التصعيد الذي أعقب ذلك يزيد من المخاطر على الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط.
ووفقا لمسؤولين لم يذكر أسماءهم، يعتقد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، والعديد من كبار مسؤولي الوزارة الآخرين أنه كان ينبغي على إسرائيل إبلاغهم مسبقا "بسبب عواقب الضربة على القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".
وأشارت إلى أن المعلومات التي يتم تلقيها مسبقًا ستسمح للبنتاغون بتعزيز حماية الأفراد الأمريكيين والقوات المتمركزة، بما في ذلك السفن التي تحمل أنظمة دفاع صاروخية، بطريقة تساعد في حماية كل من إسرائيل والقوات الأمريكية من هجوم إيراني محتمل.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن أحد المصادر، قوله إن أوستن عبّر عن شكواه مباشرة إلى نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في مكالمة هاتفية بينهما.
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، نقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصدر مطلع، قوله إن "دولاً غربية وعربية تسارع لإقناع إيران بضبط النفس، في حين حذرت الولايات المتحدة حلفاءها من أن طهران تقترب من الانتقام العسكري من إسرائيل، ردًا على الهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن في تل أبيب، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
غالانت: أي ضربة إيرانية مباشرة على إسرائيل سيتطلب "ردا مناسبا" منها
أمس, 21:05 GMT
من جانبها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، ضرورة الرد الإيراني على مهاجمة إسرائيل قنصلية الجمهورية الإسلامية في دمشق، قائلة عبر منصة "إكس": "نؤكد ضرورة ردنا على مهاجمة إسرائيل لقنصليتنا في العاصمة السورية دمشق".
ويوم الاثنين الماضي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا، قال فيه: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ؛ وعلى أثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهما من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين، الذين كانوا يرافقونهما في سوريا".
وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل وجهت ضربة جوية إلى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، ومقتل وإصابة جميع من بداخلها.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات عدة في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في حركة حماس و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
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