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إعلام: أمريكا تعيد نشر مدمرتين تحسبا لهجوم إيراني على إسرائيل
إعلام: أمريكا تعيد نشر مدمرتين تحسبا لهجوم إيراني على إسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة أعادت نشر مدمرتين بحريتين في البحر المتوسط، وسط مخاوف بشأن هجوم إيراني متوقع على إسرائيل. 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T05:11+0000
2024-04-13T05:11+0000
العالم
رصد عسكري
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر خاصة، أن الإجراءات الأمريكية تضمنت إعادة نشر مدمرتين، كانت إحداهما موجودة بالفعل في المنطقة وتم إعادة توجيه واحدة أخرى إلى هناك كذلك".ووفقا للصحيفة، فإن واحدة على الأقل من السفن مجهزة بنظام "إيجيس" المضاد للصواريخ.في السياق ذاته، صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، يوم أمس الجمعة، بأن أمريكا سترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، لتأمين حماية إضافية لقواتها المتمركزة في المنطقة.وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "نقوم بنشر قوات إضافية في المنطقة، لدعم جهود الردع الإقليمية، وتعزيز أمن القوات الأمريكية وليس لدينا معلومات أخرى نقدمها في الوقت الحالي"، وذلك وسط مخاوف بشأن ضربة إيرانية متوقعة على إسرائيل ردا على الهجوم الأخير على القنصلية الإيرانية في دمشق.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة، أن "طهران نقلت عبر دول عربية، إلى واشنطن رسالة مفادها أنه إذا تدخلت أمريكا في الصراع بين إسرائيل وإيران، فسيتم مهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة".وتستعد إسرائيل لهجوم مباشر محتمل من إيران، شمال أو جنوبي البلاد، خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، بحسب مصدر مطلع على الأمر، من ناحية أخرى، قال مصدر أطلعته القيادة الإيرانية على التفاصيل، إنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الوجهة والموعد"، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".ويوم الاثنين الماضي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا، قال فيه: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ؛ وعلى أثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهما من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين، الذين كانوا يرافقونهما في سوريا".
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

إعلام: أمريكا تعيد نشر مدمرتين تحسبا لهجوم إيراني على إسرائيل

05:11 GMT 13.04.2024
© AFP 2023 / HO / US NAVY / AFP McCampbell
 McCampbell - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
© AFP 2023 / HO / US NAVY / AFP
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة أعادت نشر مدمرتين بحريتين في البحر المتوسط، وسط مخاوف بشأن هجوم إيراني متوقع على إسرائيل.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر خاصة، أن الإجراءات الأمريكية تضمنت إعادة نشر مدمرتين، كانت إحداهما موجودة بالفعل في المنطقة وتم إعادة توجيه واحدة أخرى إلى هناك كذلك".
ووفقا للصحيفة، فإن واحدة على الأقل من السفن مجهزة بنظام "إيجيس" المضاد للصواريخ.
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
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أمس, 20:05 GMT
في السياق ذاته، صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، يوم أمس الجمعة، بأن أمريكا سترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، لتأمين حماية إضافية لقواتها المتمركزة في المنطقة.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "نقوم بنشر قوات إضافية في المنطقة، لدعم جهود الردع الإقليمية، وتعزيز أمن القوات الأمريكية وليس لدينا معلومات أخرى نقدمها في الوقت الحالي"، وذلك وسط مخاوف بشأن ضربة إيرانية متوقعة على إسرائيل ردا على الهجوم الأخير على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة، أن "طهران نقلت عبر دول عربية، إلى واشنطن رسالة مفادها أنه إذا تدخلت أمريكا في الصراع بين إسرائيل وإيران، فسيتم مهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة".
وتستعد إسرائيل لهجوم مباشر محتمل من إيران، شمال أو جنوبي البلاد، خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، بحسب مصدر مطلع على الأمر، من ناحية أخرى، قال مصدر أطلعته القيادة الإيرانية على التفاصيل، إنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الوجهة والموعد"، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
ويوم الاثنين الماضي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا، قال فيه: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ؛ وعلى أثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهما من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين، الذين كانوا يرافقونهما في سوريا".
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