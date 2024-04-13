https://sputnikarabic.ae/20240413/مسؤول-بالبنتاغون-لـسبوتنيك-واشنطن-على-علم-حول-شن-إيران-هجوما-على-إسرائيل-باستخدام-طائرات-مسيرة--1087953538.html
مسؤول بالبنتاغون لـ"سبوتنيك": واشنطن على علم حول شن إيران هجوما على إسرائيل بطائرات مسيرة
مسؤول بالبنتاغون لـ"سبوتنيك": واشنطن على علم حول شن إيران هجوما على إسرائيل بطائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤول في البنتاغون لوكالة "سبوتنيك"، بأن الولايات المتحدة الأمريكية على علم بالتقارير حول شن إيران هجوما على إسرائيل باستخدام طائرات من دون طيار. 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T20:23+0000
2024-04-13T20:23+0000
2024-04-13T20:25+0000
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤول بالبنتاغون لـ"سبوتنيك": واشنطن على علم حول شن إيران هجوما على إسرائيل بطائرات مسيرة
20:23 GMT 13.04.2024 (تم التحديث: 20:25 GMT 13.04.2024)
يتبع
أفاد مسؤول في البنتاغون لوكالة "سبوتنيك"، بأن الولايات المتحدة الأمريكية على علم بالتقارير حول شن إيران هجوما على إسرائيل باستخدام طائرات من دون طيار.