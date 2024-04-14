https://sputnikarabic.ae/20240414/قائد-الجيش-الإيراني-يهدد-أمريكا-باستهداف-قواعدها-ومصالحها-في-المنطقة-إذا-تدخلت-لدعم-إسرائيل-1087968681.html

قائد الجيش الإيراني يهدد أمريكا باستهداف قواعدها ومصالحها في المنطقة إذا تدخلت لدعم إسرائيل

قائد الجيش الإيراني يهدد أمريكا باستهداف قواعدها ومصالحها في المنطقة إذا تدخلت لدعم إسرائيل

سبوتنيك عربي

قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد، إن "إصرار الكيان الصهيوني على مواصلة اعتداءاته هذه المرة سيواجه بعقاب أشد". 14.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-14T16:19+0000

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وحذر موسوي، في تصريحات له، "الأمريكيين من أنه في حال تدخلهم لدعم الكيان الصهيوني ستكون كل قواعدهم ومصالحهم في المنطقة في مرمى النيران الإيرانية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأعلن رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، في وقت سابق اليوم، أن الهجوم أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين، موجها تحذيرات لإسرائيل بشأن الرد على عملية "الوعد الصادق" الإيرانية أمس السبت.وأشار باقري خلال إحاطته الإعلامية إلى أن "هجوم إيران انتهى ولا ترغب في مواصلته، لكن سنرد بقوة أكثر إذا استهدفت إسرائيل مصالحنا".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

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https://sputnikarabic.ae/20240414/الرئيس-الإيراني-المغامرة-الجديدة-من-إسرائيل-ضد-إيران-سيكون-لها-رد-أقوى-1087962312.html

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