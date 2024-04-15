https://sputnikarabic.ae/20240415/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تم-انتهاك-كل-من-الركائز-السبع-للسلامة-النووية-في-زابوروجيه-1088000324.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تم انتهاك كل من الركائز السبع للسلامة النووية في زابوروجيه
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تم انتهاك كل من الركائز السبع للسلامة النووية في زابوروجيه
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في بيانه أمام مجلس الأمن الدولي، أنه تم انتهاك كل من الركائز السبع للسلامة النووية في زابوروجيه. 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T19:31+0000
2024-04-15T19:31+0000
2024-04-15T19:31+0000
العالم
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075290542_0:60:2908:1696_1920x0_80_0_0_bab1870f61fd1f284f43d5d12dc61c48.jpg
وقال غروسي: "لقد تم التنازل عن كل من الركائز السبع للسلامة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي".وأشار أيضًا إلى أن عامين من الصراع "يضعان عبئًا ثقيلًا على السلامة النووية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه".وقال أيضا: "على الرغم من التحديات، ساعدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحفاظ على قنوات الاتصال الضرورية وستواصل القيام بذلك".وفي السياق ذاته، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم الخميس، أن روسيا ستركز خلال الجلسة الخاصة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التهديدات التي يتعرض لها أمن أوروبا بسبب هجمات كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.غروسي: الهجمات الأخيرة على محطة زابوروجيه النووية زادت من خطر وقوع حادث نوويويواصل الجيش الأوكراني قصف مدينة إنيرغودار ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة بشكل شبه منتظم.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو صرح في وقت سابق، بأن نظام كييف يسعى لخلق التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف محطة زابوروجيه عن قصد وتعمد.
https://sputnikarabic.ae/20240412/روسيا-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تخشى-من-تسمية-الطرف-المذنب-في-الهجمات-على-محطة-زابوروجيه-1087913198.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075290542_555:0:2816:1696_1920x0_80_0_0_7eb93838423a6ff9a5be739013f6c679.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تم انتهاك كل من الركائز السبع للسلامة النووية في زابوروجيه
صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في بيانه أمام مجلس الأمن الدولي، أنه تم انتهاك كل من الركائز السبع للسلامة النووية في زابوروجيه.
وقال غروسي: "لقد تم التنازل عن كل من الركائز السبع للسلامة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي".
وأشار أيضًا إلى أن عامين من الصراع "يضعان عبئًا ثقيلًا على السلامة النووية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه".
وأكد غروسي: "لقد أصبحت الهجمات التي تعرضت لها محطة زابوروجيه للطاقة النووية في الأيام الأخيرة بمثابة انتهاك خطير، الأمر الذي يزيد من المخاطر التي تهدد السلامة النووية والمادية".
وقال أيضا: "على الرغم من التحديات، ساعدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحفاظ على قنوات الاتصال الضرورية وستواصل القيام بذلك".
وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ميروسلاف جينكا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس الفائت، أن الأمم المتحدة تنضم إلى دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للوقف الفوري للهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وفي السياق ذاته، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم الخميس، أن روسيا ستركز خلال الجلسة الخاصة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التهديدات التي يتعرض لها أمن أوروبا بسبب هجمات كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
ويواصل الجيش الأوكراني قصف مدينة إنيرغودار ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة بشكل شبه منتظم.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو صرح في وقت سابق، بأن نظام كييف يسعى لخلق التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف محطة زابوروجيه عن قصد وتعمد.