https://sputnikarabic.ae/20240415/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تم-انتهاك-كل-من-الركائز-السبع-للسلامة-النووية-في-زابوروجيه-1088000324.html

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تم انتهاك كل من الركائز السبع للسلامة النووية في زابوروجيه

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تم انتهاك كل من الركائز السبع للسلامة النووية في زابوروجيه

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في بيانه أمام مجلس الأمن الدولي، أنه تم انتهاك كل من الركائز السبع للسلامة النووية في زابوروجيه. 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T19:31+0000

2024-04-15T19:31+0000

2024-04-15T19:31+0000

العالم

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075290542_0:60:2908:1696_1920x0_80_0_0_bab1870f61fd1f284f43d5d12dc61c48.jpg

وقال غروسي: "لقد تم التنازل عن كل من الركائز السبع للسلامة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي".وأشار أيضًا إلى أن عامين من الصراع "يضعان عبئًا ثقيلًا على السلامة النووية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه".وقال أيضا: "على الرغم من التحديات، ساعدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحفاظ على قنوات الاتصال الضرورية وستواصل القيام بذلك".وفي السياق ذاته، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم الخميس، أن روسيا ستركز خلال الجلسة الخاصة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التهديدات التي يتعرض لها أمن أوروبا بسبب هجمات كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.غروسي: الهجمات الأخيرة على محطة زابوروجيه النووية زادت من خطر وقوع حادث نوويويواصل الجيش الأوكراني قصف مدينة إنيرغودار ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة بشكل شبه منتظم.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو صرح في وقت سابق، بأن نظام كييف يسعى لخلق التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف محطة زابوروجيه عن قصد وتعمد.

https://sputnikarabic.ae/20240412/روسيا-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تخشى-من-تسمية-الطرف-المذنب-في-الهجمات-على-محطة-زابوروجيه-1087913198.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا