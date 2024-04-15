https://sputnikarabic.ae/20240415/خبراء-أسواق-الطاقة-مهددة-بشكل-كبير-مع-استمرار-الصراع-واستهداف-الحقول-وارد-1087993267.html

خبراء: أسواق الطاقة مهددة بشكل كبير مع استمرار الصراع.. واستهداف الحقول وارد

خبراء: أسواق الطاقة مهددة بشكل كبير مع استمرار الصراع.. واستهداف الحقول وارد

سبوتنيك عربي

تحذيرات الخبراء جاءت على خلفية التوترات بين إسرائيل وإيران، خاصة في ظل تصريحات إسرائيلية، بأنها سترد على إيران التي أطلقت مئات الطائرات نحو إسرائيل، في إطار... 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T14:39+0000

2024-04-15T14:39+0000

2024-04-15T14:39+0000

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في إطار التداعيات، أظهرت بيانات التداول، اليوم الاثنين، ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة تتراوح بين 3 و4 % بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.وبحلول الساعة 1.16 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/ حزيران لخام برنت بنسبة 0.357 في المئة إلى 90.48 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر مايو/ أيار لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 0.28 في المئة إلى 85.69 دولار للبرميل.من ناحيته، قال خبير الطاقة والنفط حمزة الجواهري، إن أسعار الطاقة لم ترتفع بشكل كبير، إثر حالة التوتر بين إيران وإسرائيل.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن التوقعات بشأن أسعار الطاقة في المستقبل ترتبط بعدة عوامل، أهمها زيادة النمو في البلدان المتطورة، الذي ينعكس إيجابا على أسعار الطاقة، وفق مقدمتها النفط.ويرى أن المؤشرات الحالية لا ترجح نسبة نمو كبيرة في الفترة المقبلة، في ظل تأثير محدود للتوترات الحالية بين إسرائيل وإيران.وأوضح أن "أوبك بلس"، هي من تضع الحدود التي يمكن أن ترتفع إليها الأسعار، خاصة عبر نسب التخفيض التي تحدد.ولفت إلى أن "الأزمة الأوكرانية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل تعمد أوكرانيا استهداف المصافي الروسية، بما يؤثر بشكل كبير على الكميات المنتجة".وأشار إلى أن "توسع دائرة الحرب في الشرق الأوسط، تؤثر بشكل كبير على حركة السفن في الخليج العربي، يمكن أن يدفع إلى ارتفاع كبير في الأسعار، حال ما تطورت إلى مواجهات مباشرة أو عمليات، تؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، والخليج".في الإطار، قال خبير الطاقة والنفط الكويتي كامل الحرمي، إن بعض المؤشرات تشير إلى أن إسرائيل قد تتجه إلى ضرب الحقول النفطية في إيران، الأمر الذي يطرح تساؤلات هامة بشأن حركة الملاحة وأمن الحقول النفطية في المنطقة بشكل كامل.يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن استهداف حقول النفط في المنطقة قد يدفع نحو تعطل تصدير النفط للعالم، بشكل كامل.وأوضح أن ضعف الإمدادات أو تعطلها لا يمكن معه توقع الأسعار، نظرا لعدم الاستقرار الذي يمكن أن يسود المنطقة وعمليات الإمداد.ويرى أن الأمر يرتبط الآن بما يمكن أن يقدم عليه الجانب الإسرائيلي بقيادة نتنياهو، الذي لا يمكن التأثير عليه من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن ، خاصة بعد وصول الصواريخ والطائرات الإيرانية إلى عمق إسرائيل.وأشار إلى أن المؤشرات الحالية غير مطمئنة، في ظل رغبة إسرائيلية بشأن الثأر، وعدم وجود ضمانات في المشهد الراهن.وفق الخبير النفطي، فإن التوترات الحالية تعد فرصة للمضاربين بالأسعار، في ظل القلق الدولي بشأن الاحتمالات المترتبة على التوترات الحالية، مع عدم وجود رؤية وتوقعات منطقية بسبب الإرباك والارتباك الحالي.وتابع: "هناك رغبة من الجانب الأمريكي لملء المخزون الاستراتيجي، إذ تحتاج إلى نحو 5 مليون برميل يوميا، ما يساعد أيضا في ارتفاع الأسعار.وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

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