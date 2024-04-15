خبراء: أسواق الطاقة مهددة بشكل كبير مع استمرار الصراع.. واستهداف الحقول وارد

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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
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صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
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عالم سبوتنيك
رئيس الأركان الإيراني يعلن انتهاء الهجوم على إسرائيل، طهران تحذر: سنرد على أي دولة تفتح أجوائها أو أراضيها أمام الهجمات الإسرائيلية
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مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
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عرب بوينت بودكاست
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مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
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خبراء: أسواق الطاقة مهددة بشكل كبير مع استمرار الصراع.. واستهداف الحقول وارد
خبراء: أسواق الطاقة مهددة بشكل كبير مع استمرار الصراع.. واستهداف الحقول وارد
سبوتنيك عربي
تحذيرات الخبراء جاءت على خلفية التوترات بين إسرائيل وإيران، خاصة في ظل تصريحات إسرائيلية، بأنها سترد على إيران التي أطلقت مئات الطائرات نحو إسرائيل، في إطار... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T14:39+0000
2024-04-15T14:39+0000
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في إطار التداعيات، أظهرت بيانات التداول، اليوم الاثنين، ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة تتراوح بين 3 و4 % بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.وبحلول الساعة 1.16 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/ حزيران لخام برنت بنسبة 0.357 في المئة إلى 90.48 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر مايو/ أيار لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 0.28 في المئة إلى 85.69 دولار للبرميل.من ناحيته، قال خبير الطاقة والنفط حمزة الجواهري، إن أسعار الطاقة لم ترتفع بشكل كبير، إثر حالة التوتر بين إيران وإسرائيل.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن التوقعات بشأن أسعار الطاقة في المستقبل ترتبط بعدة عوامل، أهمها زيادة النمو في البلدان المتطورة، الذي ينعكس إيجابا على أسعار الطاقة، وفق مقدمتها النفط.ويرى أن المؤشرات الحالية لا ترجح نسبة نمو كبيرة في الفترة المقبلة، في ظل تأثير محدود للتوترات الحالية بين إسرائيل وإيران.وأوضح أن "أوبك بلس"، هي من تضع الحدود التي يمكن أن ترتفع إليها الأسعار، خاصة عبر نسب التخفيض التي تحدد.ولفت إلى أن "الأزمة الأوكرانية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل تعمد أوكرانيا استهداف المصافي الروسية، بما يؤثر بشكل كبير على الكميات المنتجة".وأشار إلى أن "توسع دائرة الحرب في الشرق الأوسط، تؤثر بشكل كبير على حركة السفن في الخليج العربي، يمكن أن يدفع إلى ارتفاع كبير في الأسعار، حال ما تطورت إلى مواجهات مباشرة أو عمليات، تؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، والخليج".في الإطار، قال خبير الطاقة والنفط الكويتي كامل الحرمي، إن بعض المؤشرات تشير إلى أن إسرائيل قد تتجه إلى ضرب الحقول النفطية في إيران، الأمر الذي يطرح تساؤلات هامة بشأن حركة الملاحة وأمن الحقول النفطية في المنطقة بشكل كامل.يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن استهداف حقول النفط في المنطقة قد يدفع نحو تعطل تصدير النفط للعالم، بشكل كامل.وأوضح أن ضعف الإمدادات أو تعطلها لا يمكن معه توقع الأسعار، نظرا لعدم الاستقرار الذي يمكن أن يسود المنطقة وعمليات الإمداد.ويرى أن الأمر يرتبط الآن بما يمكن أن يقدم عليه الجانب الإسرائيلي بقيادة نتنياهو، الذي لا يمكن التأثير عليه من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن ، خاصة بعد وصول الصواريخ والطائرات الإيرانية إلى عمق إسرائيل.وأشار إلى أن المؤشرات الحالية غير مطمئنة، في ظل رغبة إسرائيلية بشأن الثأر، وعدم وجود ضمانات في المشهد الراهن.وفق الخبير النفطي، فإن التوترات الحالية تعد فرصة للمضاربين بالأسعار، في ظل القلق الدولي بشأن الاحتمالات المترتبة على التوترات الحالية، مع عدم وجود رؤية وتوقعات منطقية بسبب الإرباك والارتباك الحالي.وتابع: "هناك رغبة من الجانب الأمريكي لملء المخزون الاستراتيجي، إذ تحتاج إلى نحو 5 مليون برميل يوميا، ما يساعد أيضا في ارتفاع الأسعار.وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, حصري, تقارير سبوتنيك, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, حصري, تقارير سبوتنيك, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم

خبراء: أسواق الطاقة مهددة بشكل كبير مع استمرار الصراع.. واستهداف الحقول وارد

14:39 GMT 15.04.2024
© AFP 2023إنتاج النفط في جنوب السودان
إنتاج النفط في جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
© AFP 2023
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حصري
تحذيرات الخبراء جاءت على خلفية التوترات بين إسرائيل وإيران، خاصة في ظل تصريحات إسرائيلية، بأنها سترد على إيران التي أطلقت مئات الطائرات نحو إسرائيل، في إطار ردها على استهداف قنصليتها في دمشق قبل أيام.
في إطار التداعيات، أظهرت بيانات التداول، اليوم الاثنين، ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة تتراوح بين 3 و4 % بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.
وبحلول الساعة 1.16 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/ حزيران لخام برنت بنسبة 0.357 في المئة إلى 90.48 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر مايو/ أيار لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 0.28 في المئة إلى 85.69 دولار للبرميل.
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9 أبريل, 02:56 GMT
من ناحيته، قال خبير الطاقة والنفط حمزة الجواهري، إن أسعار الطاقة لم ترتفع بشكل كبير، إثر حالة التوتر بين إيران وإسرائيل.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن التوقعات بشأن أسعار الطاقة في المستقبل ترتبط بعدة عوامل، أهمها زيادة النمو في البلدان المتطورة، الذي ينعكس إيجابا على أسعار الطاقة، وفق مقدمتها النفط.
ويرى أن المؤشرات الحالية لا ترجح نسبة نمو كبيرة في الفترة المقبلة، في ظل تأثير محدود للتوترات الحالية بين إسرائيل وإيران.
وأوضح أن "أوبك بلس"، هي من تضع الحدود التي يمكن أن ترتفع إليها الأسعار، خاصة عبر نسب التخفيض التي تحدد.
ولفت إلى أن "الأزمة الأوكرانية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل تعمد أوكرانيا استهداف المصافي الروسية، بما يؤثر بشكل كبير على الكميات المنتجة".
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وزير الدفاع الأمريكي يحذر من تأثير الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية
9 أبريل, 19:19 GMT
وأشار إلى أن "توسع دائرة الحرب في الشرق الأوسط، تؤثر بشكل كبير على حركة السفن في الخليج العربي، يمكن أن يدفع إلى ارتفاع كبير في الأسعار، حال ما تطورت إلى مواجهات مباشرة أو عمليات، تؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، والخليج".
في الإطار، قال خبير الطاقة والنفط الكويتي كامل الحرمي، إن بعض المؤشرات تشير إلى أن إسرائيل قد تتجه إلى ضرب الحقول النفطية في إيران، الأمر الذي يطرح تساؤلات هامة بشأن حركة الملاحة وأمن الحقول النفطية في المنطقة بشكل كامل.
يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن استهداف حقول النفط في المنطقة قد يدفع نحو تعطل تصدير النفط للعالم، بشكل كامل.
وأوضح أن ضعف الإمدادات أو تعطلها لا يمكن معه توقع الأسعار، نظرا لعدم الاستقرار الذي يمكن أن يسود المنطقة وعمليات الإمداد.
ويرى أن الأمر يرتبط الآن بما يمكن أن يقدم عليه الجانب الإسرائيلي بقيادة نتنياهو، الذي لا يمكن التأثير عليه من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن ، خاصة بعد وصول الصواريخ والطائرات الإيرانية إلى عمق إسرائيل.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية غير مطمئنة، في ظل رغبة إسرائيلية بشأن الثأر، وعدم وجود ضمانات في المشهد الراهن.
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل
04:17 GMT
وفق الخبير النفطي، فإن التوترات الحالية تعد فرصة للمضاربين بالأسعار، في ظل القلق الدولي بشأن الاحتمالات المترتبة على التوترات الحالية، مع عدم وجود رؤية وتوقعات منطقية بسبب الإرباك والارتباك الحالي.
وتابع: "هناك رغبة من الجانب الأمريكي لملء المخزون الاستراتيجي، إذ تحتاج إلى نحو 5 مليون برميل يوميا، ما يساعد أيضا في ارتفاع الأسعار.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.
وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
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