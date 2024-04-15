https://sputnikarabic.ae/20240415/ضابط-أمريكي-سابق-الصراع-في-أوكرانيا-قد-ينتهي-خلال-هذا-العام-1087995271.html

ضابط أمريكي سابق: الصراع في أوكرانيا قد ينتهي خلال هذا العام

ضابط أمريكي سابق: الصراع في أوكرانيا قد ينتهي خلال هذا العام

سبوتنيك عربي

صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الصراع في أوكرانيا قد ينتهي خلال هذا العام. 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T15:34+0000

2024-04-15T15:34+0000

2024-04-15T15:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب": "لقد وصلنا إلى النهاية، أعني أن هذا الصراع مستمر منذ عامين، ولا أعتقد أنه سيستمر لمدة عام آخر".ووفقا لضابط المخابرات السابق، تواصل القوات المسلحة الروسية التقدم على الأرض، ونتيجة لذلك هزمت الجيش الأوكراني، وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت تنفد من جميع الاحتياطيات، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي لديها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الطيران الروسي يدمر مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسكودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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