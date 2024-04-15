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09:40 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
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دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
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https://sputnikarabic.ae/20240415/ما-تداعيات-الضربات-الإيرانية-لإسرائيل-على-الحرب-في-قطاع-غزة-1087999191.html
ما تداعيات الضربات الإيرانية لإسرائيل على الحرب في قطاع غزة؟
ما تداعيات الضربات الإيرانية لإسرائيل على الحرب في قطاع غزة؟
سبوتنيك عربي
مع تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وإيران، على خلفية الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها طهران باتجاه تل أبيب، طرح البعض تساؤلات بشأن مدى تأثير هذه الخطوات على الحرب... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T18:37+0000
2024-04-15T18:37+0000
حصري
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
إيران
أخبار إيران
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الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي فشل المجتمع الدولي في وأدها، لا تزال جارية، فيما تتشتت إسرائيل على جبهات أخرى أبرزها اللبنانية، واليمنية، ومؤخرًا الإيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.معادلات إقليميةاعتبر ثائر نوفل أبو عطيوي، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الهجمات الإيرانية على إسرائيل ليس لها أي تأثير على قطاع غزة وعلى العدوان والحرب المستمرة لليوم 192 على التوالي، وهذا لأن الهجمات الإيرانية جاءت بسبب قيام إسرائيل بشن هجوم على السفارة الإيرانية في سوريا.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تعتبر الهجمات الإيرانية أو حتى أي هجمات ضد إسرائيل من خارج نطاق الحدود الجغرافية لفلسطين المحتلة لا علاقة لها بالحرب على غزة، وإنما هي هجمات تعود ضمن حسابات تخضع لمعادلات سياسية إقليمية.وتابع: "في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة والدخول في الشهر السابع للعدوان، فإن غزة تحتاج لوقفة صدق وضمير من المجتمع الدولي، من أجل إيقاف الحرب والعدوان المستمر من قبل إسرائيل، لأن حجم الدمار كبير جدا على كافة الصعد والمستويات، وحجم النكبة والمأساة لا يتخيله العقل البشري".وأردف: "الوضع في القطاع مأساوي في ظل انتشار رائحة الموت في كل مكان، من أجساد الأطفال والنساء والمواطنين العزل الأبرياء، وفي ظل النقص الحاد والشديد للإغاثة الإنسانية وموت العشرات من الأطفال جوعا بسبب عدم توفر أدنى أساسيات الغذاء".تأثير إيجابيبدوره، اعتبر الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الهجمات الإيرانية على إسرائيل، لعبت دورًا إيجابيًا فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، علق نتنياهو بسبب هذه الضربات خطة اجتياح مدينة رفح، فيما لم تحلق طائرة حربية إسرائيلية في قطاع غزة، ولم تقدم إسرائيل على عملية عسكرية في فترة توجيه طهران ضرباتها على تل أبيب، إلا في اليوم الثاني عندما حاول بعض الفلسطينيين العودة من الجنوب إلى الشمال، بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية الغادرة بحقهم.ويرى غباشي أن التحرك الإيراني سيكون له تأثير إيجابي على المدى البعيد، حيث بدأت إسرائيل تدرك أن فتح جبهة موسعة مع إيران هي مسألة لها حسابات معقدة وآليات مختلفة.وأوضح أن أمريكا وإسرائيل باتا أمام ضرورة تعديل النظرة إلى الحرب في قطاع غزة، والوصول إلى هدنة سريعة، حيث أن تجدد المواجهات مع إيران لا تصب في صالحهما، لا سيما بعد أن اتخذت منعطفًا مختلفا عن الفترة السابقة والتي امتازت بحروب الظل بين طهران وتل أبيب.وأجّلت إسرائيل اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة، الذي كانت تعتزم البدء به خلال هذا الأسبوع، لدراسة الرد على الهجوم الإيراني ضدها بالطائرات المسيرة والصواريخ، السبت الماضي.ونقلا عن مصادر إعلامية أمريكية، فإن "إسرائيل كانت تعتزم الشروع في الخطوات الأولى لاجتياح بري في رفح هذا الأسبوع، ولكنها أجلت هذه الخطط فيما تدرس الرد على الهجوم الإيراني".وأوضحت المصادر أن سلاح الجو الإسرائيلي كان يعتزم إسقاط منشورات على أجزاء من مدينة رفح، اليوم الاثنين، وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل لا تزال عازمة على اجتياح رفح بريًا، على الرغم من أن موعدي الإجلاء المفترض للمدنيين من المدينة والهجوم البري لا يزالان غير واضحين بعد.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتجاوزت حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة 33 ألف قتيل وأكثر من 75 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20240415/خبير-لـسبوتنيك-إسرائيل-خدمت-إيران-بـقصف-القنصلية-الإيرانية-1087984096.html
https://sputnikarabic.ae/20240407/إيران-وسلطنة-عمان-تتفقان-على-ضرورة-الوقف-الفوري-للحرب-على-غزة-1087786121.html
https://sputnikarabic.ae/20240415/البيت-الأبيض-لا-نرى-أي-مؤشرات-على-أن-إسرائيل-قررت-الرد-على-إيران-1087990077.html
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حصري, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إيران, أخبار إيران
حصري, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إيران, أخبار إيران

ما تداعيات الضربات الإيرانية لإسرائيل على الحرب في قطاع غزة؟

18:37 GMT 15.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREطائرة مسيرة إيرانية
طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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حصري
مع تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وإيران، على خلفية الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها طهران باتجاه تل أبيب، طرح البعض تساؤلات بشأن مدى تأثير هذه الخطوات على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي فشل المجتمع الدولي في وأدها، لا تزال جارية، فيما تتشتت إسرائيل على جبهات أخرى أبرزها اللبنانية، واليمنية، ومؤخرًا الإيرانية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
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ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

معادلات إقليمية

اعتبر ثائر نوفل أبو عطيوي، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الهجمات الإيرانية على إسرائيل ليس لها أي تأثير على قطاع غزة وعلى العدوان والحرب المستمرة لليوم 192 على التوالي، وهذا لأن الهجمات الإيرانية جاءت بسبب قيام إسرائيل بشن هجوم على السفارة الإيرانية في سوريا.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تعتبر الهجمات الإيرانية أو حتى أي هجمات ضد إسرائيل من خارج نطاق الحدود الجغرافية لفلسطين المحتلة لا علاقة لها بالحرب على غزة، وإنما هي هجمات تعود ضمن حسابات تخضع لمعادلات سياسية إقليمية.
وتابع: "في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة والدخول في الشهر السابع للعدوان، فإن غزة تحتاج لوقفة صدق وضمير من المجتمع الدولي، من أجل إيقاف الحرب والعدوان المستمر من قبل إسرائيل، لأن حجم الدمار كبير جدا على كافة الصعد والمستويات، وحجم النكبة والمأساة لا يتخيله العقل البشري".
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
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وأردف: "الوضع في القطاع مأساوي في ظل انتشار رائحة الموت في كل مكان، من أجساد الأطفال والنساء والمواطنين العزل الأبرياء، وفي ظل النقص الحاد والشديد للإغاثة الإنسانية وموت العشرات من الأطفال جوعا بسبب عدم توفر أدنى أساسيات الغذاء".

تأثير إيجابي

بدوره، اعتبر الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الهجمات الإيرانية على إسرائيل، لعبت دورًا إيجابيًا فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، علق نتنياهو بسبب هذه الضربات خطة اجتياح مدينة رفح، فيما لم تحلق طائرة حربية إسرائيلية في قطاع غزة، ولم تقدم إسرائيل على عملية عسكرية في فترة توجيه طهران ضرباتها على تل أبيب، إلا في اليوم الثاني عندما حاول بعض الفلسطينيين العودة من الجنوب إلى الشمال، بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية الغادرة بحقهم.
ويرى غباشي أن التحرك الإيراني سيكون له تأثير إيجابي على المدى البعيد، حيث بدأت إسرائيل تدرك أن فتح جبهة موسعة مع إيران هي مسألة لها حسابات معقدة وآليات مختلفة.
وأوضح أن أمريكا وإسرائيل باتا أمام ضرورة تعديل النظرة إلى الحرب في قطاع غزة، والوصول إلى هدنة سريعة، حيث أن تجدد المواجهات مع إيران لا تصب في صالحهما، لا سيما بعد أن اتخذت منعطفًا مختلفا عن الفترة السابقة والتي امتازت بحروب الظل بين طهران وتل أبيب.
وأجّلت إسرائيل اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة، الذي كانت تعتزم البدء به خلال هذا الأسبوع، لدراسة الرد على الهجوم الإيراني ضدها بالطائرات المسيرة والصواريخ، السبت الماضي.
ونقلا عن مصادر إعلامية أمريكية، فإن "إسرائيل كانت تعتزم الشروع في الخطوات الأولى لاجتياح بري في رفح هذا الأسبوع، ولكنها أجلت هذه الخطط فيما تدرس الرد على الهجوم الإيراني".
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وأوضحت المصادر أن سلاح الجو الإسرائيلي كان يعتزم إسقاط منشورات على أجزاء من مدينة رفح، اليوم الاثنين، وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل لا تزال عازمة على اجتياح رفح بريًا، على الرغم من أن موعدي الإجلاء المفترض للمدنيين من المدينة والهجوم البري لا يزالان غير واضحين بعد.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتجاوزت حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة 33 ألف قتيل وأكثر من 75 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.
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