مقارنة بين القدرات العسكرية التقليدية للجيشين الإيراني والإسرائيلي

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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
14:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
رئيس الأركان الإيراني يعلن انتهاء الهجوم على إسرائيل، طهران تحذر: سنرد على أي دولة تفتح أجوائها أو أراضيها أمام الهجمات الإسرائيلية
15:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
17:00 GMT
21 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
17:21 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
17:51 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
أمساليوم
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https://sputnikarabic.ae/20240415/مقارنة-بين-القدرات-العسكرية-التقليدية-للجيشين-الإيراني-والإسرائيلي-1087996657.html
مقارنة بين القدرات العسكرية التقليدية للجيشين الإيراني والإسرائيلي
مقارنة بين القدرات العسكرية التقليدية للجيشين الإيراني والإسرائيلي
سبوتنيك عربي
يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 بين أضخم 145 جيشا في العالم، بينما يأتي الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ17 عالميا، فيما يتعلق بالقوة التقليدية التي تملكها... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T16:45+0000
2024-04-15T16:45+0000
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ورغم توتر العلاقات بين الدولتين منذ فترة طويلة، إلا أن التصعيد وصل إلى ذروته خلال الشهر الجاري عندما هاجمت إسرائيل قنصلية إيران في دمشق ورد إيران، قبل أيام، بقصف إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة.وبعد القصف، الذي وقع مساء السبت الماضي، أعلنت إيران أنها لا تريد التصعيد، وتعهدت برد سريع بقوة هائلة، إذا أقدمت إسرائيل على مهاجمتها مجددا.وحذر وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، مما وصفه بأي "مغامرة جديدة" لإسرائيل، مؤكدا أن الرد سيكون أسرع وأقوى مما سبق.ويسلط ذلك الضوء على القدرات العسكرية للدولتين في ظل تكهنات واحتمالات هجمات متبادلة يمكن أن تكون أكبر وأوسع قد تقود لصراع مفتوح بينهما.القدرات العسكرية الإيرانيةالقدرات العسكرية الإسرائيليةوتمتلك إيران ثاني أضخم قوة عسكرية في الشرق الأوسط بعد الجيش التركي، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الرابعة في المنطقة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن 9 صواريخ إيرانية على الأقل، تمكنت من اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية وأصابت قاعدتين جويتين إسرائيليتين ما أدى إلى احتراق طائرة نقل من طراز "سي-130" ومدرج ومنشآت تخزين.ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن القاعدتين اللتين استهدفتهما إيران هما قاعدة نيفاتيم الجوية، التي توجد بها مقاتلات "إف - 35" الشبحية، وقاعدة النقب الجوية، التي تم استهدافها بنحو 4 صوريخ.وتصنف إيران وإسرائيل ضمن عدد محدود من دول العالم التي تمتلك قدرات واسعة على تطوير وإنتاج الطائرات المسيرة بجميع أنواعها، إضافة إلى امتلاكهما قدرات صاروخية قوية ومتطورة.وتعد ترسانة الصواريخ الإيرانية أضخم ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط وإحدى أكبر الترسانات الصاروخية في العالم، بينما تمتلك إسرائيل نظام دفاع جوي متعدد الطبقات يمنحها قدرة عالية على مواجهة التهديدات الجوية المختلفة.لكن استخدام إيران لتكتيك "هجوم الأسراب" الذي يتضمن إطلاق عدد ضخم من الطائرات المسيرة والصواريخ نحو إسرائيل لاستنزاف صواريخها الدفاعية قبل إطلاق الصواريخ الهجومية المتطورة، مكنها من اختراق شبكة الدفاع الجوي لإسرائيل والوصول إلى قاعدتين عسكريتين.
https://sputnikarabic.ae/20200924/أخطر-الـدرونز-الإيرانية-سلاح-مرعب-في-سماء-الخليج-1046631349.html
https://sputnikarabic.ae/20240415/إعلام-أمريكي-يكشف-بالأرقام-القواعد-الإسرائيلية-التي-ضربتها-الصواريخ-الإيرانية-1087980122.html
https://sputnikarabic.ae/20240415/وزير-الخارجية-الإيراني-إذا-أقدمت-إسرائيل-على-أي-مغامرة-جديدة-فسيكون-ردنا-أسرع-وأقوى-1087994850.html
https://sputnikarabic.ae/20240414/الكشف-عن-تفاصيل-الطائرات-والصورايخ-التي-استخدمتها-إيران-في-هجومها-على-إسرائيل-1087976153.html
https://sputnikarabic.ae/20200601/مجلة-تحذر-الـدرونز-قد-تصبح-أسلحة-دمار-شامل-1045590451.html
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رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

مقارنة بين القدرات العسكرية التقليدية للجيشين الإيراني والإسرائيلي

16:45 GMT 15.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREصواريخ إيرانية
صواريخ إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 بين أضخم 145 جيشا في العالم، بينما يأتي الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ17 عالميا، فيما يتعلق بالقوة التقليدية التي تملكها الدولتان.
ورغم توتر العلاقات بين الدولتين منذ فترة طويلة، إلا أن التصعيد وصل إلى ذروته خلال الشهر الجاري عندما هاجمت إسرائيل قنصلية إيران في دمشق ورد إيران، قبل أيام، بقصف إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة.
وبعد القصف، الذي وقع مساء السبت الماضي، أعلنت إيران أنها لا تريد التصعيد، وتعهدت برد سريع بقوة هائلة، إذا أقدمت إسرائيل على مهاجمتها مجددا.
طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2020
أخطر الـ"درونز" الإيرانية"... سلاح مرعب في سماء الخليج
24 سبتمبر 2020, 13:04 GMT
وحذر وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، مما وصفه بأي "مغامرة جديدة" لإسرائيل، مؤكدا أن الرد سيكون أسرع وأقوى مما سبق.
ويسلط ذلك الضوء على القدرات العسكرية للدولتين في ظل تكهنات واحتمالات هجمات متبادلة يمكن أن تكون أكبر وأوسع قد تقود لصراع مفتوح بينهما.
مشاهد نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لوصول الصواريخ الإيرانية إلى القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
إعلام أمريكي يكشف بالأرقام القواعد الإسرائيلية التي ضربتها الصواريخ الإيرانية
09:30 GMT

القدرات العسكرية الإيرانية

ميزانية الدفاع: 9.9 مليار دولار.
عدد السكان: أكثر من 87 مليون نسمة.
يصلح للخدمة العسكرية: نحو 41 مليون نسمة.
يصل سن التجنيد سنويا: 1.4 مليون نسمة.
عدد الجنود: مليون و180 ألف فرد بينهم 610 آلاف قوات عاملة و350 ألف قوات احتياطية و220 ألف قوات شبه عسكرية.
القوات الجوية: 551 طائرة حربية.
قوة الدبابات: ألف و996 دبابة.
المركبات العسكرية: 65 ألفا و765 مدرعة.
المدفعية ذاتية الحركة: 580 مدفعا.
المدفعية المقطورة: ألفا و50 مدفعا.
راجمات الصواريخ: 775 راجمة.
الأسطول الحربي: 101 وحدة بحرية.
عدد المطارات: 319 مطارا.
عدد الموانئ الكبرى: 4 موانئ.
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
وزير الخارجية الإيراني: إذا أقدمت إسرائيل على أي مغامرة جديدة فسيكون ردنا أسرع وأقوى
15:03 GMT

القدرات العسكرية الإسرائيلية

ميزانية الدفاع: 24.4 مليار دولار.
عدد السكان: نحو 9 ملايين نسمة.
يصلح للخدمة العسكرية: نحو 3 مليون نسمة.
يصل سن التجنيد سنويا: 126.6 مليون نسمة.
عدد الجنود: 670 ألف فرد بينهم 170 ألفا قوات عاملة و465 ألفا قوات احتياطية و35 ألفا قوات شبه عسكرية.
القوات الجوية: 612 طائرة حربية.
قوة الدبابات: ألف و370 دبابة.
المركبات العسكرية: 43 ألفا و407 مدرعة.
المدفعية ذاتية الحركة: 650 مدفعا.
المدفعية المقطورة: 300 مدفعا.
راجمات الصواريخ: 150 راجمة.
الأسطول الحربي: 67 وحدة بحرية.
عدد المطارات: 42 مطارا.
عدد الموانئ الكبرى: 5 موانئ.
وتمتلك إيران ثاني أضخم قوة عسكرية في الشرق الأوسط بعد الجيش التركي، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الرابعة في المنطقة.
شاهد 136 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
الكشف عن تفاصيل الطائرات والصواريخ التي استخدمتها إيران في هجومها على إسرائيل
أمس, 23:23 GMT
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن 9 صواريخ إيرانية على الأقل، تمكنت من اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية وأصابت قاعدتين جويتين إسرائيليتين ما أدى إلى احتراق طائرة نقل من طراز "سي-130" ومدرج ومنشآت تخزين.
ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن القاعدتين اللتين استهدفتهما إيران هما قاعدة نيفاتيم الجوية، التي توجد بها مقاتلات "إف - 35" الشبحية، وقاعدة النقب الجوية، التي تم استهدافها بنحو 4 صوريخ.
طائرة مسيرة إسرائيلية هيرون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2020
مجلة تحذر: "درونز" العسكرية قد تصبح أسلحة دمار شامل
1 يونيو 2020, 21:52 GMT
وتصنف إيران وإسرائيل ضمن عدد محدود من دول العالم التي تمتلك قدرات واسعة على تطوير وإنتاج الطائرات المسيرة بجميع أنواعها، إضافة إلى امتلاكهما قدرات صاروخية قوية ومتطورة.
وتعد ترسانة الصواريخ الإيرانية أضخم ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط وإحدى أكبر الترسانات الصاروخية في العالم، بينما تمتلك إسرائيل نظام دفاع جوي متعدد الطبقات يمنحها قدرة عالية على مواجهة التهديدات الجوية المختلفة.
لكن استخدام إيران لتكتيك "هجوم الأسراب" الذي يتضمن إطلاق عدد ضخم من الطائرات المسيرة والصواريخ نحو إسرائيل لاستنزاف صواريخها الدفاعية قبل إطلاق الصواريخ الهجومية المتطورة، مكنها من اختراق شبكة الدفاع الجوي لإسرائيل والوصول إلى قاعدتين عسكريتين.
© Sputnikأخطر الدرونز الإيرانية.. سلاح مرعب في سماء الخليج
أخطر الدرونز الإيرانية.. سلاح مرعب في سماء الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
أخطر الدرونز الإيرانية.. سلاح مرعب في سماء الخليج
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