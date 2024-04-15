https://sputnikarabic.ae/20240415/مقارنة-بين-القدرات-العسكرية-التقليدية-للجيشين-الإيراني-والإسرائيلي-1087996657.html

مقارنة بين القدرات العسكرية التقليدية للجيشين الإيراني والإسرائيلي

مقارنة بين القدرات العسكرية التقليدية للجيشين الإيراني والإسرائيلي

سبوتنيك عربي

يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 بين أضخم 145 جيشا في العالم، بينما يأتي الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ17 عالميا، فيما يتعلق بالقوة التقليدية التي تملكها... 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T16:45+0000

2024-04-15T16:45+0000

2024-04-15T16:45+0000

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ورغم توتر العلاقات بين الدولتين منذ فترة طويلة، إلا أن التصعيد وصل إلى ذروته خلال الشهر الجاري عندما هاجمت إسرائيل قنصلية إيران في دمشق ورد إيران، قبل أيام، بقصف إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة.وبعد القصف، الذي وقع مساء السبت الماضي، أعلنت إيران أنها لا تريد التصعيد، وتعهدت برد سريع بقوة هائلة، إذا أقدمت إسرائيل على مهاجمتها مجددا.وحذر وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، مما وصفه بأي "مغامرة جديدة" لإسرائيل، مؤكدا أن الرد سيكون أسرع وأقوى مما سبق.ويسلط ذلك الضوء على القدرات العسكرية للدولتين في ظل تكهنات واحتمالات هجمات متبادلة يمكن أن تكون أكبر وأوسع قد تقود لصراع مفتوح بينهما.القدرات العسكرية الإيرانيةالقدرات العسكرية الإسرائيليةوتمتلك إيران ثاني أضخم قوة عسكرية في الشرق الأوسط بعد الجيش التركي، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الرابعة في المنطقة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن 9 صواريخ إيرانية على الأقل، تمكنت من اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية وأصابت قاعدتين جويتين إسرائيليتين ما أدى إلى احتراق طائرة نقل من طراز "سي-130" ومدرج ومنشآت تخزين.ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن القاعدتين اللتين استهدفتهما إيران هما قاعدة نيفاتيم الجوية، التي توجد بها مقاتلات "إف - 35" الشبحية، وقاعدة النقب الجوية، التي تم استهدافها بنحو 4 صوريخ.وتصنف إيران وإسرائيل ضمن عدد محدود من دول العالم التي تمتلك قدرات واسعة على تطوير وإنتاج الطائرات المسيرة بجميع أنواعها، إضافة إلى امتلاكهما قدرات صاروخية قوية ومتطورة.وتعد ترسانة الصواريخ الإيرانية أضخم ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط وإحدى أكبر الترسانات الصاروخية في العالم، بينما تمتلك إسرائيل نظام دفاع جوي متعدد الطبقات يمنحها قدرة عالية على مواجهة التهديدات الجوية المختلفة.لكن استخدام إيران لتكتيك "هجوم الأسراب" الذي يتضمن إطلاق عدد ضخم من الطائرات المسيرة والصواريخ نحو إسرائيل لاستنزاف صواريخها الدفاعية قبل إطلاق الصواريخ الهجومية المتطورة، مكنها من اختراق شبكة الدفاع الجوي لإسرائيل والوصول إلى قاعدتين عسكريتين.

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رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن