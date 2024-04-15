https://sputnikarabic.ae/20240415/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-أوكرانيا-تعتدي-على-محطة-الطاقة-النووية-في-زابوروجيه-بدعم-غربي--1088001325.html

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: أوكرانيا تعتدي على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بدعم غربي

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: أوكرانيا تعتدي على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بدعم غربي

سبوتنيك عربي

صرح المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أوكرانيا تعتدي على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بدعم غربي. 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T20:11+0000

2024-04-15T20:11+0000

2024-04-15T20:11+0000

العالم

منظمة الأمم المتحدة

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وأضاف نيبينزيا: "تقوم السلطات الأوكرانية، بالتواطؤ مع الدول الغربية، بشن هجمات منهجية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "بتواطؤ من رعاتها الغربيين، تنفذ أوكرانيا بشكل منهجي هجمات غير مسؤولة ومتهورة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية والأراضي المجاورة".ونوه نيبينزيا: "إذا استمرت الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، فلا يمكن لأحد أن يستبعد تماما وقوع كارثة نووية على نطاق إقليمي وحتى عالمي".وصرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في بيانه أمام مجلس الأمن الدولي، أنه تم انتهاك كل من الركائز السبع للسلامة النووية في زابوروجيه.وقال غروسي: "لقد تم التنازل عن كل من الركائز السبع للسلامة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي".وأشار أيضًا إلى أن عامين من الصراع "يضعان عبئًا ثقيلًا على السلامة النووية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه".وأكد غروسي: "لقد أصبحت الهجمات التي تعرضت لها محطة زابوروجيه للطاقة النووية في الأيام الأخيرة بمثابة انتهاك خطير، الأمر الذي يزيد من المخاطر التي تهدد السلامة النووية والمادية".وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ميروسلاف جينكا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس الفائت، أن الأمم المتحدة تنضم إلى دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للوقف الفوري للهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وفي السياق ذاته، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم الخميس، أن روسيا ستركز خلال الجلسة الخاصة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التهديدات التي يتعرض لها أمن أوروبا بسبب هجمات كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.غروسي: الهجمات الأخيرة على محطة زابوروجيه النووية زادت من خطر وقوع حادث نوويويواصل الجيش الأوكراني قصف مدينة إنيرغودار ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة بشكل شبه منتظم.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، صرح في وقت سابق، بأن نظام كييف يسعى لخلق التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف محطة زابوروجيه عن قصد وتعمد.

https://sputnikarabic.ae/20240415/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تم-انتهاك-كل-من-الركائز-السبع-للسلامة-النووية-في-زابوروجيه-1088000324.html

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