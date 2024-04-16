https://sputnikarabic.ae/20240416/إسرائيل-تطالب-بفرض-عقوبات-على-برنامج-الصواريخ-الإيراني-وإعلان-الحرس-الثوري-منظمة-إرهابية-1088005715.html

إسرائيل تطالب بفرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني وإعلان الحرس الثوري "منظمة إرهابية"

إسرائيل تطالب بفرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني وإعلان الحرس الثوري "منظمة إرهابية"

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إيقاف إيران فورا قبل فوات الأوان. 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T07:55+0000

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وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن بلاده "تقود هجوما سياسيا ضد إيران"، مؤكدا على ضرورة فرض عقوبات على برامجها الصاروخية.وأضاف أنه "أرسل رسائل إلى 32 دولة وتحدث مع العشرات من وزراء الخارجية والشخصيات البارزة حول العالم للمطالبة بفرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني وإعلان الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية، كوسيلة لكبح جماح إيران وإضعافها".وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، إن "نتنياهو أبلغ وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة"، مشيرة إلى أنه رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني خشية تعرضه لضغوط لعدم الرد.من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية قررت الرد بشكل واضح وحاسم على الهجوم الإيراني"، مؤكدة أن "الرد سيكون بطريقة تقبلها واشنطن ولا يؤدي على الأرجح إلى جر المنطقة للحرب".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240416/الرئيس-الإيراني-سنرد-بشكل-هائل-وواسع-وموجع-على-أدنى-عمل-يستهدف-مصالحنا-وعلى-كل-مرتكبيه-1088005450.html

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