الرئيس الإيراني: سنرد بشكل هائل وواسع وموجع على أدنى عمل يستهدف مصالحنا وعلى كل مرتكبيه

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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https://sputnikarabic.ae/20240416/الرئيس-الإيراني-سنرد-بشكل-هائل-وواسع-وموجع-على-أدنى-عمل-يستهدف-مصالحنا-وعلى-كل-مرتكبيه-1088005450.html
الرئيس الإيراني: سنرد بشكل هائل وواسع وموجع على أدنى عمل يستهدف مصالحنا وعلى كل مرتكبيه
الرئيس الإيراني: سنرد بشكل هائل وواسع وموجع على أدنى عمل يستهدف مصالحنا وعلى كل مرتكبيه
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن "الدعم الأعمى الذي تقدمه بعض دول الغرب للكيان الصهيوني يوفر أرضية للتوتر بالمنطقة". 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T07:37+0000
2024-04-16T07:37+0000
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وقال رئيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، إن إيران سترد بشكل هائل وواسع وموجع على أدنى عمل يستهدف مصالحها وعلى كل مرتكبيه، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.واعتبر أن القضية الراهنة الأكثر أهمية في المنطقة وحتى العالم هي استمرار الإبادة الجماعية الوحشية بحق الفلسطينيين في غزة وضرورة بذل جهود فعالة لوقف جرائم الكيان الصهيوني.ووصف الرئيس الإيراني، "العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني بمهاجمة قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق بأنه علامة على اليأس الناجم عن فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه في مهاجمة غزة".وكانت وكالة الأنباء القطرية- قنا، أفادت بأن "الشيخ تميم استعرض خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، كما بحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".وأكد أمير قطر ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشددا أيضا على ضرورة الوصول لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، إن "نتنياهو أبلغ وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة"، مشيرة إلى أنه رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني خشية تعرضه لضغوط لعدم الرد.من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية قررت الرد بشكل واضح وحاسم على الهجوم الإيراني"، مؤكدة أن "الرد سيكون بطريقة تقبلها واشنطن ولا يؤدي على الأرجح إلى جر المنطقة للحرب".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240415/إيران-تهدد-إسرائيل-مجددا-أي-أخطاء-جديدة-سيكون-الرد-مباشرا-وفي-أقل-من-بضع-ثوان-1088001677.html
https://sputnikarabic.ae/20240415/هل-تستطيع-واشنطن-منع-إسرائيل-من-الرد-على-إيران؟-خبير-يوضح-1087979994.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

الرئيس الإيراني: سنرد بشكل هائل وواسع وموجع على أدنى عمل يستهدف مصالحنا وعلى كل مرتكبيه

07:37 GMT 16.04.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن "الدعم الأعمى الذي تقدمه بعض دول الغرب للكيان الصهيوني يوفر أرضية للتوتر بالمنطقة".
وقال رئيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، إن إيران سترد بشكل هائل وواسع وموجع على أدنى عمل يستهدف مصالحها وعلى كل مرتكبيه، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
واعتبر أن القضية الراهنة الأكثر أهمية في المنطقة وحتى العالم هي استمرار الإبادة الجماعية الوحشية بحق الفلسطينيين في غزة وضرورة بذل جهود فعالة لوقف جرائم الكيان الصهيوني.
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أمس, 20:47 GMT
ووصف الرئيس الإيراني، "العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني بمهاجمة قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق بأنه علامة على اليأس الناجم عن فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه في مهاجمة غزة".
وكانت وكالة الأنباء القطرية- قنا، أفادت بأن "الشيخ تميم استعرض خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، كما بحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".
وأكد أمير قطر ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشددا أيضا على ضرورة الوصول لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، إن "نتنياهو أبلغ وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة"، مشيرة إلى أنه رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني خشية تعرضه لضغوط لعدم الرد.
تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي (إلى اليسار) ورئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري يزوران قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان مجهول في إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
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أمس, 09:09 GMT
من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية قررت الرد بشكل واضح وحاسم على الهجوم الإيراني"، مؤكدة أن "الرد سيكون بطريقة تقبلها واشنطن ولا يؤدي على الأرجح إلى جر المنطقة للحرب".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
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