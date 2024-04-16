https://sputnikarabic.ae/20240416/الرئيس-الإيراني-سنرد-بشكل-هائل-وواسع-وموجع-على-أدنى-عمل-يستهدف-مصالحنا-وعلى-كل-مرتكبيه-1088005450.html

الرئيس الإيراني: سنرد بشكل هائل وواسع وموجع على أدنى عمل يستهدف مصالحنا وعلى كل مرتكبيه

الرئيس الإيراني: سنرد بشكل هائل وواسع وموجع على أدنى عمل يستهدف مصالحنا وعلى كل مرتكبيه

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن "الدعم الأعمى الذي تقدمه بعض دول الغرب للكيان الصهيوني يوفر أرضية للتوتر بالمنطقة". 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T07:37+0000

2024-04-16T07:37+0000

2024-04-16T07:37+0000

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وقال رئيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، إن إيران سترد بشكل هائل وواسع وموجع على أدنى عمل يستهدف مصالحها وعلى كل مرتكبيه، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.واعتبر أن القضية الراهنة الأكثر أهمية في المنطقة وحتى العالم هي استمرار الإبادة الجماعية الوحشية بحق الفلسطينيين في غزة وضرورة بذل جهود فعالة لوقف جرائم الكيان الصهيوني.ووصف الرئيس الإيراني، "العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني بمهاجمة قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق بأنه علامة على اليأس الناجم عن فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه في مهاجمة غزة".وكانت وكالة الأنباء القطرية- قنا، أفادت بأن "الشيخ تميم استعرض خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، كما بحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".وأكد أمير قطر ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشددا أيضا على ضرورة الوصول لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، إن "نتنياهو أبلغ وزراء حزب الليكود أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بحكمة"، مشيرة إلى أنه رفض تلقي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني خشية تعرضه لضغوط لعدم الرد.من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية قررت الرد بشكل واضح وحاسم على الهجوم الإيراني"، مؤكدة أن "الرد سيكون بطريقة تقبلها واشنطن ولا يؤدي على الأرجح إلى جر المنطقة للحرب".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

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